መንግስት 50 ት/ቤቶችን አስገነባለሁ ማለቱንና ያስከተለው ስጋት

የተማሪዎቹ ቅበላ የ8ኛ ክፍል ብሄራዊ ፈተና ውጤት መሰረት ባደረገና የትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣውን መመዘኛ የሚያሟሉ መባሉ በትመህርት ባለሙያች ዘንድ ስጋትን ፈጥሯል
በቅርቡ የትምህርት ሚኒስቴር በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች በችሎታቸው የተመረጡ ተማሪዎች የሚማሩባቸው 50 ትምህርት ቤቶች እገነባለሁ ማለቱን የዝቅተኛውን ህብረተሰብ ክፍል ተሳትፎን የሚጎዳ እንዳይሆን የትምህርት ባለሙያዎች ስጋታቸውን ገለጹ።
አስተያየት ሰጪዎቹ ለ«DW» እንደተናገሩት ወደ ልዩ ትምህርት ቤቶቹ የሚመለመሉ ተማሪዎች መመዘኛ ከወዲሁ ካልታሰበበት በቂ ቤተ መጻህፍት የሌላቸውና በልተው ማደር የማይችሉ ግን ጎበዝ ተማሪዎች ጥሩ የትምህርት ግብአቶችና የግል አስተማሪ ተቀጥሮላቸው ጭምር ከሚማሩ የግል ትምህርት ቤቶች ጋ ተወዳድረው ተጠቃሚ ለመሆን ሊቸገሩ ይችላሉ ብለዋል። በመሆኑም መንግስት ከወዲሁ ሊያስብበት ይገባል በማለት ይከራከራሉ።
የትምህርት ሚኒስቴር በበኩሉ እነዚህ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍልን ለማስተማር ታሳቢ ያደረጉ ሳይሆኑ በብቃታቸው የተመረጡና የነገዋ ኢትዮጵያን የሚረከቡ ተማሪዎች ተቀብለው የሚያስተምሩ ናቸው ብሏል።
የአዲስ አበባ ነዋሪና ርእሰ መምህር የሆኑት አቶ ዘነበ ማስረሻ መንግስት ከስምንተኛ ከፍል በኋላ በውጤታቸውና በችሎታቸው የተመረጡ ተማሪዎች የሚማሩባቸው 50 ትምህርት ቤቶችን አስገነባለሁ ማለቱን በበጎ ጎኑ እንደሚመለከቱት ይናገራሉ። እንዲህ አይነት ትምህርት ቤቶች መበራከታችው ወደፊት አገሪቱን የሚረከቡ ብቁ ዜጎችን ለማፍራት ጠቅሜታው የጎላ ነው ባይ ናቸው።
ሆኖም ግን የተማሪዎቹ ቅበላ የ8ኛ ክፍል ብሄራዊ ፈተና ውጤት መሰረት ባደረገና የትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣውን መመዘኛ የሚያሟሉ መባሉ በሳቸውና በሌሎች የትመህርት ባለሙያች ዘንድ ስጋትን ፈጥሯል ይላሉ። በውጤት አሰጣጥ ብዙ ችግሮች አሉባቸው ተብለው የሚውቀሱ የግል ትምህርት ቤት ተማሪዎችን የበለጠ ተጠቃሚ እንዳያደርግና ባልተሟላ የትምህርት መሳሪያዎችና በባዶ ሆድ ጭምር የሚማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አባላት የሆኑ ተማሪዎች ተሳትፎ እንዳያቀጭጭ ከወዲሁ ሊታሰብበት ይገባል ባይ ናቸው ርእሰ መምህር ዘነበ።
ለበርካታ ዓመታት በህዝብ ትምህርት ቤቶች ያስተማሩት መምህር መንግስቱ ከበደ የርእሰ መምህሩን ሃሳብ ይጋራሉ። መንግስት ለሕዝብ ትምህርት ቤቶች ኮታ እስክመስጠት ሊያስብበት ይገባል በማለትም ያክላሉ።
በጉዳዩ ላይ በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤቶች መሻሻል ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ዮሃንስ ወጋሶን አነጋግረናል። እሳቸው አገሮች አዳሪ ትምህርት ቤቶችን የሚገነቡበት የተለያየ ልምድ እንዳለ ጠቅሰው አሁን መንግስት ሊገንባችው ያቀደው ትምህርት ቤቶች ግን ከዚህ ለየት ያለ ተልኮ እንዳላችው ገልጸዋል። አዳሪ ትምህርት ቤቶቹ ልዩ ተስጦና ብቃት ያላቸው ተማሪዎች በማስተማር የአገሪቱ ተረካቢ ዜጎችን መፍጠር እንጂ የሃብታም ወይ የባልስጣን አልያም ዝቅተኛ የሕብረተሰብ ክፍሎችን ለማስተማር አደለም ብሏል።
የህዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ብቁና ተወዳዳሪ ሆነው እንዲታነጹ የመምህራን ብቃትና የስርአተ ትምህርት ማሻሻል እንዲሁም የትምህርት ግብአት አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ዮሃንስ ሌሎች ተጨማሪ 50 ሞዴል የህዝብ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት መታቀዱንም አስረድተዋል።
በሁሉም ክልሎች ይገነባሉ የተባሉት እነዚህ 50 ልዩ አዳሪ የልህቀት ማእከላት በተገነቡበት ክልል ያሉ ተማሪዎችን ሳይሆን እንደ ዩኒርስቲዎች ከሁሉም የሃገሪቱ ክልሎች የሚመለመሉ ተማሪዎችን ተቀብለው እንደሚያስተምሩ አቶ ዮሃንስ አክሏል። ይህ መሆኑ ከተለያየ አካባቢ የመጡ ተማሪዎች ባህላቸውንና ልምዳቸውን እየተማማሩ ጭምር ስለሚያድጉ ለወደፊቷ ኢትዮጵያ ብቁ ዜጎችን የማፍራት አንዱ አካል ነው ብሏል።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
አዜብ ታደሰ