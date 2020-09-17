 መንግስት 50 ት/ቤቶችን አስገነባለሁ ማለቱንና ያስከተለው ስጋት | ኢትዮጵያ | DW | 08.02.2022

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መንግስት 50 አዳሪ ትምህርት ቤቶች አስገነባለሁ ማለቱን

መንግስት 50 ት/ቤቶችን አስገነባለሁ ማለቱንና ያስከተለው ስጋት

የተማሪዎቹ ቅበላ የ8ኛ ክፍል ብሄራዊ ፈተና ውጤት መሰረት ባደረገና የትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣውን መመዘኛ የሚያሟሉ መባሉ በትመህርት ባለሙያች ዘንድ ስጋትን ፈጥሯል

Äthiopien | Schüler in der Ate Sertsedingle Schule

 በቅርቡ የትምህርት ሚኒስቴር በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች በችሎታቸው የተመረጡ ተማሪዎች የሚማሩባቸው 50 ትምህርት ቤቶች እገነባለሁ ማለቱን የዝቅተኛውን ህብረተሰብ ክፍል ተሳትፎን የሚጎዳ እንዳይሆን የትምህርት ባለሙያዎች ስጋታቸውን ገለጹ።
አስተያየት ሰጪዎቹ ለ«DW» እንደተናገሩት ወደ ልዩ ትምህርት ቤቶቹ የሚመለመሉ ተማሪዎች መመዘኛ ከወዲሁ ካልታሰበበት በቂ ቤተ መጻህፍት የሌላቸውና በልተው ማደር የማይችሉ ግን ጎበዝ ተማሪዎች ጥሩ የትምህርት ግብአቶችና የግል አስተማሪ ተቀጥሮላቸው ጭምር ከሚማሩ የግል ትምህርት ቤቶች ጋ ተወዳድረው ተጠቃሚ ለመሆን ሊቸገሩ ይችላሉ ብለዋል። በመሆኑም  መንግስት ከወዲሁ ሊያስብበት ይገባል በማለት ይከራከራሉ።
የትምህርት ሚኒስቴር በበኩሉ እነዚህ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍልን ለማስተማር ታሳቢ ያደረጉ ሳይሆኑ በብቃታቸው የተመረጡና የነገዋ ኢትዮጵያን የሚረከቡ ተማሪዎች ተቀብለው የሚያስተምሩ ናቸው ብሏል።

Schüler in einem Dorf in Äthiopien

የአዲስ አበባ ነዋሪና ርእሰ መምህር የሆኑት አቶ ዘነበ ማስረሻ መንግስት ከስምንተኛ ከፍል በኋላ በውጤታቸውና በችሎታቸው የተመረጡ ተማሪዎች የሚማሩባቸው 50 ትምህርት ቤቶችን አስገነባለሁ ማለቱን በበጎ ጎኑ እንደሚመለከቱት ይናገራሉ። እንዲህ አይነት ትምህርት ቤቶች መበራከታችው ወደፊት አገሪቱን የሚረከቡ ብቁ ዜጎችን ለማፍራት ጠቅሜታው የጎላ ነው ባይ ናቸው።

 ሆኖም ግን የተማሪዎቹ ቅበላ የ8ኛ ክፍል ብሄራዊ ፈተና ውጤት መሰረት ባደረገና የትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣውን መመዘኛ የሚያሟሉ መባሉ በሳቸውና በሌሎች የትመህርት ባለሙያች ዘንድ ስጋትን ፈጥሯል ይላሉ። በውጤት አሰጣጥ ብዙ ችግሮች አሉባቸው ተብለው የሚውቀሱ የግል ትምህርት ቤት ተማሪዎችን የበለጠ ተጠቃሚ እንዳያደርግና ባልተሟላ የትምህርት መሳሪያዎችና በባዶ ሆድ ጭምር የሚማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አባላት የሆኑ ተማሪዎች ተሳትፎ እንዳያቀጭጭ ከወዲሁ ሊታሰብበት ይገባል ባይ ናቸው ርእሰ መምህር ዘነበ።

ለበርካታ ዓመታት በህዝብ ትምህርት ቤቶች ያስተማሩት መምህር መንግስቱ ከበደ የርእሰ መምህሩን ሃሳብ ይጋራሉ። መንግስት ለሕዝብ ትምህርት ቤቶች ኮታ እስክመስጠት ሊያስብበት ይገባል በማለትም ያክላሉ።

Äthiopien | Einführung eines neuen Lehrplans



በጉዳዩ ላይ በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤቶች መሻሻል ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ዮሃንስ ወጋሶን አነጋግረናል። እሳቸው  አገሮች አዳሪ ትምህርት ቤቶችን የሚገነቡበት የተለያየ ልምድ እንዳለ ጠቅሰው አሁን መንግስት ሊገንባችው ያቀደው ትምህርት ቤቶች ግን ከዚህ ለየት ያለ ተልኮ እንዳላችው ገልጸዋል። አዳሪ ትምህርት ቤቶቹ ልዩ ተስጦና ብቃት ያላቸው ተማሪዎች በማስተማር የአገሪቱ ተረካቢ ዜጎችን መፍጠር እንጂ የሃብታም ወይ የባልስጣን አልያም ዝቅተኛ የሕብረተሰብ ክፍሎችን ለማስተማር አደለም ብሏል።

የህዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ብቁና ተወዳዳሪ ሆነው እንዲታነጹ የመምህራን ብቃትና የስርአተ ትምህርት ማሻሻል እንዲሁም የትምህርት ግብአት አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ዮሃንስ ሌሎች ተጨማሪ 50 ሞዴል የህዝብ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት መታቀዱንም አስረድተዋል።

በሁሉም ክልሎች ይገነባሉ የተባሉት እነዚህ 50 ልዩ አዳሪ የልህቀት ማእከላት በተገነቡበት ክልል ያሉ ተማሪዎችን ሳይሆን እንደ ዩኒርስቲዎች ከሁሉም የሃገሪቱ ክልሎች የሚመለመሉ ተማሪዎችን ተቀብለው እንደሚያስተምሩ አቶ ዮሃንስ አክሏል። ይህ መሆኑ ከተለያየ አካባቢ የመጡ ተማሪዎች ባህላቸውንና ልምዳቸውን እየተማማሩ ጭምር ስለሚያድጉ ለወደፊቷ ኢትዮጵያ ብቁ ዜጎችን የማፍራት አንዱ አካል ነው ብሏል።

ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር

 

አዜብ ታደሰ

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ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል ተሳትፎ የሚጎዳ እንዳይሆን  

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ላለፉት ዐሥር ቀናት ያህል በሕክምና ሲረዱ የቆዩት አንጋፋው የጥበብ ሰው ተስፋዬ ገሰሰ (ተባባሪ ፕሮፌሰር) በ84 ዓመታቸው ዛሬ ሌሊት ዐረፉ። የቀብር ሥነሥርዓታቸው የሚከናወነው ሐሙስ ታኅሣስ 8 ቀን፣ 2013 ዓም በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል እንደሆነ ተገገልጧል።