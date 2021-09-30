 መቀሌ በደረሰ የአየር ጥቃት 10 ሰዎች ተገደሉ | ኢትዮጵያ | DW | 14.09.2022

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ኢትዮጵያ

መቀሌ በደረሰ የአየር ጥቃት 10 ሰዎች ተገደሉ

የሆስፒታሎች ባለስልጣናትና ባለሙያዎች እንዳሉት አብዛኞቹ ሰዎች የተገደሉና የቆሰሉት በመጀመሪያዉ ጥቃት የተጎዱትን ለመርዳት በአካባቢዉ የተሰባሰቡ ሰዎች በሁለተኛዉ ጥቃት ተመትተዉ ነዉ።የመጀመሪያዉ ጥቃት የደረሰዉ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ከአርባ ግድም ሲሆን ሁለተኛዉ የደረሰዉ 3 ሰዓት አካባቢ ነዉ።

Äthiopien Luftangriff in Mekele, Tigray

ትግራይ ርዕሠ ከተማ መቀሌ ዉስጥ ዛሬ በደረሰ የሰዉ አዉልባ አዉሮፕላን (ድሮን) ጥቃት 10 ሰዎች ተገደሉ።ከአስር የሚበልጡ ቆሰሉ።የመቀሌዉ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ እንደዘገበዉ ዳግም አምባሳል የተባለዉ የመቀሌ መንደር ዛሬ ጠዋት ሁለቴ በድሮን ተደብድቧል።የመቀሌ የጤና ፅሕፈት ቤት፣ የሆስፒታሎች ባለስልጣናትና ባለሙያዎች እንዳሉት አብዛኞቹ ሰዎች የተገደሉና የቆሰሉት በመጀመሪያዉ ጥቃት የተጎዱትን ለመርዳት በአካባቢዉ የተሰባሰቡ ሰዎች በሁለተኛዉ ጥቃት ተመትተዉ ነዉ።የመጀመሪያዉ ጥቃት የደረሰዉ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ከአርባ ግድም ሲሆን ሁለተኛዉ የደረሰዉ 3 ሰዓት አካባቢ ነዉ።የአይደር ሆስፒታል የበላይ ኃላፊ ክብሮም ገብረስላሴ እንዳሉት ከሟቾቹ 5ቱ የሞቱት ጥቃቱ በደረሰበት ስፍራ ሲሆን ሌሎቹ ወደ ሆስፒታል ሲጓዙ ነዉ።በጥቃቱ ከቆሰሉት መካከል አንዱ በመጀመሪያዉ ጥቃት የተጎዱትን በመርዳት ላይ የነበረ ሐኪም፣ ሌለኛዉ ደግሞ የካሜራ ባለሙያ ነዉ።የመቀሌ ከተማ የጤና ፅሕፈት ቤትም በሁለቱ ጥቃት 10 ሰዎች መገደላቸዉንና 13 መቁሰላቸዉን አረጋግጧል።ትናንት መቀሌ ዉስጥ በደረሰ ተመሳሳይ ጥቃት አንድ ሰዉ መቁሰሉ ተዘግቦ ነበር።የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት እስከ ዛሬ ቀጥር ድረስ ስለጥቃቱ በይፋ ያሉት ነገር የለም። 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ

 

ተዛማጅ ዘገባዎች

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በመቐለ ከተማ የሚገኘው አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ከሁለት ሳምንታት በኋላ የሚሰጠውን አገልግሎት ለመቀጠል እንደሚቸገር አስታወቀ። የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ "የሆነ ነገር ተፈጥሮ መንገድ ተከፍቶ መድሐኒቶቹ እና ግብዓቶቹ መምጣት ካልቻሉ አሁን ባለን ሁኔታ ከዚያ በላይ መቀጠል የምንችል አይመስለኝም" ሲሉ ተናግረዋል። 

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ከትግራይና ከአማራ ክልሎች እንዲሁም ከኤርትራ ለሚመጡ ሕመምተኞች አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው የመቐለ ሀምሊን ፊስቱላ ሆስፒታል ሥራ ማቆሙን ኃላፊው ገለጹ። የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ባለሙያዎች እርጉዞችን ለማዋለድ የሚያስፈልጋቸውን የእጅ ጓንት አጥበው ድጋሚ ለመጠቀም መገደዳቸውን የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። 

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የዓለማቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ርዳታ በሰሜን ኢትዮጵያ 19.05.2022

የድርጅቱ ቃል አቀባይ ዳኒኤል ሲድለር ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት ወደ ትግራይ የተላኩ የመድሃኒት አቅርቦቶች በ13 የጤና ጥበቃ ማዕከላት 65 ሺህ ታካሚዎችን ማከም የሚችሉና በአራት ሆስፒታሎች ከ6 ሺህ በላይ የስኳር ታማሚዎችን ለዓመት ሊያገለግል የሚችል ነው ብለዋል፡፡