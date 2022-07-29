መንግሥት ከህወሓት ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ አለ

የኢፌዴሪ መንግሥት ትግራይን ከሚያስተዳድሩት የሕወሓት ኃይሎች ጋር በየትኛውም ሥፍራ እና በማንኛውም ጊዜ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ንግግር ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን የጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ትናንት አመሻሽ ላይ ተናግረዋል።
የኢፌዴሪ መንግሥት ትግራይን ከሚያስተዳድሩት የሕወሓት ኃይሎች ጋር በየትኛውም ሥፍራ እና በማንኛውም ጊዜ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ንግግር ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን የጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ትናንት አመሻሽ ላይ ተናግረዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ ሬድዋን በተረጋገጠ የትዊተር የመገናኛ ዐውታራቸው ከፍትሕ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቲዮስ ጋር የፌደራል መንግሥትን አቋም ለምዕራባውያን ማለትም ለተባበሩት መንግሥታት፣ ለአሜሪካ እና ለአውሮፓ ሕብረት ልዩ መልዕክተኞች፣ ለአሜሪካ፣ ለፈረንሳይ፣ ለጀርመን፣ ለጣሊያን እና ለዩናይትድ ኪንግደም ወኪሎች የፌዴራሉ መንግሥት ከትግራይ ኃይሎች ጋር በየትኛውም ጊዜ እና ቦታ ንግግር ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን መግለፃቸውን አስታውቀዋል።
የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪው "ንግግር" በማለት የገለፁት ሀሳብ "ያለ ምንም ቅድም ሁኔታ" ሊጀመር እንደሚችል የመንግሥታቸው ፍላጎት መሆኑን ማስረዳታቸውን ጽፈዋል። የትግራይ ክልል መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከቀናት በፊት በሰጡት መግለጫ "ጦርነቱ በሰላማዊ እና ፖለቲካዊ ውይይት እንዲፈታ" ፍላጎታቸው መሆኑን ገልፀዋል።
የፌዴራል መንግሥት "ተገድጄ ገባሁብት" ባለው "ሕግ የማስከበር እርምጃ" ከሕወሓት ጋር ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ. ም ጀምሮ የለየለት ጦርነት ውስጥ ገብቶ ከፍተኛ ሰብዓዊ እና የቁስ ውድመት ተከስቷል። በተለያዩ አካላት የሰላም ጥሪ ሲደረግ መቆየቱም ይታወቃል። የአፍሪካ ሕብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ በዚህ ሂደት ውስጥ ዋነኛ ተሳታፊ ሆነው ዘልቀዋል። የሰላም ድርድር ሀሳብ መራመድ ከተጀመረበት ጊዜ ወዲህ ድርድሩ በሕብረቱ ይመራ የሚለው የፌዴራል መንግሥት አቋም ሆኖ ሲቀርብ የሕወሓት ኃይሎች ደግሞ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሂደቱን በብላይነት እንዲመሩት ሲጠይቁ ቆይተዋል።
በተለይ ትግራይ ፣ አማራ እና አፋር ክልሎችን ካደቀቀው ጦርነት ማግስት ሕወሓት ትግራይን ማስተዳደር ሲጀምር በክልሉ የተቋረጡ መሰረታዊ ግልጋሎቶች ተመልሰው እንዲለቀቁ እና ሌሎች ቅድመ ሁኔታዎች እንዲሟሉ በሚል ለድርድር ስድስት ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጠዋል። የክልሉ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከቀናት በፊት በሰጡት መግለጫ "ጦርነቱ በሰላማዊ እና ፖለቲካዊ ውይይት እንዲፈታ" ፍላጎታቸው መሆኑን ገልፀዋል።
የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ስለ ሰላም ፣ ድርድር ሲሰበኩ የነበሩ ሁሉ ውግዘት ሲደርስባቸው እንደቆየ አስታውሰዋል። አክለውም የአምባሳደር ሬድዋን የትናንቱ ጽሑፍ " መንግሥት ለመደራደር ፈቃደኛ መሆኑን፣ ለድርድር የሚያስፈልገው በር ክፍት መሆኑን የሚያሳይ ምልክት" ያሳዩበት መሆኑን ገልፀዋል።
ሰፊ ዓለም አቀፍ ፍላጎት የተንፀባረቀበት ይህ የሰላም ጥሪ እና ጥረት በቀላሉ እንዲሳካ ሊያደርጉ የማይችሉ ውስብስብ ጉዳዮች መኖራቸውንም አቶ ያሬድ ዘርዝረዋል። ከዚህ ሂደት የተሳካ ውጤት የሚገኘው ከምንም በላይ በሁለቱም ወገኖች ቀና የፖለቲካ ፍላጎት ሲኖር መሆኑንም አቶ ያሬድ ተናግረዋል። የፌዴራል መንግሥት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ እና መንግሥት እንዴት መነጋገር እንዳለበት ሀሳብ አቅርቦ የሚደራደር ቡድን ሰይሟል። በሕወሓት በኩል ግን እስካሁን በግልጽ የታወቀ ተደራዳሪ ቡድን የለም።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ቀደም ሲል መንግስታቸው ከሐወሓት ጋር ለድርድር እንደማይቀመጥ ገልፀው የነበረ ቢሆንም ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ. ም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ይህንኑ በተመለከተ "ዝም ብሎ ድርድር አይካሄድም ። ብዙ ሥራ አለ " ካሉ በኋላ ጉዳዩ ግን በሰላም እንዲፈታ አቋም መያዙን ጠቅሰው ነበር።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ የደኅንነት አማካሪ የየ አገራት አምባሳደሮች እና ልዩ መልዕክተኞች ቡድን ወደ መቀሌ እንዲጓዝ መንግሥት መፍቀዱንም ትናንት አስታውቀዋል። ከቀናት በፊት የሕወሓት ቃል ዐቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የፌዴራል መንግሥት ይህንን በተመለከተ ተወካዮች ወደ መቀሌ እንዳይሄዱ ክልከላ እያደረገ ነው በሚል ወቀሳ አሰምተው ነበር።
የሰሜን ኢትዮያው ጦርነት ያስከተለው ሁሉን አቀፍ ውድመት እስካሁን በውል ተጠንቶና ተደራጅቶ ባይገለጽም፣ የተባበሩት መንግሥታት እና የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ተቋማት በጋራ ባወጡት የምርመራ ዘገባ በግጭቱ ተዋናዮች "በሰብዓዊነት ላይ የተቃጣ እና የጦር ወንጀሎች" መፈፀማቸውን የሚያመለክቱ ማስረጃዎች በምርመራው ተገኝተዋል። በጉዳዩ ዙሪያ ከፌዴራል መንግሥት ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግሁት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም።
ሰለሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ