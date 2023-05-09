መንግስትን የሚደግፍ ሰልፍ በዋግሕምራ

በብሔረሰብ አስተዳደሩ የጋዝጊብላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገብሩ አስማረ ዛሬ በአስ ከተማ በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ሰልፈኞች ሰላም በአካባቢያቸው እንዲሰፍን ጠይቀዋል ብለዋል
በአማራ ክልል የሚፈፀሙ ግድዎችን የሚያወግዙና መንግስት «ሕግ ማስከበር ያለውን እርምጃ» በመደገፍ በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በተለያዩ ወረዳዎች ሰልፍ መደረጉን የየአካባቢው ባለስልጣናት አስታወቁ።በሰልፉ ያልተሳተፉ ሰዎች ግን የሰልፉ ዓላማና ጥሪ ግልፅነት ስላልነበረ በሰልፉ ብዙም ተሳታፊ አልተገኘም ብለዋል፡፡ መንግስት ያዘጋጃቸው ሰላማዊ ሰልፎች ዛሬ በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የተለያዩ ወረዳዎች መካሄዳቸውን የብረሰብ አስተዳደሩ ብልፅግና ፓርቲ ጽ/ ቤት ኃላፊ አቶ ዳግም ባይነሳኝ የሰልፉን ዓላማዎች በማስቀደም ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
በብሔረሰብ አስተዳደሩ የጋዝጊብላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገብሩ አስማረ ዛሬ በአስ ከተማ በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ሰልፈኞች ሰላም በአካባቢያቸው እንዲሰፍን ጠይቀዋል ብለ
ዋል፡፡የሳህላ ሰየምት ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሲሳይ ብሩም በወረዳዋ ማዕከል መሸሀ መንግስትንና የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ መካሄዱን በስልክ ገልፀዋል፡፡
የመንግስት ባለስልጣናት ይህን ይበሉ እንጂ የሰልፉ ጥሪ ግልፅነት ያልነበረው በመሆኑ በተለይ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ዋና ከተማ በሆነችው ሰቆጣ ከተማ ሰልፉ ብዙም ድምቀት እንደሌለው ሰልፉን ከቅርብ እርቀት የተመለከቱ አንድ ነዋሪ አመልክተዋል፡፡ሌላ የከተማዋ ነዋሪም ከ100 ሰዎች ያልበለጡ ሰዎችና ጥቂቶቹ ደግሞ ሰንደቅ ዓላማ ይዘው ማየታቸውን አስረድተዋል
የብሔረሰብ አስተዳደሩ ብልፅግና ፓርቲ ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ዳግም ባይነሳኝ ግን ሰልፉ ውጤታማ ነበር ነው ያሉት፡፡ሰሞኑን በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ተፈጥረው የነበሩ አለመረጋጋቶች አሁን በብዙ አካባቢዎች የተረጋጋ ሁኔታ እንደሚታይባቸው ከየስፍራው የደረሱ መረጃዎች መለክታሉ፡
ዓለምነው መኮንን
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ