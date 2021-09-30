 መተከል ዞን ታጣቂዎች ሰዉ ገደሉ | ኢትዮጵያ | DW | 10.11.2021

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ኢትዮጵያ

መተከል ዞን ታጣቂዎች ሰዉ ገደሉ

በበኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ የሸመቁ ታጣቂዎች  ባለፈዉ ሰኞ በከፈቱት ተኩስ 4, ሰዎች ገደሉ።ሌሎች 6 ሰዎች አቆሰሉ።ትናንት በዜና እንደዘገብነዉ ታጣቂዎቹ ሰላማዊ ሰዎችን ከመግደል፣ ማቁሰላቸዉ በተጨማሪ የአካባቢዉን ገበሬዎች የቀንድ ከብቶች ዘርፈዋልም

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በመተከል ዞን አሁንም «ሰላማዊ ሰዎች እየተገደሉ ነዉ» ነዋሪዎች

በበኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ የሸመቁ ታጣቂዎች  ባለፈዉ ሰኞ በከፈቱት ተኩስ 4, ሰዎች ገደሉ።ሌሎች 6 ሰዎች አቆሰሉ።ትናንት በዜና እንደዘገብነዉ ታጣቂዎቹ ሰላማዊ ሰዎችን ከመግደል፣ ማቁሰላቸዉ በተጨማሪ የአካባቢዉን ገበሬዎች የቀንድ ከብቶች ዘርፈዋልም።የአሶሳዉ ወኪላችን ነጋሳ ደሳለኝ ያነጋገራቸዉ የወረዳዉ ነዋሪዎች እንደገለፁት የመከላከያ ሠራዊትና ከተለያዩ ክልሎች የዘመቱ ሚሊሺያዎች የመተከል ዞንን ፀጥታ እየተቆጣጠሩ ቢሆንም ታጣቂዎች ሰላማዊ ሰዎችን መግደል፣ ማቁሰልና መዝረፋቸዉ እንደቀጠለ ነዉ።

ነጋሳ ደሳለኝ

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ

 

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በመተከል ዞን አሁንም «ሰላማዊ ሰዎች እየተገደሉ ነዉ» ነዋሪዎች  

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በመተከል ዞን የአራት ክልሎች ልዩ ፖሊሶች መሰማራታቸውን ሉቴናንት ጄኔራል አስራት ዴኔሮ ተናገሩ 30.09.2021

በሰላማዊ ሰዎች ላይ ተደጋጋሚ ግድያዎች በሚፈጸምበትና በመቶ ሺሕዎች የሚቆጠሩ በተፈናቀሉበት የመተከል ዞን የአራት ክልሎች የልዩ ፖሊስ አባላት መሰማራታቸውን ሉቴናንት ጄኔራል አስራት ዴኔሮ ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በሚገኘው የመተከል ዞን ሰባት ወረዳዎች 13 ሺሕ የሚደርሱ ሚሊሺያዎች መሰልጠናቸውን ወታደራዊ አዛዡ ተናግረዋል።

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