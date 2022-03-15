ሕንዳውያን ጨምሮ 27 የኢትዮ-ሴመንት ሠራተኞች ታገቱ መባሉ

በኦሮሚያ ክልል ጫንጮ ከተማ አቅራቢያ የሚገኘው የኢትዮ-ሴመንት ፋብሪካ ሠራተኞች ስድስት ሕንዳውያንን ጨምሮ እስካሁን ከእገታ አለመለቀቃቸው ተገለጠ። ሠራተኞቹ ከግብዓት ማውጫ ስፍራ ከታገቱ ሦስት ሳምንታት ተቋጥሯል። እስካሁን የአጋቾቹን ማንነት በመለየት ሠራተኞቹን ማስለቀቅ አለመቻሉን የሱሉልታ ወረዳ አስተዳደር ዐስታውቋል።
በኦሮሚያ ክልል ጫንጮ ከተማ አቅራቢያ የሚገኘው የኢትዮ-ሴመንት ፋብሪ ሠራተኞች ስድስት ሕንዳውያንን ጨምሮ እስካሁን ከእገታ አለመለቀቃቸው ተገለጠ። ሠራተኞቹ ከግብዓት ማውጫ ስፍራ ከታገቱ ሦስት ሳምንታት ተቋጥሯል። እስካሁን የአጋቾቹን ማንነት በመለየት ሠራተኞቹን ማስለቀቅ አለመቻሉን የሱሉልታ ወረዳ አስተዳደር ዐስታውቋል። የኢትዮ ሲሚንቶ ፋብሪካ 27 ሠራተኞች ታግተው ከተወሰዱ በኋላ አጋቾች ወደ ፋብሪካው ኃላፊዎች እየደወሉ በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ እንደሚጠይቁም ተሰምቷል። ከታጋቾቹ 18ቱ መለቀቃቸውም ተሰምቷል። ዘገቢያች ሥዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ተጨማሪውን ልኮልናል፡፡
በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የሱሉልታ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ግርማ ወዬሳ እንደተናገሩት የኢትዮ-ሴመንት ሠራተኞቹ በታጠቁ አካላት ታፍነው የተወሰዱት ለፋብሪካው ግብዓት ከሚወጣበት ስፍራ ነው። «የሲሚንቶ ፋብሪካው ግብዓት በሚወጣበት በአከባቢው ሰፊ የፀጥታ ሥራ ስንከውን ነበር የከረምነው፡፡ ቦታው ግብዓት የሚወጣበት ሲሆን ገደላማና ቆላማ ነው፡፡ የሰዎች መታገትን የሰማነው ድርጊቱ ከተፈጸመ በማግስቱ ነበር፡፡ የፋብሪካው ግብዓት ማውጫ ስፍራው ያለው ያያ ጉላሌ እና አደዓ በርጋ ከሚባሉ ወረዳዎች ከምንዋሰንበት አከባቢ ነው፡፡ ቦታው ታች ቆላ ውስጥ መሆኑም ለፀጥታ አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡»
ታፍነው ተወስደዋል የተባሉት የፋብሪካው ሠራተኞች ቁጥር ምን ያህል ናቸው፤ የመንግስት ፀጥታ አካላትም ጉዳዩን ምን ያህል ይከታተሉታል የተባሉት አስተዳዳሪው፤ እስከ አጎራባች ወረዳዎች የፀጥታ አካላቱ ሥምሪት ማከናወኑን አመልክተዋል፡፡ «ከዚህ አልፎ የሜድሮክ ሲሚንቶ ፋብሪካ ስላለ የፀጥታ ሁኔታው የተጠናከረ ነበር፡፡ ታጣቂዎቹ ከዚህ በፊት በግብዓት ማውጫ ስፍራ ባከባቢ የሜድሮክ ማሽነሪዎችን አቃጥለው ነበር፡፡ በመሆኑም አዲስ ካምፕ ለፀጥታ ኃይሎቹ ተዘጋጅቶ አጎራባች ወረዳዎች ላይ የፀጥታ ጥበቃ ጥንቃቄው ሲደረግ ነበር፡፡ ድርጊቱ በተፈፀመ ማግስት የወረዳው ፀጥታ ኃይሎችን አሰማርተን ከወረዳችን ያገኘነው ነገር ባለመኖሩ እስከ አደዓ በርጋ ወረዳ ሄደን ፈትሸናል፡፡ ግን እስካሁን ያገኘነው ውጤት የለም፡፡ ከታገቱት ሰዎች ቁጥር ጋር ተያይዞ ከፋብሪካው ኃላፊዎች ያገኘነው መረጃ 27 እና 28 አከባቢ መሆኑን ነው የሚያሳየው፡፡ ስድስቱ ከዚህ ውስጥ ህንዳውያን ናቸው፡፡»
ዶይቼ ቬለ አዲስ አበባ ወደ ሚገኘው የፋብሪካው ዋና መሥሪያ ቤት አቅንቶ ኃላፊዎችን ለማነጋገር ጥረት አድርጎ ነበር፡፡ ኃላፊዎቹ ማንነታቸውን ለመግለጽ ፈቃደኛ ባይሆኑም በሰጡን መረጃ ግን ታግተው ነበር ካሉት 27 ሰዎች መካከል ባለፈው ሳምንት ውስጥ 18 ሲለቀቁ ስድስት ህንዳውያንን ጨምሮ 9 ሰዎች እስካሁን አልተለቀቁም ብለዋል፡፡ የሱሉልታ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ግርማ ወዬሳ በበኩላቸው ተመሳሳይ መረጃ እንደደረሳቸው ቢያረጋግጡም መቶ ታስሬ አሁን ተለቀቅኩ ያለን ሰው የለም ነው ያሉት፡፡ አጋቾች ወደ ፋብሪካው ኃላፊዎች እየደወሉ ገንዘብ እንደሚጠይቁም ነግረውናል፡፡
«እንደ መንግስት መጥተው ይሄ ደርሶብናል፣ ይሄን ያህል ሰው ተጎድቷል ብሎ ያለን ግለሰብ የለም፡፡ ሠራተኞቹ በታገቱት ማግስት 10 ሚሊየን፣ 12 ሚሊየን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ 24 ሚሊየን ካላመጣችሁ አይለቀቁም የሚል ነበር፡፡ በመሃል ይመላለሳሉ የሚባሉ ቢኖሩም እውነታውን ላይ ግን መድረስ አስቸጋሪ ነው፡፡»
እንደ ወረዳው አስተዳዳሪ ማብራሪያ መንግስት እነዚህን ሰዎች ለማስፈታትም ሆነ የወረዳውን ሰላምና ፀጥታ ለማረጋገጥ ግን አበክሮ ይሠራል ነው ያሉት፡፡ ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ተግባራት ከሜድሮክና ዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ላይ መድረሳቸውን መዘገባችን ይታወሳል፡፡ መሰል አደጋዎች ፋብሪካዎቹ ላይ ደጋግመው የመከሰታቸው ምክኒያትና መንግስት ያለመው መፍትሄ ላይም ለመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ከበደ ዴሲሳ ጥያቄውን አቅርበናል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ኂሩት መለሰ