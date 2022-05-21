 መንግሥት ህወሓት ለቀቅኳቸዉ ያላቸዉ ሰዎች የጦር ምርኮኞች አይደሉም አለ | ኢትዮጵያ | DW | 23.05.2022

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ኢትዮጵያ

መንግሥት ህወሓት ለቀቅኳቸዉ ያላቸዉ ሰዎች የጦር ምርኮኞች አይደሉም አለ

የትግራይ ባለሥልጣናት ከ4 ሺህ በላይ የጦር ምርኮኞች ለቀናል ማለታቸዉን የፌዴራል መንግሥት አስተባብሏል። የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ እንደተናገሩት "በተለያየ መልኩ ወደ ትግራይ ክልል ውስጥ ለሥራ ፍለጋ የሄዱ፣ እና ሕወሓት በአፋርና በአማራ ክልሎች ተቆጣጠራቸው በነበሩ አካባቢዎች የያዛቸው ናቸው " ብለዋል።

Äthiopien | Dr. Legesse Tulu - Kommunikationsminister

የትግራይ ባለሥልጣናት ከ4 ሺህ በላይ የጦር ምርኮኞች ለቀናል ማለታቸዉን የፌዴራል መንግሥት አስተባብሏል። የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ ሕወሓት ለቀኩዋቸዉ ስላለዉ ሰዎች እንደተናገሩት "በተለያየ መልኩ ወደ ትግራይ ክልል ውስጥ ለሥራ ፍለጋ የሄዱ፣ ህወሓት ከዚህ ቀደም ለፀጥታ ያሰጉኛል በሚል የሰበሰባቸው፤ መከላከያ ሠራዊት መቀሌን ለቆ ሲወጣ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ያገታቸው ኃይሎች እና ሕወሓት በአፋርና በአማራ ክልሎች ተቆጣጠራቸው በነበሩ አካባቢዎች የያዛቸውና በማስገደድ በተለይ ምሽግ ሲያስቆፍራቸው የነበሩ፣ የራሱን ታጣቂዎች ትጥቅ ሲያጓጉዝባቸው የነበሩ ዜጎች ናቸው " ብለዋል።

"እንዚሁን ሰዎች መቀሌ በመውሰድ የቀድሞውን የመከላከያ ሠራዊት መለዮ በማልበስ ምርኮኞች ናቸው በሚል ያቀረባቸው ናቸው" ሲሉም ነዉ ሚኒስትሩ ለዶቼ ቬለ የተናገሩት። የህወሓት ከፍተኛ ባለሥልጣን የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ መንግሥት ይህንን ምርኮኞች ተለቀቁ የሚለውን ዜና ባስተባበለ ማግሥት "አሁንም ከተለቀቁት በእጥፍ የሚልቁ የጦር ምርኮኞች በትግራይ መንግሥት እጅ ውስጥ እያሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ምርኮኞች መለቀቃቸውን የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለመካድ መሞከሩ ከንቱነት ወይስ የውሸት ልማድ" ሲሉ የምንግሥትን ምላሽ አጣጥለውታል።

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

ሸዋዬ ለገሰ

Audios and videos on the topic

የቀድሞውን የመከላከያ ሠራዊት መለዮ በማልበስ ምርኮኞች ናቸው በሚል ያቀረባቸው ናቸው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ መንግሥትን እርምጃ ኮነኑ

ፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ መንግሥትን እርምጃ ኮነኑ 21.05.2022

የመንግሥት እርምጃዎች ኢትዮጵያ ልትሸከመው ወደማትችል አለመረጋጋት እንደሚያስገቧት ፓርቲዎች አስጠነቀቁ። የአብን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ እናት ፓርቲና መኢአድ መንግሥት "አፈና" እየፈጸመ ነው ሲሉ ከሰዋል። የመንግሥት ኮምዩንኬንሽ አገልግሎት እንደሚለው ግን የፀጥታ ኃይሎች የሚወስዷቸው እርምጃዎች "ህግ የማስከበር" ዓላማ ያላቸው ናቸው

ZALA ANBESA, ETHIOPIA: (FILES) This picture taken 19 November 2005 shows an Ethiopian soldier on duty on one of the observation post that face the Temporary Security Zone and the Eritrean border in the northern town of Zala Anbesa in the Tigray region of Ethiopia. The United Nations 15 December 2005 began pulling North American and European peacekeepers out of Eritrea, 24 hours ahead of a deadline for expulsion, as relations between Asmara and the world body soured further. +++(c) Getty Images/AFP/M. Longari

የዓለም ዜና፤ ግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 17.05.2022

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማብራሪያ በተወካዮች ምክር ቤት

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማብራሪያ በተወካዮች ምክር ቤት 17.05.2022

ኢትዮጵያ ባለፈው አንድ ዓመት ውስጣዊ እና ውጫዊ ፈተናዎች በርትተውባት ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ጫና ማስተናገዷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናገረ። የዘርፉ ሥራዎች በእጅጉ ፈተና የበዛባቸው ሆነው መቀጠላቸው አይቀሬ መሆኑንም ምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ዛሬ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናግረዋል።