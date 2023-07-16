መንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤተ-ክህነት አስር ኤጲስ ቆጶሳት መረጠ

በትግራይ የተቋቋመው በመንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤተ-ክህነት ዛሬ በጥንታዊትዋ አክሱም ከተማ አስር ኤጲስ ቆጶሳት መረጠ። የኤጲስ ቆጶሳቱ "አንቡረተ ዕድ" ወይም ሹመት በአጭር ጊዜ ይከናወናል ተብሏል። ከአስሩ ኤጲስ ቆጶሳት አምስቱ ለአገር ውስጥ አምስቱ ደግሞ ለውጭ አገር የተመረጡ ናቸው። ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ
በትግራይ የተቋቋመው በመንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤተክህነት ዛሬ በጥንታዊትዋ አክሱም ከተማ አስር ኤጲስቆጶሳት መረጠ። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመለየት መንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤተክህነት የመሰረቱት በትግራይ የሚገኙ የሃይማኖት አባቶ፥ ዛሬ የተመረጡት ኤጲስቆጶሳት በሀገር ውስጥና ውጭ የሚያገለግሉ ናቸው ሲሉ ገልፀዋል። ዛሬ ከተመረጡ ኤጲስቆጶሳት መካከል በቅርቡ ወደሀገር እንዳይገቡ ተከልክለው ከአዲስአበባ ቦሌ አውሮፕላን ማረፍያ የተመለሱት ቆሞስ አባ ሰረቀብርሃን ይገኙበታል።
ራሳቸው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመለየት መንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤተክህነት የመሰረቱት በትግራይ የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች ባስተላለፉት ውሳኔ መሰረት፥ ዛሬ በጥንታዊትዋ አክሱም ከተማ የአስር ኤጲስቆጶሳት ምርጫ አድርገዋል። ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የተውጣጡ የተለያዩ ሀገረስብከቶች ተወካዮች፣ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች፣ እንዲሁም ታዛቢዎች የተገኙበት የዛሬው የትግራይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን የኤጲስቆጶሳት ሹመት፥ ከዚህ በፊት በክልሉ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ የነበሩ እንዲሁም በውጭ ሀገራት በሐዋርያዊ ተልእኮ ነበሩ የተባሉ የቤተክርስቲያኒቱ 26 አባቶች በዕጩነት ቀርበውበት፣ በቅርቡ ወደሀገር እንዳይገቡ ተከልክለው ከአዲስአበባ ቦሌ አውሮፕላን ማረፍያ የተመለሱት ቆሞስ አባ ሰረቀብርሃን ጨምሮ አስር ኤጲስቆጶሳት ተመርጠዋል። ይህ የቤተክርስቲያኒቱ ስነስርዓት አስመልክተን የጠየቅናቸው በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን የትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን ሊቀጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ የኤጲስ ቆጶሳቱ ሹመት በቤተክርስቲያኒቱ ስርዓት መሰረት የተደረገ ነው ብለዋል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቅርቡ አውጥታው በነበረ መግለጫ በትግራይ የሚካሄደው የኤጲስ ቆጶሳቱ ሹመት የቤተክርስቲያን መዋቅራዊ አንድነት የሚሸረሽር በስርዓተ ቤተክርስቲያን የራቀ በማለት ገልፃው የነበረ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ መንግስት እና የትግራይ ክልል አስተዳደር ጣልቃ ገብተው ሂደቱ እንዲያስቆሙ ጠይቃም ነበር። በዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አቋም እና ለመንግስት የቀረበ ጥሪ ዙርያ ምላሽ የሰጡን በመንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፅሕፈት ቤት ዋና ፀሐፊ መጋቤ ብርሃናት መምህር ተስፋይ ሀደራ፥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለመንግስት ያቀረበችው ጥሪ ተቀባይነት የሌላው ብለውታል።
ዛሬ አስር ኤጲስቆጶሳት የመረጠው በትግራይ የተመሰረተው መንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀጣይ እርምጃዎቹ ምን ይሆናል ለሚል ጥያቄ፥ በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን የትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን ሊቀጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ "አንብሮተ ኢድ፣ ሹመቱ ደግሞ በአጭር ግዜ ይከወናል" ብለዋል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና በትግራይ የሃይማኖቱ ተከታዮች እና መሪዎች መካከል ጦርነቱ የፈጠረው ረዥም ግዜ የቆየ ውዝግብ እየቀጠለ ያለ ሲሆን፣ ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለትግራይ ይቅርታ መጠየቁ ይታወሳል።
በሳምንቱ መጀመርያ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያሊክ የተመራ ልኡክ ከትግራይ የሃይማኖት አባቶች ጋር ለመነጋገር ወደ መቐለ መጥቶ የነበረ ቢሆንም የትግራይ የሃይማኖት አባቶች በውይይቱ ባለማግኘታቸው ንግግሩ አልተካሄደም።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
እሸቴ በቀለ