“ሕይወታቸውን ለኢትዮጵያ አየር መንገዱ የሰጡ” የሚባሉት የተወልደ ገብረማርያም ስንብት

አቶ ተወልደ ገብረማርያም “በጤና ምክንያት” ጡረታ ሲወጡ ለአስራ አንድ አመታት በዋና ሥራ አስፈፃሚነት የመሩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ትልቅ ዕምርታ አሳይቷል። የአየር መንገዱ ገቢ ወደ 4.5 ቢሊዮን ዶላር ሲያድግ የአውሮፕላኖቹ ቁጥር 130 ደርሷል። ከሎሜ እስከ ሊሎንግዌ፤ ከንጃሜና እስከ ማፑቶ በሽርክና ክልላዊ መናኸሪያዎች አበጅቷል
ጥቁር ሸሚዝ፣ ጥቁር ከረቫት፣ ጥቁር ሱፍ የለበሱት አቶ ተወልደ ገብረማርያም መጋቢት 1 ቀን 2011 በብሔራዊው የቴሌቭዥን ጣቢያ ብቅ ብለው “ዛሬ እንግዲህ ለሁላችንም እጅግ በጣም የሐዘን ቀን ነው” ሲሉ ተደመጡ። ከአዲስ አበባ ወደ ኬንያ ለመብረር ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የተነሳው ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ቢሾፍቱ አቅራቢያ ኤጀሬ በተባለ ቦታ ተከስክሷል። የአውሮፕላኑ 157 ተሳፋሪዎች እና የበረራ ሠራተኞች በዚህ አደጋ ሕይወታቸውን አጥተዋል። የኢትዮጵያን የአቪየሽን ኢንዱስትሪ በጥልቀት የሚያውቀው ጋዜጠኛ ቃለየሱስ በቀለ ይኸ አደጋ በአየር መንገዱ ላይ “ትልቅ ፈተና የደገነ” እንደነበር ያስታውሳል። አደጋው በደረሰበት ዕለትም ሆነ ከዚያ በኋላ በነበሩት ሣምንታት ሐዘን እና ድናጋጤው በቅጡ ሳይበርድ የኢትዮጵያ አየር መንገድን እና አብራሪዎቹን ተጠያቂ ለማድረግ የሚሞክሩ ዘገባዎች በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃን ታይተው ነበር።
“በአገሪቷ የሲቪል አቪየሽን ባለሥልጣን የሚመራ የአደጋ ምርመራ ኮሚቴ ተቋቁሞ የአደጋው መንስኤ ተጣርቶ እስኪቀርብ ድረስ ስለ አደጋው መላምት መስጠት የዓለም አቀፉ የሲቪል አቪየሽን ድርጅት ሕግ ይከለክላል። ይኸንን በሚጻረር መልኩ ግን አንዳንድ መላምቶች ሲነገሩ ነበር” የሚለው ቃለየሱስ በተለይ አቶ ተወልደ የአሜሪካው ሲኤንኤንን ጨምሮ በተለያዩ መገናኛ ብዙኃን “የአየር መንገዱን መልካም ስም እና ዝና በሚጠብቅ መልኩ ያደረጉት ሙግት የሚደነቅ ነው” በማለት ተናግሯል።
የቀድሞው የቦይንግ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ዴኒስ ሙይለንበርግ እና የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ጭምር ለአውሮፕላኑ መከስከስ በአደጋው ሕይወታቸው ያለፈ አብራሪዎች ላይ ጣታቸውን ከመቀሰር አላመነቱም። ለአሰቃቂው አደጋ ቦይንግ ራሱ ደሕንነቱ ያልተረጋገጠ አውሮፕላን ሰርቶ ሥራ ላይ በማዋል ጥፋተኛ መሆኑን ለመረዳት ዓለም ምርመራዎቹ እስኪጠናቀቁ መጠበቅ ነበረበት። ለአየር መንገዱ “መልሶ የመንገደኞችን ዕምነት ማግኘት እና በደንበኝነታቸው እንዲቀጥሉ የማድረግ ከባድ ሥራ እና ፈተና” ነበር። “የመጀመሪያ ደረጃ የአደጋ ምርመራ ሪፖርቱ ሲወጣ አብራሪዎቹ የሚቻላቸውን ትግል እንዳደረጉ ሆኖም የበረራ መቆጣጠሪያ መሣሪያው አብራሪዎቹ ካዘዙት ውጪ አውሮፕላኑን እያዘዘ እንደነበረ በመገለጹ ከዚያ በኋላ ነገሮች [እየጠሩ] ሔደዋል” ሲል ቃለየሱስ አስረድቷል።
በቦይንግ 737 ማክስ 8 አደጋ ላይ የሚደረገው ምርመራ ሳይጠናቀቅ የዓለምን እንቅስቃሴ እግር ተወርች ያሰረው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የአየር መንገዶችን ሕልውና መፈታተን ጀመረ። ሃገራት በወረርሽኙ ሥጋት ሳቢያ ድንበሮቻቸውን እየዘጉ ዜጎቻቸው የጉዞ ዕቅዶቻቸውን እንዲሰርዙ የሚያስገድዱ መመሪያዎች ሥራ ላይ ሲያውሉ እነ አቶ ተወልደ ለኩባንያቸው አዲስ መንገድ መቀየስ ነበረባቸው። የመንገደኛ መጓጓዣ አውሮፕላኖቻቸውን ወደ ጭነት በመቀየር ወረርሽኙ በአየር መንገዱ ላይ የጋረጠውን ፈተና ተቋቋሙት። የኮቪድ ወረርሽኝ አየር መንገዱን ወደ ኪሳራ ሲገፋ የኮንትራት ተቀጣሪዎች ያለ ደሞዝ ለሦስት ወራት እረፍት እንዲወጡ ተደርጎ እንደነበር በወቅቱ የድርጅቱ ሠራተኞች ለዶይቼ ቬለ ተናግረው ነበር። የአየር መንገዱ የኮንትራት ሠራተኛ የነበሩ አንድ ግለሰብ “በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያለ ደሞዝ ለ90 ቀናት ከመጋቢት 28 እስከ ሰኔ 28 ድረስ እረፍት ወጥተዋል” የሚል ደብዳቤ እንደደረሳቸው ለዶይቼ ቬለ አረጋግጠዋል። በወቅቱ የኩባንያው ሥራ አስፈፃሚ የነበሩት አቶ ተወልደ ግን “የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞቹን ይዞ ለመቀጠል ወስኗል። አንድም ሰራተኛ የቀነስንው የለም” በማለት ተናግረዋል።
“የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ሰማይ የአቪየሽን ገበያውን እየተቆጣጠረ ነው” የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሱት ደቡብ አፍሪካዊው የአቪየሽን ባለሙያ ፑቴሖ ሞጃፔሌ የአፍሪካ አገራት “ገበያዎችን በጥልቀት ዘልቀው ገብተዋል። በገበያው የሚገዳደራቸው የለም። የአፍሪካ አቪየሽን መሪ ናቸው” ሲሉ ይናገራሉ።
“በአሁኑ ወቅት በመላው ዓለም በሚባል ደረጃ ዱካ አላቸው” የሚሉት ሞጃፔሌ “ትልቅ መነጋገሪያ የፈጠረው የቦይንግ 737 ማክስ አደጋ ሲገጥማቸው ተወጥተውታል። ከዚያ የኮቪድ ወረርሽኝ ተከተለ። ነገር ግን ወረርሽኙ ከበረራ ሊያግዳቸው አልቻለም። እንዲያውም ወረርሽኙ ለፈጠረው ፈተና መፍትሔ በማበጀት የጤና ባለሙያዎች ራሳቸውን ከቫይረሱ የሚጠብቁባቸውን ቁሳቁሶች እና ክትባቶች ወደ ሌሎች የአፍሪካ አገሮች የሚያጓጉዝ አየር መንገድ መሆን ችለዋል። ይኸ አየር መንገድ ራሱ ባፈራቸው ሰው የሚመራ ነው” ሲሉ ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል።
በእርግጥም ባለፈው መጋቢት 14 ቀን 2014 ከኃላፊነታቸው የተሰናበቱት አቶ ተወልደ ገብረማርያም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያፈራቸው ሥራ አስፈጻሚ ናቸው። የጀርመኑ ዙድ ዶይቼ ሳይቱንግ ጋዜጣ “በጤና ምክንያት” ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸው ከተሰማ በኋላ በጻፈው ሐተታ “እጅግ ስኬታማ የአየር መንገድ ማኔጀር” በማለት ያሞካሻቸው ተወልደ እግራቸው ወደ ተቋሙ ያመራው ገና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንዳጠናቀቁ ነበር።
አቶ ተወልደ በጥር 2003 አቶ ግርማ ዋቄን በመተካት ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆነው ከመሾማቸው በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድን በተለያዩ ከፍተኛ ኃላፊነቶች አገልግለዋል። አሜሪካ፣ ሕንድ እና ሳዑዲ አረቢያን በመሳሰሉ ሃገራት የአየር መንገዱ ቢሮዎች ኃላፊም ነበሩ። ለበርካታ አመታት የኢትዮጵያ አየር መንገድን የሥራ ክንውን በቅርብ የተከታተለው ጋዜጠኛ ቃለየሱስ እንደሚለው አቶ ተወልደ “በጠዋት ተነስተው የነዳጅ ዋጋ” የመመልከት ልምድ ነበራቸው። ዋና ሥራ አስፈፃሚው በአየር መንገዱ ሥራዎች ላይ ተጽዕኖ ሊኖራቸው የሚችሉ ኩነቶችን ለመለየት “ዓለም እንዴት አድራለች?” የሚለውን ለማወቅ የመገናኛ ብዙኃን ዘገባዎችን መከታተል ሌላው የማለዳ ሥራቸው ነበር።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአቪየሽን ገበያው ላይ ተጽዕኖ ባሳደረበት ወቅት የመንገደኞች ማጓጓዣ አውሮፕላኖችን ወደ ጭነት በመለወጥ ጫናውን ተቋቁሟል።
“አንደኛ በጣም በጠዋት ነው ሥራ የሚገቡት። ሁለተኛ አምሽተው ነው ከሥራ የሚወጡት” የሚለው ቃለየሱስ “አቶ ተወልደ ሕይወታቸውን ለአየር መንገዱ የሰጡ ሰው ነበሩ ማለት ይቻላል” በማለት ይናገራል። “ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው ባገለገሉባቸው አመታት የአመት ፈቃድ ወጥተው አያውቁም። ረዥም የሕክምና ፈቃድ ሲወስዱ የሰማሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ሌላው ቀርቶ ለአንድ የአቪየሽን ስብሰባ እንኳ ሲሔዱ ማምሻውን ይገባሉ፤ የተወሰነ ሰው አግኝተው ከዚያ ወደተያዘላቸው ክፍል ይሔዱና ኢ-ሜይሎች ሲመልሱ ያመሻሉ። ከዚያ በኋላ በጠዋት ስብሰባውን ይካፈሉና በምሳ ሰዓት ለአየር መንገዱ አውሮፕላን፣ ሞተር እና ሌሎች ዕቃዎች ከሚያቀርቡ ቦይንግ፣ ቦምባርዴዬር እና ኢየርባስን ከመሳሰሉ ኩባንያ ኃላፊዎች ጋር ቀድመው የያዟቸውን የጎንዮሽ ስብሰባዎች ያደርጋሉ። ከዚያ በኋላ ኮክቴል ይኖራል፣ የተለያዩ የመዝናኛ ፕሮግራሞች ይኖራሉ፣ እሱ ላይ ሳይሳተፉ ተመልሰው በረው ይወጣሉ” በማለት ተወልደ ዋና ትኩረታቸው ሥራቸው እንደነበር ጋዜጠኛው አስረድቷል።
በኢትዮጵያ መንግሥታት ሲቀያየሩ በአየር መንገዱ የራሳቸውን ሰዎች ለመሾም የሚያደርጉት ሙከራ ከአመራሩ ተቃውሞ ይገጥመው እንደነበር የጀርመኑ ዙድ ዶይቼ ሳይቱንግ ጋዜጣ ዘግቧል። አየር መንገዱ ከመንግሥት የልማት ድርጅቶች መካከል አንዱ ቢሆንም የኢንዱስትሪው ባለሙያዎች እንደሚሉት ከጣልቃ ገብነት ራሱን ጠብቆ “ጥብቅ የንግድ መርኅ” መከተል መቻሉ በአፍሪካ ገበያ ተወዳዳሪ እንዲሆን ከማገዙ ባሻገር የራሱ ጠንካራ “የአስተዳደር መዋቅር እንዲያበጅ” አግዞታል። ዙድ ዶይቼ ሳይቱንግ ጋዜጣ ለአቶ ተወልደ እና ይመሩት ለነበሩት ተቋም ሙገሳ በቸረበት ዘገባ በአፍሪካ የአቪየሽን ገበያ አየር መንገዶችን ለኪሳራ የሚዳርግ ሙስና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ምልክቱም እንደሌለ ጠቅሷል። እንደ አቶ ተወልደ ያሉ አመራሮች የኩባንያውን ሒሳብ በቅጡ መቆጣጠራቸው እና ከተቀናጣ ወጪ መቆጠባቸው ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ስኬት የራሱን ሚና እንደተጫወተ ጋዜጣው ጠቅሷል።
አቶ ተወልደ በዋና ሥራ አስፈፃሚነት በሰሩባቸው አመታት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዳዲስ የበረራ መዳረሻዎች በመክፈት ሥራውን አስፋፍቷል። የደቡብ አፍሪካ እና የኬንያ አየር መንገዶች በኪሳራ በሚንገዳገዱበት የአፍሪካ ገበያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተከተለው መንገድ አዋጪ እንደሆነለት ፑቴሖ ሞጃፔሌ ያምናሉ። አየር መንገዱ ቶጎ፣ ማላዊ እና ቻድ በመሳሰሉ አገራት በፈጠረው ሽርክና ክልላዊ መናኸሪያ የከፈተው የያማሱክሮ ሥምምነት በፈጠረው ዕድል ነው።
ፑቴሖ ሞጃፔሌ “የአፍሪካን ሰማይ ለውድድር ክፍት ያደረገው የያማሱክሮ ሥምምነት ተግባራዊ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሥራ የገባው ጊዜ ሳያጠፋ ወዲያውኑ ነበር። የአየር መንገድ ከሌላቸው አገሮች ጋር ሥምምነት በመፈራረም በገበያው ድርሻ እንዲኖረው አድርጓል። እነዚያ አጋርነቶች ለአየር መንገዱ ዕድገት የራሳቸውን ሚና ተጫውተዋል። ይኸ ዕድል ይዞት የሚመጣው ሥጋት እንደሚኖር ቢያውቁም ወደ ኋላ አላፈገፈጉም። አመታዊ የሒሳብ ሪፖርታቸውን ብትመለከት ሁል ጊዜም አዎንታዊ እና ተስፋ ሰጪ ነው። ሪፖርቱን በመመልከት ዕቅዳቸው ከርዕያቸው ጋር የተስማማ እንደሆነ መረዳት ይቻላል” ሲሉ አስረድተዋል።
አቶ ተወልደ የአመቱ የአፍሪካ ሥራ አስፈፃሚ፣ ምርጥ የአፍሪካ የቢዝነስ መሪ፣ የአየር መንገድ የአመቱ ምርጥ ሥራ አስፈፃሚ የተባሉትን ጨምሮ በርከት ያሉ ሽልማቶች አግኝተዋል። በዓለም አቀፉ የአየር ትራንስፖርት ማኅበር፣ በስታር አሊያንስ እና የአፍሪካ አየር መንገዶች ማኅበር በቦርድ አባልነት ጭምር ያገለግሉ ነበር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስኬት ሲጠቀስ አቶ ተወልደን ጨምሮ የኩባንያው ኃላፊዎች ያዘጋጇቸው ተከታታይ ርዕዮች ከፍ ያለ ሚና ተጫውተዋል።
“ከአቶ ግርማ [ዋቄ] እና ከሌሎች የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስተዳደር ኃላፊዎች ጋር ሆነው የአምስት አመት የዕድገት ስትራቴጂ የሆነውን እና አየር መንገዱ አንድ ቢሊዮን ዶላር ገቢ እንዲኖረው ያደረገውን ርዕይ 2010ን ያዘጋጁት” አቶ ተወልደ መሆናቸውን ቃለየሱስ ይናገራል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አቪየሽን ግሩፕ የተሸጋገረበትን ርዕይ 2025 የተባለ የ15 አመታት “ትልቅ የዕድገት ስትራቴጂ” በመንደፍ እና ተግባራዊ በማድረግም ከሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር አቶ ተወልደ ላቅ ያለ ሚና ነበራቸው።
“ምሥጋናውን በሙሉ ለአንድ ሰው ወይም ለዋና ሥራ አስፈፃሚው ለአቶ ተወልደ ገብረማርያም ብቻ መስጠት ትክክል አይሆንም” የሚለው ጋዜጠኛ ቃለየሱስ ይሁንና “ለአየር መንገዱ ስኬት አስተዳደሩ የቀዳሚነት ሚና ይኖረዋል። ለአንድ ኩባንያ ዕድገትም ውድቀትም የዋና ሥራ አስፈፃሚው ሚና ከፍተኛ ነው። የአየር መንገዱ እያንዳንዱ ሠራተኛ አስተዋጽዖም እዚያ ውስጥ አለ” በማለት ተናግሯል።
በአቶ ተወልደ የሥራ አስፈፃሚነት አመታት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ገቢ ከአንድ ቢሊዮን ዶላር ወደ 4.5 ቢሊዮን ዶላር አድጓል። ሦስት ሚሊዮን የነበረው የደንበኞች ቁጥር የኮቪድ ወረርሽኝ ከመቀስቀሱ በፊት አስራ ሁለት ሚሊዮን ደርሷል። ተወልደ ኃላፊነቱን ከመረከባቸው በፊት 33 የነበረው የአውሮፕላኖቹ ቁጥር 130 ደርሷል። አየር መንገዱ የአውሮፕላን ጥገና ማዕከል፣ የካርጎ ተርሚናል፣ ግዙፉ ሆቴል እና የአቪየሽን ማሰልጠኛ ማዕከልን ለመሳሰሉ መሠረተ-ልማቶች 700 ሚሊዮን ዶላር ወጪ አድርጓል።
መቀመጫውን በቶጎ ዋና ከተማ ሎሜ ያደረገውን አስካይ አየር መንገድ በማኔጂንግ ዳይሬክተርነት ሲመሩ የቆዩት አቶ መስፍን ጣሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው አቶ ተወልደን ተክተዋል። የቀድሞው ሥራ አስፈጻሚ አቶ ግርማ ዋቄ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የቦርድ ሊቀ-መንበር ሆነዋል።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ አመራሮች እና ሠራተኞችን አስተያየት በዚህ ዘገባ ላይ ለማካተት ያደረግንው ጥረት አልተሳካም።
እሸቴ በቀለ
ሸዋዬ ለገሠ