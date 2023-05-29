 ሕገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ለመከላከል ውይይት | ኢትዮጵያ | DW | 14.06.2023

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ኢትዮጵያ

ሕገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ለመከላከል ውይይት

ዜጎች በሕገወጥ መንገድ ለስደት ከሚዳረጉባቸው መንገዶች ድሬደዋ እና የምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚገኙባቸው መሆኑ ተጠቅሷል ። ለአብነት ያህል የመን ውስጥ ብቻ ከመቶ ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ይገኛሉ ። ችግሩን ለመግታት የሚቻልበት የመከላከል መንገድ ለመቀየድ ድሬደዋ ከተማ ውስጥ ውይይት ተካሂዷል ።

የመን ብቻ ከመቶ ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ይገኛሉ

በየዓመቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በሕገወጥ መንገድ የተሻለ ሕይወት ወደሚያማትሩባቸው ሀገራት እንደሚሰደዱ የሴቶች እና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚንስቴር ግምታዊ መረጃ ያመለክታል ። ለአብነት ያህልም የመን ውስጥ ብቻ ከመቶ ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንደሚገኙ ከሚንስቴር መሥሪያ ቤቱ የተገኘ መረጃ ይጠቁማል ። ዜጎች በሕገወጥ መንገድ ለስደት ከሚዳረጉባቸው መንገዶች ደግሞ ድሬደዋ እና የምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚገኙባቸው መሆኑም ተጠቅሷል ። ችግሩን ለመግታት የሚቻልበት የመከላከል መንገድ ለመቀየድ ድሬደዋ ከተማ ውስጥ ውይይት ተካሂዷል ። 

ሕገወጥ ስደትን በተመለከተ በሴቶች እና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚንስቴር በተካሄደው ውይይት ተሳታፊዎች

ሕገወጥ ስደትን በተመለከተ በሴቶች እና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚንስቴር በተካሄደው ውይይት ተሳታፊዎች

አቶ ሳሙኤል በሕገወጥ መንገድ ወደ የመን ተሰደው ከተመለሱ ኢትዮጵያውያን አንዱ ነው። በአሁን ሰዓት በድሬደዋ ከስደት ለተመለሱ ዜጎች በተመቻቸው የሥራ እድል እየተጠቀመ የሚገኝ ሲሆን ከእርሱ ተመክሮ በመነሳት ሰው ከሀገሩ ባይሰደድ መልካም እንደሆን ይናገራል። በሀገሪቱ ያለው እውነታ ግን ከዚህ በብዙ የተለየ ነው።  በሴቶች እና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚንስቴር የሕገወጥ የሰዎች ዝውውር መከላከል እና የተመላሽ ዜጎች ድጋፍ እና ክትትል መሪ ሥራ አስፈፃሚ አቶ ደረጀ ተግይበሉ ህገወጥ ጉዞው በተለያዩ አካባቢ መንገዶች የሚከናወን መሆኑን ጠቅሰው በግምት ከመቶ እስከ ሁለት መቶ ሺህ ዜጎች በየዓመቱ በህገወጥ መንገድ እንደሚሄዱ ተናግረዋል። ኃላፊው እንደሚሉት አብዛኞቹ ተሰዳጆች ከአማራ፣ ከኦሮሚያ እና ከትግራይ ክልል መሆናቸውን ጠቁመዋል።

ድሬደዋን ጨምሮ የምስራቅ ሀገሪቱ አካባቢዎች ዋነኛ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር የሚካሄድበትና በሰው የሚነግዱ ደላሎች የበዙበት እንደሆን ያነሱት የሴቶች እና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚንስትር ዶ/ር ኤርጎጌ ተስፋዬ የአካባቢው ተፅዕኖ ፈጣሪ አካላት ድርጊቱን በመከላከል የበኩላቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል ። ሚንስትሯ ውጭ ሄደው መሥራት ለሚፈልጉ ዜጎች ሕጋዊ መንገድ መመቻቸቱን ተናግረዋል። በሕገወጥ መንገድ ለመሰደድ ወደ ከተማይቱ በሚመጡ አካላት የተለያዩ ችግሮች እያጋጠሙ መሆናቸው በሚነሳባት ድሬደዋ ችግሩን ለመከላከል የሚያስችሉ ሥራዎችን በተቀናጀ መንገድ መሥራት መጀመሩ ተገልጿል።

ሕገወጥ ስደትን በተመለከተ በሴቶች እና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚንስቴር በተካሄደው ውይይት ተሳታፊዎች

ሕገወጥ ስደትን በተመለከተ በሴቶች እና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚንስቴር በተካሄደው ውይይት ተሳታፊዎች

ድርጊቱን ለመከላከል ያስችላል የተባለውን የተቀናጀ ንቅናቄ ለመፍጠር ሰሞኑን በድሬደዋ ከተማ በተካሄደ መድረክ የሴቶች እና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚንስትር የድሬደዋ ከተማ አስተዳደር፣ የሀረሪ እና የሶማሌ ክልሎች እንዲሁም ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ ዞኖች የተውጣጡ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል።

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Sub-Saharan African migrants are rescued by the Libyan coastguard after their inflatable boat started to sink off the coastal town of Guarabouli, 60 kilometres east of the capital Tripoli on November 20, 2014. There were 108 people rescued from the sinking raft. Mired in unrest and political chaos, Libya has been a launchpad for illegal migrants trying to reach Europe and who turn to people smugglers to cross the Mediterranean, mainly to Italy. AFP PHOTO / MAHMUD TURKIA (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

ትኩረት በአፍሪቃ 13.05.2023