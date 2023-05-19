"መሬት ወስደው ያላለሙትን ፈቃድ ተሰረዘ።"

በአሶሳና መተከል ዞኖች አልሚ ባለሀብቶች፣ የተደራጁ ወጣቶችና የአካባቢው ማህበረሰብ በ58ሺ 332 ሄክታር ላይ እንዲያለሙ ፈቃድ መሰጠቱን አብራርተዋል፡፡ 17ሺ ሄክታር ወሰድው ያላለሙ ባለሀብቶች ደግሞ ፈቃዳቸው መሰረዙን አክለዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ሰላም መስፈኑን ተከትሎ 58ሺ 332ሺ ሄክታር መሬት ለባለሀብቶች ማስተላለፉን የክልሉ የገጠር መሬት አስተዳደርና እና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታወቀ፡፡ 109 አዳድስ የኢቨስትመት ፕሮጅቶች ወደ ስራ እንደሚገቡም የቢሮ ኃላፊ አቶ አመነቲ ግሺ ተናግረዋል፡፡ ለኢንቨስትመንቱ ትልቅ እንቅፋት የመሰረት ልማት ችግር መሆኑንም ጠቁሟል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 726 ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ተሰማርተው እንደሚገኙ የክልሉ የገጠር መሬት አስተዳደርና እንቨስትመት ቢሮ አመልክተዋል፡፡ የቢሮው ኃላፊ አቶ አመንቴ ግሺ ለዶይቼቬለ እንደተናገሩት በየዞኑ የጸጥታ ሁኔታ በመረጋጋቱ በኢንቨስትመንት ዘርፍ መነቃቃት መታዩን ገልጸዋል፡፡ በአሶሳ እና መተከል ዞኖች ውስጥ በኢንቨስትመንት ቦርድ በተላለፈው ውሳኔ መሰረት አልሚ ባለሀብቶች እና የተደራጁ ወጣቶችና የአካባቢው ማህበረሰብ በ58ሺ 332 ሄክታር ላይ እንዲያለሙ ፈቃድ መሰጠቱን አብራርተዋል፡፡ 17ሺ ሄክታር ወሰድው ያላለሙ ባለሀብቶች ደግሞ ፈቃዳቸው መሰረዙን አክለዋል፡፡
በአሶሳ ዞን አብራሙ በተባለ ወረዳ የተሰማሩ ባለሀብቶች በስፍራው የመንገድ መሠረት ልማት ችግር ለመፍታት ቀበሌዎችን የሚያገናኙ መንገድ በመስራት ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡ የእርሻ እና በማዕድን ዘርፍ በክልሉ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች የስራ ዕድል መፈጠሩን ተናግረዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን በክልሉ ምክር ቤት 15ኛ መደበኛ ጉባኤ በተካሄድበት ወቅት ባቀረቡት ዘገባ በክልሉ በ6 ወራት ውስጥ ለ438 ባለሀብቶች የእንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱን ገልጸዋል፡፡ በክልሉ በተለያዩ ዘርፍ የሚሰማሩ የባለሀብቶች ቁጥርም መጨመሩን አክለዋል፡፡ ማዕድን ዘፍርን ጨምሮ ከ3ሺ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ስራ ዕድል እንደተፈጠረ አስታውቋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በጉባ፣ ዳንጉር፣ በአሶሳ ዞን አብራሞና ኩርምኩ የተባሉ ወረዳዎች ውስጥ የዲያስፖራ አባላትን ጨምሮ ባለሀብቶች በእርሻና በማዕድን ዘርፍ ተሰማርተው እንደሚገኙ ከክልሉ ገጠር መሬት አስተዳደርና እንቨስትመንት ቢሮ መረጃ ለመረዳት ተችሏል ፡፡ ክልሉ ከፍተኛ የወርቅ ክምችት ከሚገኝባቸው ስፍራዎች አንዱ ሲሆን ባለፈው ዓመት በወርቅና እምነበረድ በቢሊዩን የሚገመት ገቢ መገኘቱም ተገልጸዋል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር