መንግሥት በአውሮፓ ሕብረትና አሜሪካ ልኡካን ላይ ቅሬታውን አሰማ

ካሳ ከሐምሌ 16 እስከ 22 ቀን 2014 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል በፊንጫ ስኳር ፋብሪካ የአገዳ ልማት ውስጥ ተድብቀው በነበሩ እና በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች ሲንቀሳቀስ ነበር ባሉት ሸኔ የተባለው በአሸባሪነት የተፈረጀ ቡድን ላይ በተጠኑ ቦታዎች ላይ ኢላማ በማድረግ መንግሥት በወሰደው እርምጃ በቡድኑ ላይ ድል እንደቀናው ገልፀዋል።
መንግሥት በኦሮሚያ ክልል ሸኔ በተባለው የሽብር ቡድን ላይ፣ ሶማሌ ክልል ውስጥ ደግሞ ድንበር ጥሶ ገብቶ ጥቃት በከፈተው አልሸባብ ላይ ወሰድሁት ባለው እርምጃ ድል እንደቀናው ገለፀ።
የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ እንዳስታወቀው በተለይ አልሸባብ ላይ ለተወሰደበት እርምጃ ከጎረቤት አገር ሶማሊያ ጋር ተፈጥሯል ያለው "ወታደራዊ ዲፕሎማሲ" እንዳገዘው ጠቅሷል።
በሌላ በኩል የዜጎች በሰላም ወጥቶ የመግባት እንቅስቃሴ ላይ ሥጋት የሚፈጥር "ዝርፊያ እና ቅሚያ በአዲስ አበባ መበራከቱን ገልፀፆ ለመፍትሔው "ይህንኑ የሚከታተል የፀጥታ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል" ብሏል።
መንግሥት በኦሮሚያ ክልል በድርቅ፣ በትግራይ ክልል በጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ሰብዓዊ ድጋፍ ያለማቋረጥ እያደረሰ መሆኑንም ገልጧል።
በቅርቡ ትግራይን ከሚያስተዳድሩት ኃይሎች ጋር መቀሌ ላይ የተወያዩት የአሜሪካ፣ የተባበሩት መንግሥታት እና የአውሮፓ አገራት ተወካዮች እና አምባሳደሮች ላይ ቅሬታ እንዳደረበትም መንግሥት ተናግሯል።
የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዲኤታ ሰላማዊት ካሳ ከሐምሌ 16 እስከ 22 ቀን 2014 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል በፊንጫ ስኳር ፋብሪካ የአገዳ ልማት ውስጥ ተድብቀው በነበሩ እና በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች ሲንቀሳቀስ ነበር ባሉት ሸኔ የተባለው በአሸባሪነት የተፈረጀ ቡድን ላይ በተጠኑ ቦታዎች ላይ ኢላማ በማድረግ ፣ በከፍተኛ የፀጥታ ኃይሎች መስዋዕትነት" ጭምር መንግሥት በወሰደው ሕግ የማስከበር ሥራ በቡድኑ ላይ ድል እንደቀናው ገልፀዋል።
አልሸባብ የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ በሶማሌ ክልል በከፈተው ጥቃት ከሽብር ቡድኑም ፣ ከኢትዮጵያ የፀጥታ አካላትም ከፍተኛ የተባለ ጉዳት መድረሱ ተዘግቧል።
የሶማሌ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ 24 የአልሸባብ አመራሮችን ጨምሮ ከ800 በላይ የቡድኑ ተዋጊዎች መገደላቸውን ፣ ከ100 በላይ የሚሆኑ ደግሞ በምርኮኛነት መያዛቸውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር መናገራቸውን ጠቅሶ አሳውቋል።
የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ድኤታ ሰላማዊት ካሳ በአልሸባብ ላይ ተገኘ ያሉት ድል
" የወታደራዊ ዲፕሎማሲ ሥራ ውጤት ነው"
በሌላ በኩል "የዜጎች በሰላም ወጥቶ የመግባት እንቅስቃሴ ላይ ሥጋት የሚፈጥር" ዝርፊያ እና ንጥቂያ በዋና ከተማ አዲስ አበባ መበራከቱን ገልፀው፣ ለመፍትሔ "ይህንኑ የሚከታተል የፀጥታ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል" ብለዋል።
በኦሮሚያ ክልል ድርቅ ላጎሳቆላቸው ዜጎች መንግሥት እያደረገ ነው ያሉትንም ዘርዝረው አስታውቀዋል።
በተመሳሳይ የጦርነት ሰለባ ለሆኑና የሰብዓዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው በአየርም በየብስም ወደ ትግራይ ክልል ያለምንም ገደብ እየተላከ ነው ሲሉ ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ተናግረዋል።
የፌዴራል መንግሥት አሁንም ከሕወሓት ጋር ለሰላማዊ ንግግር ያለቅድመ ሁኔታ ዝግጁ ነው ያሉት ሰላማዊት ፣ በቅርቡ ትግራይን ከሚያስተዳድሩት የትግራይ ኃይሎች ጋር መቀሌ ላይ የተወያዩት የአሜሪካ፣ የተባበሩት መንግሥታት እና የአውሮፓ ሀገራት ተወካዮች እና አምባሳደሮች ላይ መንግሥት ያደረበትን ቅሬታ ገልጠዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር