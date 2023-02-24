ኢትዮጵያ ውስጥ ዓመታትን የተሻገረው የፖለቲካ አለመረጋጋት በህዝቡ ላይ ያስከተለው ስጋት ከዕለት ወደ ዕለት እየጠናበት በመሄድ ላይ ነው። በአወዛጋቢ ፖለቲካዊ ትርክትና ግልጽ ባልሆነው የፖለቲካ መርህ በየጊዜው ቅርጻቸውን የሚቀያይሩት ሀገራዊና አካባቢያዊ ጉዳዮች በሚቀሰቅሱት ውዝግብ ሕይወት እየተቀጠፈ፤ በርካቶች ለጉዳት እና እስር እየተዳረጉ ነው።
ኢትዮጵያ ውስጥ ዓመታትን የተሻገረው የፖለቲካ አለመረጋጋት በህዝቡ ላይ ያስከተለው ስጋት ከዕለት ወደ ዕለት እየጠናበት በመሄድ ላይ ነው። በተለያዩ ጉዳዮች በየፈርጁ የቀጠለው ውዝግብ አለመረጋጋቱን እባብሶ በአሁኑ ወቅት ዜጎች ከቦታ ቦታ ደህንነታቸው ተጠብቆ በነጻነት መንቀሳቀስ ከማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሱ የብዙዎች መነጋገሪያ ከሆነ ሰነባበተ። በአወዛጋቢ ፖለቲካዊ ትርክት እና ግልጽ ባልሆነው የፖለቲካ አካሄድ የሚቀሰቅሰው ውዝግብ የብዙዎችን ሕይወት እየቀጠፈ፤ በርካቶችን ለጉዳት እና እስር ብሎም ለጅምላ መፈናቀል እየዳረገ ነው። የኑሮ ውድነት፣ የዋጋ ንረት፣ ድርቅ፣ ርሀብ እና የጤና እጦትም ሁነኛ መፍትሄ ስላላገኙ ሚሊየኖችን ለከፋ ችግርና ስደት መዳረጋቸው ቀጥሏል። በዚህ ሁሉ መሀል የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ሰሚ ጆሮም ሆነ ፍትህ እንዲያገኝ ዛሬም ጥሪ ይቀርባል። የሚታየውን ግራ አጋቢ የፖለቲካ አካሄድ ለማስተካከል የፖለቲካ ኃይሎች ቁጭ ብለው መነጋገር እንዳለባቸው የሚናገሩ ቢኖሩም እስካሁን ተግባራዊ አልሆነም። በችግሮች ተተብትቦ መረጋጋት የተሳነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሀገሪቱን ይዞ ወዴት እያመራ ነው? «መረጋጋት የተሳነው የፖለቲካ አውድ በኢትዮጵያ» በሚል ርዕስ ዶቼ ቬለ ውይይት አካሂዷል። ሙሉውን ለማድመጥ የድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ።
ሸዋዬ ለገሠ