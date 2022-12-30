መሠረታዊ አቅርቦት በትግራይ ክልል መነቃቃቱ

በትግራይ ክልል ተቋርጠው የነበሩ አገልግሎቶች ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በተለያዩ ከተሞች ደረጃ በደረጃ እየተመለሱ መሆኑ ተዘገበ። ወጋገን የተባለው የግል ባንክ ትናንት በመቐለ አገልግሎት ጀምሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ከሁለት ዓመት በኋላ ወደ ሽረ በረራ ጀምሯል። የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም እየተነቃቃ መሆኑን ተዘግቧል።
በትግራይ ክልል ተቋርጠው የነበሩ አገልግሎቶች ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በተለያዩ ከተሞች ደረጃ በደረጃ እየተመለሱ መሆኑ ተዘገበ። ወጋገን የተባለው የግል ባንክ ትናንት በመቐለ አገልግሎት ጀምሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ከሁለት ዓመት በኋላ ወደ ሽረ በረራ ጀምሯል። የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም እየተነቃቃ መሆኑን ተዘግቧል።
ለረዥም ግዜ ከመሰረታዊ የሕዝብ አገልግሎቶች ውጭ ሆነው የቆዩ በትግራይ የሚገኙ ከተሞች የሰላም ስምምነቱ ተከትሎ የተለያዩ አገልግሎቶች አንድባንድ እያገኙ፥ ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው እየተመለሱ ይገኛሉ። በትናንትናው ዕለት ወጋገን የተባለው የግል ባንክ ከአንድ ዓመት ከሰባት ወር በኃላ በመቐለ የባንክ አገልግሎት ለደንበኞቹ መስጠት የጀመረ ሲሆን ተጠቃሚዎችም በባንኩ ሲገለገሉ ተመልክተናል። የወጋገን ባንክ መቐለ ዲስትሪክት ሥራ አስኪያጅ አቶ ሀፍቶም ገብረእግዚአብሔር እንደገለፁልን የባንክ አገልግሎቱ በመቐለ መሰጠት የተጀመረው በ28 የባንኩ ቅርንጫፎች ሲሆን ደንበኞች እስከ 1500 ብር ወጪ ማድረግ ይችላሉ ብለዋል። ሌሎች የግልና መንግስት ባንኮችም ወደ ስራ ሊመለሱ ይጠበቃሉ። ከዚህ በተጨማሪ መቐለ የስልክ አገልግሎት ማግኘትዋ ተከትሎ የጠፋባቸው አልያም የተበላሸ ሲም ካርድ ለመቀየር የሚፈልጉ ደንበኞች በኢትዮ ቴሌኮም ቢሮዎች ተሰልፈው ይታያሉ።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ መቐለ በረራ ጀመረ
በትግራይ ሁለተኛ ትልቅዋ ከተማ ሽረ ደግሞ ከሁለት ዓመት በኋላ ለመጀመርያ ግዜ መደበኛ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች አውሮፕላን ትላንት አስተናግዳለች። አንድ የከተማዋ ነዋሪ ስለ ከተማዋ ሁኔታ ሲገልፁ "የተጀመሩ ሰርቪሶች አሉ። በረራ ትላንት ተጀምሯል። ባንክ ተከፍቶ የቆየ ቢሆንም ወጪ ማድረግ አይቻልም ነበር። ይህም ከትላንት ጀምሮ ተጀምሯል። ቴሌ ካለፈው ዓርብ ጀምሮ ሲም ካርድ ማቅረብ ጀምሯል" ብለዋል።
ስማቸው ሊገልፁ ያልፈለጉ እኝሁ የሽረ ከተማ ነዋሪ ስለ ከተማዋ የፀጥታ ሁኔታ ሲያነሱ «ከፀጥታ ጋር በተያያዘ ዝርፍያ አለ። ሀንግ አለ። ባልተለመደ መልኩ በስፋት ነው ያለው። ሌላ የኤርትራ ሰራዊት እዚሁ ነው ያለው፣ አልወጣም። ይህ አስቸጋሪ ነው። ሌላው ግን ጥሩ ነው። ሕዝቡም ደስተኛ ነው» ይላሉ።
ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ