መስማት የተሳናቸው ተማሪዎች በርካታ ፈተናዎች ይገጥሟቸዋል ተባለ

መስናት ተሳናቸው ወገኖች አስፈላጊው ትኩረት እንዳልተሰጣቸው ተናገሩ። በትምህርት ቤቶች በቂ የሰው ኃይል እና የመመሪያ ቁሳቁሶች ስለማይሟሉ ትምህርት የሚያቋርጡ ብዙ ናቸው ተብሏል፡፡ መስማት የተሳናቸው ቀን በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ተከብሯል፡፡
መስናት ተሳናቸው ወገኖች አስፈላጊው ትኩረት እንዳልተሰጣቸውተናገሩ፣ በትምህርት ቤቶችም በቂ የሰው ኃይልና የመመሪያ ቁሳቁሶች ስለማይሟሉ ትምህርት የሚያቋርጡ ብዙ ናቸው ተብሏል፡፡ መስማት የተሳናቸው ቀን በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ተከብሯል፡፡
ዓለም አቀፍ መስማት የተሳናቸው ቀን በዓለም ለ64ኛ በኢትዮጵያ ለ30ኛ፣ በአማራ ክልል ደግሞ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከብሯል፡፡
በእለቱ በስነስርዓቱ ላይ የተገኙት በአማራ ክልል አካል ጉዳተኞች ድጋፍ መስጫ ማዕከል አስተባባሪ ወ/ሮ ጤና ወርቁ እንደተናገሩት ከ4ኛ ክፍል በኋላ መስማት ለተሳናቸው ተማሪዎች ትምህርቱን ለመስጠት ከፍተኛ የባለሙያ ችግር ያጋጥማል፡፡
በባህር ዳር ከተማ መስማት የተሳናቸው መምህር አለኸኝ ተዋቸው በበኩላቸው የመምህራንና የትምህርት መርጃ እጥረት ለብዙ ተማሪዎች ፈተና ሆኗል ብለዋል፡፡
የምልክት ቋንቋ ተርጓሚ የሆነችው ፍቅርተ ዘገየ በበኩሏ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚሰጠው ስልጠና ደካማ መሆኑን አመልክታ፣ ህብረተሰቡም ስለ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ያለው ግንዛቤ በእጅጉ የወረደ እንደሆነ አመልክታለች፡፡
የአማራ ክልል መስማት የተሳናቸው ማህበር ፐረዚደንት አቶ አማረ ያዜ በአሰተርጓሚና በመምህራን እጥረት ምክንያት ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው እተለዩ መሆኑን ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
የአማራ ክልል አካል ጉዳተኞች ፈደሬሽን ፕረዚደንት አቶ ፍሬሰናይ ዘገየ በትምህርት መስኩ ከፍተኛ የሰው ኃይል እጥረት ቢኖርም አሁን አሁን ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቁ ባለሙያዎች እየወጡ በመሆኑ ችግሩ ሊቃለል ይችላል ብለዋል፡፡
መስማት የተሳናቸው ቀን በባህር ዳር ዛሬ ሲከበር በስነስርዓቱ ላይ መስማት የተሳናቸውና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል፡፡ በአማራ ክልል 8000 ያህል መስማት የተሳናቸው ወገኖች እንዳሉ ከማህበሩ ገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡
ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ