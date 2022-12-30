 መሠረታዊ አቅርቦት በትግራይ ክልል መነቃቃቱ | ኢትዮጵያ | DW | 03.01.2023

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ኢትዮጵያ

መሠረታዊ አቅርቦት በትግራይ ክልል መነቃቃቱ

በትግራይ ክልል ተቋርጠው የነበሩ አገልግሎቶች ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በተለያዩ ከተሞች ደረጃ በደረጃ እየተመለሱ መሆኑ ተዘገበ። ወጋገን የተባለው የግል ባንክ ትናንት በመቐለ አገልግሎት ጀምሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ከሁለት ዓመት በኋላ ወደ ሽረ በረራ ጀምሯል። የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም እየተነቃቃ መሆኑን ተዘግቧል።

«ደንበኞች እስከ 1500 ብር ወጪ ማድረግ ይችላሉ»

በትግራይ ክልል ተቋርጠው የነበሩ አገልግሎቶች ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በተለያዩ ከተሞች ደረጃ በደረጃ እየተመለሱ መሆኑ ተዘገበ። ወጋገን የተባለው የግል ባንክ  ትናንት በመቐለ አገልግሎት ጀምሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ከሁለት ዓመት በኋላ ወደ ሽረ በረራ ጀምሯል። የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም እየተነቃቃ መሆኑን ተዘግቧል።

ለረዥም ግዜ ከመሰረታዊ የሕዝብ አገልግሎቶች ውጭ ሆነው የቆዩ በትግራይ የሚገኙ ከተሞች የሰላም ስምምነቱ ተከትሎ የተለያዩ አገልግሎቶች አንድባንድ እያገኙ፥ ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው እየተመለሱ ይገኛሉ። በትናንትናው ዕለት ወጋገን የተባለው የግል ባንክ ከአንድ ዓመት ከሰባት ወር በኃላ በመቐለ የባንክ አገልግሎት ለደንበኞቹ መስጠት የጀመረ ሲሆን ተጠቃሚዎችም በባንኩ ሲገለገሉ ተመልክተናል። የወጋገን ባንክ መቐለ ዲስትሪክት ሥራ አስኪያጅ አቶ ሀፍቶም ገብረእግዚአብሔር እንደገለፁልን የባንክ አገልግሎቱ በመቐለ መሰጠት የተጀመረው በ28 የባንኩ ቅርንጫፎች ሲሆን ደንበኞች እስከ 1500 ብር ወጪ ማድረግ ይችላሉ ብለዋል። ሌሎች የግልና መንግስት ባንኮችም ወደ ስራ ሊመለሱ ይጠበቃሉ። ከዚህ በተጨማሪ መቐለ የስልክ አገልግሎት ማግኘትዋ ተከትሎ የጠፋባቸው አልያም የተበላሸ ሲም ካርድ ለመቀየር የሚፈልጉ ደንበኞች በኢትዮ ቴሌኮም ቢሮዎች ተሰልፈው ይታያሉ።

Äthiopien In Mekelle, der Hauptstadt von Tigray, wurden die mobilen Internetdienste wieder aufgenommen

መቐለ ከተማ ሰዎች የሞባይል አገልግሎት ሲጠቀሙ

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ መቐለ በረራ ጀመረ

በትግራይ ሁለተኛ ትልቅዋ ከተማ ሽረ ደግሞ ከሁለት ዓመት በኋላ ለመጀመርያ ግዜ መደበኛ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች አውሮፕላን ትላንት አስተናግዳለች። አንድ የከተማዋ ነዋሪ ስለ ከተማዋ ሁኔታ ሲገልፁ "የተጀመሩ ሰርቪሶች አሉ። በረራ ትላንት ተጀምሯል። ባንክ ተከፍቶ የቆየ ቢሆንም ወጪ ማድረግ አይቻልም ነበር። ይህም ከትላንት ጀምሮ ተጀምሯል። ቴሌ ካለፈው ዓርብ ጀምሮ ሲም ካርድ ማቅረብ ጀምሯል" ብለዋል።

ስማቸው ሊገልፁ ያልፈለጉ እኝሁ የሽረ ከተማ ነዋሪ ስለ ከተማዋ የፀጥታ ሁኔታ ሲያነሱ «ከፀጥታ ጋር በተያያዘ ዝርፍያ አለ። ሀንግ አለ። ባልተለመደ መልኩ በስፋት ነው ያለው። ሌላ የኤርትራ ሰራዊት እዚሁ ነው ያለው፣ አልወጣም። ይህ አስቸጋሪ ነው። ሌላው ግን ጥሩ ነው። ሕዝቡም ደስተኛ ነው» ይላሉ።

ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ

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ነጋሽ መሐመድ

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ሰሞኑን የማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች ዋነኛ መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል ትግራይ ክልል የኢትዮጵያ አየር መንገድ መደበኛ በረራ መጀመሩ እንዲሁም መሰረታዊ አገልግሎቶች ዳግም ጀመሩ መባላቸው ነው። ዩናይትድ ስቴትስ «የክፍለ-ዘመኑ» ባለችው የበረዶ ወጀብ እና ቅዝቃዜ ተመትታ ከ60 በላይ ሰዎች መሞታቸው መነጋገሪያ ነበር።

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በጦርነቱ ምክንያት ከቀዬአቸው ተፈናቅለው በመቐለ የሚገኙ ዜጎች ለተለያዩ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን ገለፁ። ተፈናቃዮቹ መቐለ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች፣ ጊዜያዊ መጠልያዎች እንዲሁም ያልተጠናቀቁ ህንፃዎች ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ።

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የዩናይትድ ስቴትስ ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ ጽኑ ፍላጎት እንዳላት የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አንቶኒ ብሊንከን ተናገሩ ። ብሊንከን እንዳሉት ሃገራቸው ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ትግራይ እንዲገቡ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠችው በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መኖር አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ ነው።