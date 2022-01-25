ሕወሓት አፋር ውስጥ ይዞታዎችን መቆጣጠሩ ተገለጠ

ሰሜናዊ የአፋር ክልል አካባቢ የሆኑትን በርሃሌን እና መጋሌን ሕወሓት እንደ አዲስ በከፈተው ጥቃት ምክንያት በቁጥጥሩ ሥራ እንዳደረጋቸው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ገለፀ።የክልሉ መንግሥት እንዳለው የፌዴራል መንግሥት ለሰላም ባለው ፍላጎት ምክንያት በአካባቢዎቹ የመከላከያ ሠራዊት የለም።
ሰሜናዊ የአፋር ክልል አካባቢ የሆኑትን በርሃሌን እና መጋሌን ሕወሓት እንደ አዲስ በከፈተው ጥቃት ምክንያት በቁጥጥሩ ሥራ እንዳደረጋቸው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ገለፀ።የክልሉ መንግሥት እንዳለው የፌዴራል መንግሥት ለሰላም ባለው ፍላጎት ምክንያት በአካባቢዎቹ የመከላከያ ሠራዊት የለም። ሕወሓት ከዚህ በፊት በአፋር እና አማራ ክልሎች ገብቶ እያለ ያደርግ የነበረውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት አሁንም በንፁሃን አርብቶ አደሮች ላይ እየፈፀመ መሆኑንም ክልሉ ተናግራል።የአፋር የሰብዓዊ መብቶች ድርጅት ሊቀመንበር አቶ ጋአስ አሕመድ በአፋር ክልል ዞን ሁለት ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ ሦስት ወረዳዎች ላይ ከሳምንት በፊት ጀምሮ በሕወሓት ታጣቂዎች ጥቃት ሲደርስ ሰንብቷል ብለዋል። ሕወሓት አብአላን ተቆጣጠረ ማለት የአዲስ አበባ ጅቡቲን አውራ ጎዳናን ለመያዝ አመቺ ስለሚሆንለት መንግሥት ይህንን እንዲያስቆም ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብም አፋር እየታገለ ያለው ለመላው አገሪቱ ደህንነት መሆኑን በመገንዘብ ሞቱን ሞቴ ሊለው ይገባል ብለዋል። ሕወሓት ከዚህ በፊት በአፋር ክልል አራት ዞኖች ውስጥ በሚገኙ 21 ወረዳዎች ላይ በመግባት መጠነ ሰፊ ጉዳት ማድረሱን የክልሉ መንግሥት ተናግራል።
ሰለሞን ሙጬ
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እሸቴ በቀለ