መቀሌ ወደ ቀድሞ ሁኔታዋ እየተመለሰች ነው

በዚህ ሳምንት ብቻ መቐለ ለ18 ወራት ተቋርጠው የቆዩ የአውሮፕላን ትራንስፖርት፣ የስልክ እና ኢንተርኔት አገልግሎቶች አግኝታለች። ይህ በነዋሪዎች ዘንድ ትልቅ ተስፋ እና ደስታ ፈጥሯል። በከተማዋ እንደታዘብነው የአየር ሰዓት የሚሞላባቸው የሞባይል ካርዶች ከዋጋቸው በእጥፍ የሚሸጡ ቢሆንም ነዋሪዎች ገዝተው ከመገልገል አልገታቸውም።
ተቋርጠው የነበሩ የአገልግሎቶች ሰሞኑን ዳግም የተከፈቱላት መቐለ ወደ ቀድሞ ሁኔታዋ እየተመለሰች ነው። በዚህ ሳምንት ብቻ ለ18 ወራት ተቋርጠው የቆዩ የስልክ፣ ኢንተርኔት እና የአውሮፕላን ትራንስፖርት አገልግሎት የመቐለ ከተማ አግኝታለች። ነዋሪዎችዋ የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ እንዲተገበርና እንዲዘልቅም ይሻሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ክልል ነበለት እና አካባቢው የነበረ የኤርትራ ጦር ከአካባቢው ለቆ መውጣቱ ከተለያዩ ምንጮች መሰማቱን የመቀሌው ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ ዘግቧል።
ለወራት ፀጥታ ሰፍኖባቸው የቆዩ የመቐለ ከተማ ጎዳናዎች ሰሞኑን ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው እየተመለሱ ይመስላል። የከተማው ማህል ክፍል የተለያዩ ሸቀጦች በሚገዙ እና በሚሸጡ ነዋሪዎች፣ በታክሲዎችና ተሽከርካሪዎች ተጨናንቀዋል፣ ግብይቱ ደርቷል፣ እንቅስቃሴ ጨምሯል። ከረዥም ግዜ በኃላ የስልክ አገልግሎት በመቐለ መጀመሩ ተከትሎ በተለይም የሞባይል መሸጫ ሱቆች፣ የሞባይል ጥገና ቤቶች በተገልጋዮች ተሞልተው ይታያሉ።
የ75 ዓመት እናት ወይዘሮ አሰፋ ተሾመ በመቐለ ሮማናት አደባባይ አካባቢ ያገኘናቸው የተበላሸ ስልካቸው ሊያሳድሱ መጥተው ነው። የስልክ አገልግሎት መከፈቱ ተከትሎ ለረዥም ግዜ አስቀምጠውት የነበረ ስልካቸው ዳግም አስተካክለው ከእርሳቸው ጋር ከሌሉት ልጆቻቸው በስልክ ሊገናኙ ጓጉተዋል። "ስልክ መከፈቱ መልካም ነው። ልጅና ወላጅ፣ ወንድምና እህት የሚገናኝበት ነው። ሁሉ ነገር ደስ ይላል" የሚሉት የ10 ልጆች እናት ወይዘሮዋ ስላለፈው ግዜ ሲያነሱ "ለጠላትህም የማትወኘው" ይሉታል።
በዚህ ሳምንት ብቻ መቐለ ለ18 ወራት ተዘግተው የቆዩ የአውሮፕላን ትራንስፖርት፣ የስልክ እና ኢንተርኔት አገልግሎቶች አግኝታለች። ይህ በነዋሪዎች ዘንድ ትልቅ ተስፋ እና ደስታ ፈጥሯል። በከተማዋ እንደታዘብነው የአየር ሰዓት የሚሞላባቸው የሞባይል ካርዶች ከዋጋቸው በእጥፍ የሚሸጡ ቢሆንም ነዋሪዎች ገዝተው ከመገልገል አልገታቸውም። በቀጣይም አሁንም ያልተጀመረው የባንክ አገልግሎት ይከፈታል ብለው በተስፋ ይጠብቃሉ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ክልል ነበለት እና አካባቢው የነበረ የኤርትራ ጦር ከአካባቢው ለቆ መውጣቱ ከተለያዩ ምንጮች ሰምተናል። ተመሳሳይ የኤርትራ ጦር እንቅስቃሴ በትግራይ ማእከላዊ ዞን እንዲሁም ሰሜን ምዕራብ እና ምስራቃዊ ዞኖች ይታያሉ ተብሏል። ስለሁኔታው ከትግራይ ክልል ባለስልጣናት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም።
ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ