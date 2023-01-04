መሻሻል የሚገባው የኢትዮጵያ የፈጠራ ሥነ-ምህዳር

15ኛው የሀገራት የፈጠራ ደረጃ ጠቋሚ ዘገባ ወይም /ግሎባል ኢኖቬሽን ኢንዴክስ 2022/በቅርቡ ይፋ ሆኗል። በዘገባው ኢትዮጵያ ካለፈው አመት ጋር ሲነፃጸር የተሻለ ደረጃ ቢኖራትም እንደ ኬንያ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ሲነፃጸር ግን አሁንም በአዳዲስ ፈጠራዎች ዝቅተኛ አፈፃፀም ያላት ሀገር ነች።
ዓለም አቀፉ የአዕምሯዊ ንብረት ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህፃሩ (WIPO) ያለፈው ሳምንት የተሸኘውን የ2022 ዓ/ም የሀገራትን የፈጠራ ደረጃ የሚጠቁም ዘገባ ወይም /ግሎባል ኢኖቬሽን ኢንዴክስ /በቅርቡ ይፋ አድርጓል። ድርጅቱ ፈጠራ ለኢኮኖሚ እድገት እና ልማት ቁልፍ መሳሪያ መሆኑን በመገንዘብ የበርካታ የዓለም ሀገራትን የፈጠራ ደረጃ ከኢኮኖሚ እድገታቸው ጋር በማስተሳሰር ያቀረበ ሲሆን፤ሀገራትም የድርጅቱን መረጃ የፈጠራ ስነ-ምህዳሮቻቸውን ለመገምገም እና ለማሻሻል እንዲሁም ለኢኮኖሚ እቅዶቻቸው እና ፖሊሲዎቻቸው እንደ ግብዓት ይጠቀሙበታል። በኢትዮጵያ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጅ ሚንስቴር የኢኖቬሽን ልማት እና ምርምር ዘርፍ ዳይሬክተር ጀነራል የሆኑት አቶ ሰላሙ አደፍርስ እንደሚሉት የሳቸው መስሪያቤትም የተቋሙን መረጃ በግብዓትነት ይጠቀማል።
በቅርቡ ይፋ በሆነው 15ኛው የፈጠራ ደረጃ ጠቋሚ ስዊዘርላንድን ለ12ኛ ጊዜ የዓለም ቀዳሚ የፈጠራ መድረሻ አድርጎ ያስቀመጠ ሲሆን ፤ አሜሪካ ፣ ስዊድን ፣ ብሪታኒያ እና ኔዘርላንድ ደግሞ ይከተላሉ ። ደቡብ ኮርያ፣ ሲንጋፖር፣ ጀርመን፣ ፊንላንድ እና ዴንማርክ ደግሞ በቅደም ተከተል ከስድስት እስከ አስር ያለውን ቦታ ይዘዋል።
ከአፍሪቃ ሞሪሸስ፣ ደቡብ አፍሪካ እና ሞሮኮ የላቀ የፈጠራ ስራ ያላቸው ሀገራት ተብለው ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን ደረጃ ይዘዋል።
ኢትዮጵያ ከ31 የአፍሪካ ሀገራት 18ኛ ስትሆን ከ132 የዓለም ሀገራት ደግሞ 117ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች።
መረጃው የፈጠራ ግብዓት እና የፈጠራ ውጤት የሚባሉ ሁለት ንዑስ የደረጃ ጠቋሚዎች አሉት ።ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ በ2022 በፈጠራ ግብዓቶች ድክመት የታየባት ሲሆን፤ በፈጠራ ውጤቶች ግን የተሻለ አፈፃጸም መኖሩን መረጃው አመልክቷል። ለዚህም እንደ አቶ ሰላምይሁን እውቀት እና የቴክኖሎጅ ውጤቶች ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።
ተቋሙ የሀገራትን የፈጠራ ስራፈፃፀም የሚመዝነው በሰባት መሰረታዊ መስፈርቶች ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ፤የእውቀት እና የቴክኖሎጂ ውጤቶች ፣የሰው ካፒታል እና ምርምር፣መሠረተ ልማት፣የንግድ ውስብስብነት፣የፈጠራ ውጤቶች፣የገበያ ውስብስብነት የመዋዕለንዋይ ፍሰት እና ተቋማት ይገኙበታል።
ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት እና ዝቅተኛ ገቢ እና ኢኮኖሚ አላቸው ተብለው ከተመደቡ ሌሎች ሀገራት በገበያ ውስብስብነት እንዲሁም በእውቀት እና የቴክኖሎጂ ውጤቶች የተሻለ አፈፃጸም ማስመዝገቧን መረጃው ይጠቁማል።
ሆኖም ግን የመንግስት የገንዘብ ድጋፍ ፣ የሳይንስ እና የምርምር ተቋማት ጥራት እና የተማሪ መምህር ጥመርታን በሚያካትተው የሰው ካፒታል እና የምርምር ዘርፍ ረገድ የሀገሪቱ አፈጻጸም አነስተኛ መሆኑን ተቋሙ አመልቷል።አቶሰላም ይሁን የተቋሙን መረጃ ይጋሩታል።
በሌላ በኩል በተቋማት ረገድ የተሻለ አፈፃጸም ሲኖር፤ የፈጠራ መዋዕለንዋይ ፍሰት እና መሰረተ ልማት ላይ ግን ሊሰራባቸው የሚገቡ የኢትዮጵያ ዝቅተኛ አፈጻጸሞች ናቸው።
በዘገባው ቦትስዋና ከ 2021 ዓ/ም አንፃር ከፍተኛው መሻሻል ያስመዘገበች ሀገር ስትሆን፤ ቱኒዚያ እና ኬንያም በምርጥ አምስት ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል። ሞሮኮ፣ቱኒዝያ፣ኬንያ፣ታንዛኒያ እና ዚምባብዌ ዝቅተኛ-መካከለኛ ገቢ /lower-middle income/ካላቸው ሀገራት ምድብ ከተጠበቀው በላይ አፈፃፀም ያላቸው ሲሆን፤ ሩዋንዳ፣ማዳጋስካር (የአፍሪካ ፈጣን ኢንተርኔት ያላት)፣ሞዛምቢክ እና ቡሩንዲ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ምድብ ከእድገታቸው አንፃር በፈጠራ የላቀ ውጤት ማስመዝገባቸው ተገልጿል።
በአንፃሩ ጊኒ ከ31 የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ አነስተኛ የፈጠራ ውጤት ያስመዘገበች ሀገር መሆኗን መረጃው አመልክቷል።
በ2022ቱ የፈጠራ ደረጃ ጠቋሚ መረጃ ዝርዝር ኢትዮጵያ ካለፈው አመት ጋር ሲነፃጸር የተሻለ ደረጃ ቢኖራትም እንደ ኬንያ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ሲነፃጸር ግን አሁንም በአዳዲስ ፈጠራዎች ዝቅተኛ አፈፃፀም ያላት ሀገር ነች።ስለሆነም የላቀ አፈፃጸም ካላቸው የአፍሪቃ ሀገራት ሊወሰዱ የሚችሉ በርካታ ልምዶች ይኖራሉ።
ኢትዮጵያን ከአፍሪቃ በ18 ተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጠው ዘገባ ፤ የሀገራትን ኢኮኖሚ ከፈጠራ ችሎታ እና ውጤት ጋር በመመዘን ደረጃ መስጠት ላይ ያተኮረ ነው።በመሆኑም በርካታ ወጣቶች በገንዘብ ድጋፍ ማጣት የፈጠራ ስራዎቻቸውን ወደ ምርት እና አገልግሎት ለመቀየር ሲቸገሩ የሚታይባት ኢትዮጵያ በፈጠራ ስራ ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ ይህንን ችግር መፍታት ወሳኝ ነው ። ከዚህ አንፃር የጀማሪ ቴክኖሎጅ ኩባንያዎች አዋጅ መዘጋጀቱን ሀላፊው ገልፀዋል።
የዓለም አቀፉ የአዕምሯዊ ንብረት ድርጅት የኢትዮጵያን የፈጠራ አፈፃጸም ድክመት እና ጥንካሬ በመለየት ያቀረበውን የመፍትሄ ሀሳብ ጥቅም ላይ እንደሚውል ሃላፊው አመልክተዋል።
በዳሰሳ ጥናቱ አፍሪቃ ከሌሎቹ አህጉሮች ጋር ስትነፃጸር አነስተኛ አፈፃጸም አላት። በአህጉሪቱ ከቦትስዋና፣ ኬንያ እና ግብፅ በስተቀር የአሁኑ ዘገባ ከ2021 ዓ/ም ጋር ሲነጻጸር አብዛኛዎቹ ሀገራት በፈጠራ ውጤቶቻቸው የቀነሱበት ነው።ለዚህም የድህረ-ኮቪድ ቀውስ ፣ የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት የወለደው የዋጋ ግሽበት ተፅዕኖ አሳድሯል።ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ላለፉት ሁለት ዓመታት የተካሄደው የርስበርስ ጦርነት ዳፋ ለሀገሪቱ የፈጠራ እድገት ሳይተርፍ አልቀረም።
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ፀሀይ ጫኔ
ነጋሽ መሀመድ