 "መሬት ወስደው ያላለሙትን ፈቃድ ተሰረዘ።" | ኢትዮጵያ | DW | 20.05.2023

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ኢትዮጵያ

"መሬት ወስደው ያላለሙትን ፈቃድ ተሰረዘ።"

በአሶሳና መተከል ዞኖች አልሚ ባለሀብቶች፣ የተደራጁ ወጣቶችና የአካባቢው ማህበረሰብ በ58ሺ 332 ሄክታር ላይ እንዲያለሙ ፈቃድ መሰጠቱን አብራርተዋል፡፡ 17ሺ ሄክታር ወሰድው ያላለሙ ባለሀብቶች ደግሞ ፈቃዳቸው መሰረዙን አክለዋል፡፡

የአልሚ ባለሐብቶች ቁጥር እየጨመረ ነው

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል  በተለያዩ አካባቢዎች ሰላም መስፈኑን ተከትሎ 58ሺ 332ሺ ሄክታር መሬት ለባለሀብቶች ማስተላለፉን የክልሉ የገጠር መሬት አስተዳደርና  እና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታወቀ፡፡ 109 አዳድስ የኢቨስትመት ፕሮጅቶች ወደ ስራ እንደሚገቡም የቢሮ ኃላፊ አቶ አመነቲ ግሺ ተናግረዋል፡፡  ለኢንቨስትመንቱ ትልቅ እንቅፋት የመሰረት ልማት ችግር መሆኑንም ጠቁሟል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 726 ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ተሰማርተው እንደሚገኙ የክልሉ የገጠር መሬት አስተዳደርና እንቨስትመት ቢሮ አመልክተዋል፡፡ የቢሮው ኃላፊ አቶ አመንቴ ግሺ ለዶይቼቬለ እንደተናገሩት  በየዞኑ  የጸጥታ ሁኔታ በመረጋጋቱ በኢንቨስትመንት ዘርፍ መነቃቃት መታዩን ገልጸዋል፡፡ በአሶሳ እና መተከል ዞኖች ውስጥ በኢንቨስትመንት ቦርድ በተላለፈው ውሳኔ መሰረት አልሚ ባለሀብቶች እና የተደራጁ ወጣቶችና የአካባቢው ማህበረሰብ  በ58ሺ 332 ሄክታር ላይ እንዲያለሙ ፈቃድ መሰጠቱን  አብራርተዋል፡፡ 17ሺ ሄክታር ወሰድው ያላለሙ ባለሀብቶች ደግሞ ፈቃዳቸው መሰረዙን አክለዋል፡፡

Äthiopien | GERD Staudamm in Benishangul Gumuz Region

 በአሶሳ ዞን አብራሙ በተባለ ወረዳ የተሰማሩ ባለሀብቶች በስፍራው የመንገድ መሠረት ልማት ችግር ለመፍታት  ቀበሌዎችን የሚያገናኙ መንገድ በመስራት ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡ የእርሻ እና በማዕድን ዘርፍ በክልሉ  በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች የስራ ዕድል መፈጠሩን ተናግረዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን በክልሉ ምክር ቤት 15ኛ መደበኛ ጉባኤ በተካሄድበት ወቅት  ባቀረቡት ዘገባ በክልሉ በ6 ወራት ውስጥ  ለ438 ባለሀብቶች የእንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱን ገልጸዋል፡፡ በክልሉ በተለያዩ ዘርፍ የሚሰማሩ የባለሀብቶች ቁጥርም መጨመሩን አክለዋል፡፡ ማዕድን ዘፍርን ጨምሮ ከ3ሺ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ስራ ዕድል እንደተፈጠረ አስታውቋል፡፡ 
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በጉባ፣ ዳንጉር፣ በአሶሳ ዞን አብራሞና ኩርምኩ የተባሉ ወረዳዎች ውስጥ የዲያስፖራ አባላትን ጨምሮ ባለሀብቶች በእርሻና በማዕድን ዘርፍ ተሰማርተው እንደሚገኙ ከክልሉ ገጠር መሬት አስተዳደርና እንቨስትመንት ቢሮ መረጃ ለመረዳት ተችሏል ፡፡ ክልሉ ከፍተኛ የወርቅ ክምችት ከሚገኝባቸው ስፍራዎች አንዱ ሲሆን ባለፈው ዓመት በወርቅና እምነበረድ በቢሊዩን የሚገመት ገቢ መገኘቱም ተገልጸዋል፡፡

ነጋሳ ደሳለኝ

ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር

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የአልሚ ባለሐብቶች ቁጥር እየጨመረ ነው

ተዛማጅ ዘገባዎች

ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባዉ የወርቅ መጠን

ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባዉ የወርቅ መጠን 19.05.2023

በጋምቤላ እና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባው የወርቅ መጠን ዘንድሮ በከፍተኛ መጠን መቀነሱ ተነገረ። በክልሉ የምመረት ወርቅ በህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ከሀገር ውጭ በሱዳን በኩል ይሸጣል የሚል ቅሬታም ሲቀርብ ቆይቷል፡፡

«በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የተሻለ ምርት እየተሰበሰበ ነው»

«በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የተሻለ ምርት እየተሰበሰበ ነው» 16.02.2023

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የግብርና ኃላፊ ለሁለት ዓመታት ያህል በጸጥታ ችግር ምክንያት ወደ ስራ ሳይገቡ የቆዩ አካባቢዎች መደበኛ ግብርና ስራ መጀመራቸውንና የተሻለ ምርት መገኘቱን አስረድተዋል፡፡በአሶሳ ዞንና መተከል ዞን 16 ወረዳዎች ዘንድሮ 18 ሚሊዩን ኩንታል ምርት መገኘቱን ገልጸው ባለፈው ዓመት 14 ሚሊዩን ኩንታል መሰብሰቡን ጠቁመዋል፡፡

በቤኒሻንጉል የተሻለ የግብርና ስራ ታይቷል

በቤኒሻንጉል የተሻለ የግብርና ስራ ታይቷል 21.07.2022

በ2014 ዓ.ም ምርት ዘመን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 1.1 ሚሊዩን ሄክታር መሬት በምርት ለመሸፈን የታቀደ ሲሆን እስካሁን ከ6 መቶ ሺ ሄክታር መሬት በምርት መሸፈኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አመልክተዋል፡፡