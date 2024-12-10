በአፋር ክልል ደመወዝ በአግባቡ ያልተከፈላቸው መምህራን አቤቱታ

በአፋር ክልል ደመወዝ በአግባቡ ያልተከፈላቸው መምህራን አቤቱታማክሰኞ፣ ታኅሣሥ 1 2017
መምህራኑ የጥቅምት ወር ደመወዝ እስካሁን ባይከፈላቸዉም እስከ ኅዳር 20 ድረስ ሊከፈላቸዉ ቃል ተገብቶላቸዉ ወደ ማስተማር መመለሳቸውን ይናገራሉ። ነገር ግን በወረዳዎች በኩል በተደጋጋሚ ይከፈላችኋል ከሚል ተስፋ በቀር በተግባር የተፈጸመ ቃል የለም ይላሉ።
ለመምህራን መከፈል የሚገባዉ ጥቅማጥቅም በአፋር ክልል አልተከፈለም
ደዳሊ ፋጌ ዞን የሚገኙ መምህራን ከ2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የደረጃ እድገትና እርከን የተመለከተ ጥቅማጥቅም አለማገኘታቸውን ገልፀው በተደጋጋሚ ለሚመለከተው አካል ችግሩን ማሳወቃቸውን ይናገራሉ። ይሁን እንጂ የፊታችን ዓርብ ድረስ ለችግሩ ምላሽ የማያገኙ ከሆነ ተጨማሪ እርምጃ ለመውሰድ እንደሚገደዱ ነው መምህራኑ የሚናገሩት።
ለመምህራን ደመወዝ በወቅቱ ያለመክፈል ችግር
በክልሉ በሚገኘው የዳሊፋጌ ዞን ደዌ ወረዳ እንዲሁም በአውሲራሱ እና በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ጉዳት አስተናግደው በነበሩ ትምህርት ቤቶች ላይ ደመወዝ በወቅቱ ያለመክፈል ችግር ጎልቶ እንደሚታይ የአፋር ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱ ሀሰን ይገልፃሉ። የደመወዝ መዘግየቱ አልፎ አልፎ ቢከሰትም መምህራን ግን በወቅቱ እንዲያገኙ ጥረት ይደረጋል ተብሏል።
መምህራኖቹ የሚያነሱት የጥቅማጥቅም ይከፈለን ጥያቄም የአፋር ክልል ትምህርት ቢሮ ከወረዳዎች ጋር በመነጋገር ለመፋታት እየሠራ ነው የተባለ ሲሆን አሁን ትምህርት የተቋረጠበት የደዌ ወረዳ ከመምህራን ጋር በመግባባት የመማር ማስተማር ስርአቱ ቀጥሏል ተብሏል።
በተለያዩ ቦታዎች ለመምህራን እስከ ሁለት ወር ድረስ ደመወዝ ያልከፈሉ ወረዳዎች ቢኖሩም ችግሩን ለመፍታት ቢሮው የተለያዩ አማራጭ መፍትሄዎችን እየወሰደ መሆኑን ነው የአፋር ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱ ሀሰን የሚናገሩት።
በሰሜኑ ጦርነት ወቅት የተጎዱ የትምህርት ተቋማት እስከሁን አለመታደስ
በአፋር ክልል ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ የትምህርት ተቋማት ጉዳት ደሶባቸዋል። ሆኖም እስካሁን ተጠግነዉ ሙሉ በሙሉ ለአገልግሎት አለመብቃታቸውን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ይገልፃሉ። ይህም ችግሩ እንዲባባስ ከፍተኛ ሚና እንዳለው ነው የተገለፀው። በተለይም መምህራን ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የስነልቦና ችግር እንዳጋጠማቸውም ተነግሯል።
ኢሳያስ ገላው
ሸዋዬ ለገሠ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር