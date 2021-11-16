 ሕወሓት በአማራ ክልል ወደ 280 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረትን አወደመ | ኢትዮጵያ | DW | 16.11.2021

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ኢትዮጵያ

ሕወሓት በአማራ ክልል ወደ 280 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረትን አወደመ

በአማራ ክልል ህወሓት በንብረት ብቻ 280 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ንብረት ማውደሙንና መዘረፉን የአማራ ክልል ፕላን ኮሚሽን አስታወቀ። አብዛኛው ዝርፊያና ውድመት በግብርናው ዘርፍ የተፈፀመ እንደሆነ ኮሚሽኑ አመልክቷል።

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የአማራ ክልል ፕላን ኮሚሽን ጥናት መግለጫ

በአማራ ክልል ህወሓት በንብረት ብቻ 280 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ንብረት ማውደሙንና መዘረፉን የአማራ ክልል ፕላን ኮሚሽን አስታወቀ፣ አብዛኛው ዝርፊያና ውድመት በግብርናው ዘርፍ የተፈፀመ እንደሆነ ኮሚሽኑ አመልክቷል፣ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ በበኩሉ የወደመውንና የተዘረፈውን የግብርና ምርት ለማካካስ 100ሺህ ማሳ በመስኖ በማልማት 4 ነጥብ 6 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ለማልማት መታቀዱን ገልጧል፣ ጥናቱ የደሴን፣ ኮምቦልቻ አካባቢዎችን እንደማያካትትም ተገልጧል፡፡

ህወሓት በወረራ በያዛቸውና ነፃ በውጡ አካባቢዎች 280 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማውደሙንና መዘረፉን ነው የአማራ ክልል ፕላን ኮሚሽን የዳሰሳ ጥናት ያመለከተው፡፡

የኮሚሽኑ ኃላፊ አቶ አንሙት በለጠ ከጦር ግንባር ለዶይቼ ቬለ በስልክ እንደገለፁት ህወሓት በንብረት ብቻ በአማራ ክልል በወረራ በያዛቸውና ነፃ በወጡ አካባቢዎች 280 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማውደሙንና መዝረፉን የተደረገውን የዳሰሳ ጥናት መሰረት በማድረግ ተናግረዋል፡፡

ጥናቱ የተካሄደው ወረራ በተካሄደባቸው 45 ወረዳዎች መሆኑንና የደሴና ኮምቦልቻ አካባቢዎችን እንዳላካተተ አቶ አንሙትአመለክተዋል፡፡ በዳሰሳ ጥናቱ በከፊልና በሙሉ ተቋናትን የዳሰሰ ሲሆን የግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ኃላፊው ገልፀዋል፡፡

ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴና የኢንዱስትሪ ማዕከል በሆኑት የደሴንና የኮምቦልቻ አካባቢዎች ቡድኑ ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት ማድረጉን የጠቆሙት አቶ አንሙት ይህ በጥናት ሲረጋገጥ የውድመቱና የዘረፋው ሁኔታ የከፋና ግዙፍ እንደሚሆን አስረድተዋል፡፡

በጦርነቱ ምክንያት በተለይ በምስራቅ አማራ ዞኖች ከፍተኛ የምርት ቅናሽ እንደሚኖር አመልክቶ የማካካሻ ሥራ እንደሚሰራ የቢሮረ ኃላፊ ዶ/ር ኃይለማሪያም ከፍያለው ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል፡፡

የአማራ ክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ አማራ ሰጤ የተጎዱ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት፣ መልሶ ለማቋቋምና ለፀጥታ ስራ ህብረተሰቡ እስካሁን 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ማሰባሰብ መቻሉን ግልፀዋል፡፡

በጥናቱ መሰረት በአማራ ክልል በጦርነት ቀጠና ውስጥ ከ6 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለከፋ የኑሮ ጉስቁልና መዳረጉና ከ1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ናቸው፡፡

ዓለምነው መኮንን

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

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የአማራ ክልል ፕላን ኮሚሽን ጥናት መግለጫ  

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