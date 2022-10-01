ሕጻናትን የሚንከባከበው «ግሬስ ለልጆችና ወላጆቻቸው ማዕከል»

ባሕር ዳር ከተማ የሚገኘው «ግሬስ ለልጆችና ወላጆቻቸው ማዕከል» የተመሰረተው በ1999 ዓም ማርሲ ኤሪክሰን በተባሉ አሜሪካዊት ነው። ማዕከሉ በዋናነት ወላጅ ለሌላቸው ሕጻናት፣ ወላጅ ላላቸው ደግሞ በከፍተኛ ድህንት ውስጥ የሚገኙ ልጆችን በማገዝ የትምህርት፣ የጤና፤ የምገባና ሌሎች አገልግሎቶችንም ይሰጣል።
«ግሬስ ለልጆችና ወላጆቻቸው ማዕከል» ልጆቻቸውን ተቀብሎ የትምህርትና የምገባ አገልግሎት በመስጡቱ ከጎዳኑ ተዳዳሪነት እንዳወጣቸው ችግረኛ ወላጆች ተናገሩ። ማዕከሉ ለ850 ያህል ሕጻናት፣ ታዳጊዎችና ችግረኛ እናቶች ድጋፍ እንደሚያደርግ ይገልጻል። የአማራ ከልል መንግሥት «“ማዕከሉ ማሕበረሰባዊ ግዴታውን እየተወጣ ያለ ማዕከል ነው» ብሎታል።
ባሕር ዳር ከተማ የሚገኘው «ግሬስ ለልጆችና ወላጆቻቸው ማዕከል» የተመሰረተው በ1999 ዓም ማርሲ ኤሪክሰን በተባሉ አሜሪካዊት እንደሆነ የማዕከሉ ምክትል ሥራ አስኪያጅ አቶ ወርቁ አሳቡ ይናገራሉ። ማዕከሉ በዋናነት ወላጅ ለሌላቸው ሕጻናት፣ ወላጅ ላላቸው ደግሞ በከፍተኛ ድህንት ውስጥ የሚገኙ ልጆችን በማገዝ የትምህርት፣ የጤና፤ የምገባና ሌሎች አገልግሎቶችንም እንደሚሰጥ ሥራ አስኪያጁ አቶ ወርቁ አመልክተዋል። አገልግሎቱን ከሚያገኙ ወላጆች መካከል የመንታ ሕጻናት እናት የሆኑት ወ/ሮ መዲና ኢብራሂምና አንድ ልጅ ያለ እናት የሚያሳድጉት አቶ መንግሥቱ ማንደፍሮ ልጆቻቸው በማዕከሉ እገዛ በማግኘታቸው ጎዳና ከመውጣት ተርፈዋል ብለዋል።
ማዕከሉ ወላጆቻቸው በወንጀል ተከስሰውና በሕግ ፍርድ ተሰጥቷቸው ከወላጆቻቸው ጋር በማረሚያ ቤት የነበሩ 37 ልጆችን ደህንነታቸው ተጠብቆ ትምህር እንዲማሩ እገዛ እያደረገ ሲሆን፣ ሌሎች 27 ልዩ ፍላጎት ያላቸው ሕጻናት ደግሞ በማዕከሉ የቀን ውሎ አገልግሎት እንደሚያገኙ ሥራ አስኪያጁ አስረድተዋል።፡ ወላጅ ለሌሏቸውና ለተጣሉ ሕጻናትም ከሴቶች፣ ሕጻናትና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮና ከሌሎች የሕግ አካላት ጋር በመቀናጀት ማዕከሉ ተቀብሎ አስፈላጊውን እገዛም ያደርጋል። በማዕከሉ አሁን 28 ተጥለው የተገኙ ሕጻናት ሚገኙ ሲሆን፣ 32 ደግሞ በውጪ ከአሳዳጊዎቻቸውጋር እንደሆኑ መደረጉንም ሥራ አስኪያጁ አስረድተዋል።
ማዕከሉ ከዚህ በተጨማሪ ዕድሜያቸው ከሦስት ዓመት ተኩል በታች የሆኑ 230 የደሀ ደሀ የሆኑ ሕጻናትንም ተቀብሎ የቀን የውሎ አገልግሎት እንደሚሰጥም ተናግረዋል። ሕጻናቱ ከሦስት ዓመት ተኩል በላይ ዕድሜ ሲደርሱ በግቢው ውስጥ ባለው ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን እንደሚቀጥሉ ያስረዱት አቶ ወርቁ፣ ቀደም ሲል ትምህርታቸውን ከማዕከሉ ውጪ የጀመሩትም ተቋሙ ሁሉንም ወጪዎችን ሸፍኖ እያስተማረ ነው ብለዋል። በአጠቃላይ ከ500 በላይ ተማሪዎች በማዕከሉና ከማዕከሉ ውጪ እየተማሩ ነው። በቀጣይ ሁሉም ተማሪዎች በማዕከሉ ውስጥ በሚገኘው ትምህርት ቤት እንዲማሩ ለማድረግ ባለ ሦስት ወለል ሕንፃ በግቢው ውስጥ እየተገነባ እንደሆነም ገልፀዋል።
በአማራ ክልል ሴቶች፣ ሕጻናትና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሕጻናት መብትና ጥበቃ ዳሬክተር አቶ አሻግሬ ዘውዴ ማዕከሉ ማሕበራዊ ኃላፊቱን እየተወጣ ያለ ተቋም እንደሆነ ተናግረዋል። ለስልጠናና ሌሎች አገልግሎቶችም ቢሮው ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልተዋል። ከሕጻናቱ ተንከባካቢዎች መካከል ወ/ሮ ምንታምር ማሩ በየቀኑ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ የቀን ውሎ አገልግሎት ለሚያገኙ ሕጻናት የምገባ፣ የንፅሕና፣ የማጫወትና ሌሎችን አገልግሎቶች በተፈቀደላቸው ሰዓት ሁሉ ያለመሰልቸት በደስታ እንደሚሰጡ ነግረውናል።
«ግሬስ ለልጆችና ወላጆቻቸው ማዕከል» በቀጥታ ከ850 በላይ ለሆኑ ሕጻናትና፣ ለአንዳንድ ወላጆች የጤና፣ የትምህርት እና የስልጠና አገልግሎት ይሰጣል። ማዕከሉ ባለፉት 16 ዓመታት ከ8,000 በላይ ለሚሆኑ ሕጻናት ተመሳሳይ ድጋፍ ያደረገ ሲሆን 20,000 ለሚሆኑት ደግሞ ቀጥተኛ ያልሆነ ድጋፍ ማድረጉን ሥራ አስኪያጁ አመልክተዋል።
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
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