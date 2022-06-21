 መንግሥት ዜጎች ላይ የሚታየዉን ጭፍጨፋ እንዲያስቆም ተጠየቀ | ኢትዮጵያ | DW | 21.06.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

መንግሥት ዜጎች ላይ የሚታየዉን ጭፍጨፋ እንዲያስቆም ተጠየቀ

ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን በማንነታቸው ብቻ ተለይተው ጭፍጨፋ ለተፈፀመባቸው ሰዎች ምክንያቱ ከመንግሥት ቸልታ እና አደጋውን ለማስቆም ካለመፈለግ የመነጨ ነው ሲሉ የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተናጠል ባወጧቸው መግለጫወች ገለፁ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:36

በሰዎች ላይ የደረሰዉ ጭፍጨፋ ከመንግሥት ቸልታና አደጋውን ለማስቆም ካለመፈለግ የመነጨ ነው

ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን በማንነታቸው ብቻ ተለይተው ጭፍጨፋ ለተፈፀመባቸው ሰዎች ምክንያቱ ከመንግሥት ቸልታ እና አደጋውን ለማስቆም ካለመፈለግ የመነጨ ነው ሲሉ የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተናጠል ባወጧቸው መግለጫወች ገልፀዋል። ፓርቲዎቹ መንግሥት የዜጎችን ደኅንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱን በአግባቡ ባለመወጣቱ እና በአጥፊዎች ላይ የማያዳግም ርምጃ አለመውሰዱ ተመሳሳይ የጅምላ ግድያዎች በየጊዜው እንዲፈፀሙ ምክንያት ሆኗል ብለዋል።

የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ድርጊቱ ከፍተኛ የወንጀል ድርጊት እንደሆነና ንፁሃንን የማሸበር ተግባር መሆኑን በመጥቀስ በንፁሃን ዜጎች ላይ የተፈፀመ ግድያ ፣ ጭፍጨፋ እንዲሁም ፍጅት እንዳለ ጉባኤው መገንዘቡን የጉባኤው ሰብሳቢው ቀሲስ ታጋይ ታደለ ለ DW ተናግረዋል።

ችግሩን በዘላቂነት ለማስቆም መንግሥት አቅም የለውም የሚል እምነት እንደሌለው ያስታወቀው ጉባኤው አስፈላጊ ከሆነ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመደንገግ ወይም መንግሥት የሕወሓት ኃይሎችን ለመመከት እንዳደረገው የህልውና ዘመቻ ጥሪ ሊያደርግ እንደሚችልም አስታውቋል። ቀሲስ ትታጋይ ታደለ አክለውም "በንፀሃን ላይ የተፈፀመ ግድያ ፣ ጭፍጨፋ እንዲሁም ፍጅት እንዳለ ጉባኤው ተገንዝቧል። በሀገራችን የሚታየው የሃይማኖት ማንነት እና የብሔው ውግንናን መሰረት በማድረግ የሚፈፀም ጥላቻ፣ ማፈናቀል፣ ግድያና ፍጅት እየተባባሰ መሄዱን ፣ በተለይ ከፍተኛ የደኅንነት ሥጋት እንደሆነ መቀጠሉ በእጅጉ የሚያሳስብ እንደሆነ ጉባኤው በአጽንዖት አንስቷል። ከፍተኛ የወንጀል ድርጊት እንደሆነና ንፁሃንን የማሸበር ተግባር መሆኑንም ጉባኤው ተምልክቷል" ብለዋል።

"አደጋው ነገ በእያንዳንዱ ቤት ላለመግባቱ ምንም ማረጋገጫ የለም" ያለው እናት ፓርቲ በበኩሉ መንግሥት መሠረታዊ ሕግ የማስከበር ሥራውን እንዲከውን ጠይቋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) እና ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲዎች መንግሥት ሕይወታቸውን ላጡ ዜጎች ተጠያቂ ነው ብለዋል።

ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ በተለይ " የኦሮሞ ሕዝብ ደም መፍሰስ እንዲቆም ተቃውሞ እንዲያሰማ" ሲል ጠይቃል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በበኩሉ "ችግሩ ለዓመታት የዘለቀ መዋቅራዊና ሥርዓታዊ በመሆኑ መንግሥት እና ኢትዮጵያዊያን ጥቃቱን በዘላቂነት ለማስቆም የሚያስችል መዋቅርና ሥርዓት ሰራሽ ሽግግር እንዲደረግ" ሲል ጠይቃል። 

 ሰኔ 14 ቀን፣ 2014 ዓ. ም መደበኛ ጉባኤውን ለማድረግ የተሰየመው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዕለቱ አጀንዳ ላይ ከመወያየቱ በፊት አስቸኳይ አጀንዳ ስላለ ይታይልን በሚል ለዋና አፈ ጉባኤው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ( አብን ) ተመራጭ አባል ጥያቄ ቢያቀርቡም አፈ ጉባኤው ፈቃድ ባለመስጠታቸው በምክር ቤቱ የፓርቲው ተመራጭ ተወካዮች ጉባኤውን ረግጠው ወጥተዋል።

ሰለሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ 
ነጋሽ መሐመድ
 

Audios and videos on the topic

በሰዎች ላይ የደረሰዉ ጭፍጨፋ ከመንግሥት ቸልታና አደጋውን ለማስቆም ካለመፈለግ የመነጨ ነው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

The forgotten Eritrean refugees in Tigray Description: Eritrean refugees in Tigray say they are in dire straits. Eritrean refugees in the Tigray region, whom we spoke to on the occasion of International Refugee Day, criticized the international community for not supporting them. Keywords: Ethiopia , Addis Ababa , Tigray, Eritrea Copyright: Million Hailesilassie DW Korri-Tigray

የተዘነጉት የኤርትራ ስደተኞች በትግራይ 21.06.2022

በትግራይ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች በከፋ ችግር ላይ እንዳሉ ገለፁ። ትላንት በዓለምአቀፉ ደረጃ የተከበረው የስደተኞች ቀን አስመልክተን ያነጋገርናቸው በትግራይ ክልል የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች በስደተኞች ጉዳይ የሚሰሩ ዓለምአቀፍ ተቋማት ድጋፍ እያደረጉላቸው እንዳልሆኑ ወቅሰዋል።

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓም ማክሰኞ 21.06.2022

ጋምቤላ ወደ ቀደመ ሰላሟ እየተመለሰች ነዉ ተባለ

ጋምቤላ ወደ ቀደመ ሰላሟ እየተመለሰች ነዉ ተባለ 21.06.2022

በመንግስት የፀጥታ ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል ውጊያ የተቀሰቀሰባትና ህይወት የጠፋባት ጋምቤላ ከተማ ሰላሟ ወደ ቀድሞው እየተመለሰ ነው ተባለ። የመንግስት ሰራተኞች ወደ ስራ እየገቡ መሆናቸውን ደግሞ የክልሉ መንግስት አመልክቷል፣ ያም ሆኖ ትምህርት ቤቶች አሁንም እንደተዘጉ ናቸዉ፡፡