መተማ መንዶካ መንደር አምስት ሰዎች በታጣቂዎች ተገደሉ

ጥቃቱ የተፈፀመው በሌሊት ስለነበር ራስን ለመከላከል አስቸጋሪ እንደነበር የሚናገሩት የዓይን እማኞቹ በጥቃቱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ከዘረፋ የተረፉ እንስሳትም ተገድለዋል ነው ያሉት፡፡ አስተያየት ሰጪዎቹ ፣ጥቃቱን የፈፀሙት“አሸባሪዎችና የቅማንት ፅንፈኛ ቡድኖች” ብለው የጠሯቸው ናቸው፡፡
በአማራ ክልል፣ ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ መንዶካ በተባለ መንደር ታጣቂዎች ባለፈው ቅዳሜ ሌሊት ባደረሱት ጥቃት 5 ሰዎች መገደላቸውንና እስከ 2000 እንስሳት መዘረፋቸውን የአካባቢው ነዋሪዎችና የዞኑ አስተዳደር አስታውቀዋል። መንግስት የአገር ውስጥ ፅንፈኞች ያላቸው ታጣቂዎቹ ከገደሏቸው መካከል ከተገላገለች 5 ቀን ያልሞላት አራስ ትገኝበታለች፡፡
ባለፈው ቅዳሜ ለእሁድ አጥቢያ ሌሊት 7 ሰዓት በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ ውስጥ መንዶካ በተባለ ቦታ የአካባቢው ነዋሪዎች “ አሸባሪና ፅንፈኛ” ያሏቸው ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ህይወት መጥፋቱን አንድ የዓይን እማኝ ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡ ሌላው የዓይን እማኝም በመንዶካ መንደር ባለፈው ቅዳሜ ሌሊት ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት የሰው ህይወት የጠፋ ሲሆን በሺህ የሚቆጠሩ የአካባቢው አርሶአደሮች አንስሳት ተዘርፈዋል ብለዋል፡፡
ጥቃቱ የተፈፀመው በሌሊት ስለነበር ራስን ለመከላከል አስቸጋሪ እንደነበር የሚናገሩት የዓይን እማኞቹ በጥቃቱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ከዘረፋ የተረፉ እንስሳትም ተገድለዋል ነው ያሉት፡፡
አስተያየት ሰጪዎቹ ፣ጥቃቱን የፈፀሙት“አሸባሪዎችና የቅማንት ፅንፈኛ ቡድኖች” ብለው የጠሯቸው ናቸው፡፡
የምዕራብ ጎንደር ዞን ሰላምና ፀጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አሰፋ አሸቤ ስለነበረው ሁኔታ ጠይቀናቸው ችግሩ ፅንፈኛ የቅማንት ኃይል ባሉት ቡድን እንደተፈፀመ፣ 5 ሰዎች እንደተገደሉና ሌሎች 5 እንደቆሰሉ ተናግረዋል፡፡
የቅማንት ዴሞክራሲ ፓርቲ (ቅዴፓ) ምክትል ሊቀመንበር ለሆኑት አቶ አውግቸው ማለደ ፣ከሰዓት በፊትና ጠዋት ላይ ዶቼቬለ ስልክ ደውሎ ነበር። ዝርዝር መረጃ አሰናድተው ራሳቸው ደውለው እንደሚሰጡ ከተናገሩ በኋላ ስልክ አልደወሉም፣ ቢደወልላቸውም ስልካቸው ዝግ በመሆኑ መልሳቸውን መካተት አልቻልሁም፣ ዘግየት ብለው ግን መንገድ ላይ እንደሆኑና እንደማይመቻቸው በአጭር የፅሁፍ መልዕክት ገልፀውልኛል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ