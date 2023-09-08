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በ2007 ዓም ደግሞ የመጀመሪያ ስራው የሆነውን "ሃገሬ በሰማይ ነው" የሚል መዝሙር እንደለቀቀ ነግሮናል።
``ሐገሬ በሰማይ ነው`` ይለናል የዛሬው ከወጣቶች ዓለም ዝግጅታችን እንግዳ። ብዙዎቻችን ወደ መንፈሳዊ ህይወት የምንገባው በአለም ላይ አሉ የተባሉ ኃጥያቶችን አሟጠን ከጨረስን በኋላ ዕድሜ ገፍቶ ሞት አይቀሬ መሆኑ አፍጦ ሲመጣ እንደየእምነታችን ወደ ላይ እንናንጋጥጣለን የሚለው የዛሬው እንግዳችን፤ እንደሱ አገላለለጽ የፈጣሪ ጥሪ ሆኖ ገና በለጋ ዕድሜው ወደ መንፈሳዊ ዝማሬ እንደገባ አጫውቶናል፤ ዘማሪ ዲያቆን ፍሬው ብርሃኑ። በ2015 ዓ.ም. የመጨረሻ እና የአዲሱን ዓመት ዋዜማ ዝግጅታችን እንግዳ ነው።
ፍሬው ብርሃኑ በደቡባዊው የሃገሪቱ ክፍል ይርጋለም ተወልዶ ሃዋሳ ነው ያደገው። ከመደበኛ ትምህርቱ ጎን ለጎን በሰንበት ትምህርት ቤት እየተማረ ማደጉን የገለጸልን ዘማሪ ዲያቆን ፍሬው በስተመጨረሻ ግን የሕይወት ጥሪ ሆኖበት ወደ መንፈሳዊ ዓለም ጠቅልሎ እንደገባ አጫውቶናል።
" እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው። በመጀመሪያ ልጅ ሆኜ ዓለማዊ ሙዚቃ አዳምጥ ነበር። በቤታችን 3 ወንዶች ስንሆን አንደኛው ወንድሜ ሃዋሳ ውስጥ ዘፋኝ ነው። እና ጥበብ እሞካክር ነበር። ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥም ድራማ መዝሙር እሞካክር ነመር።እንዲህ ዘማሪ እሆናለሁ፤ ቀዳሽ ዲያቆን እሆናለሁ ብዬ አላውቅም በዕውነት። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነና በዝማሬ ሕይወት ነው ያለሁት።"
ከሰንበት ትምህርትቤት ተማሪነት ወደ መደበኛ መንፈሳዊ ትምህርት የገባው ዘማሪ ዲያቆን ፍሬው የድቁና ትምህርቱን ተከታትሎ መጨረሱን ነግሮናል። እዛው ሃዋሳ ለ3 ዓመታት የድቁና ትምህርቱን ተከታትሎ በምዕራብ ሃረርጌ አሰቦት ስላሴና አባሳሙኤል አንድነት ገዳም ደግሞ አንድ ድያቆን ሊያውቀው የሚገባ ሚስጥራተ ቤተክርስትያን እንደተማረ በማከል።
ከ6 ወራት ትምህርት ቦኋላ በአካባቢው በነበረው አለመረጋጋት ያቋረጠውን ትምህርት ወደ አዲስ አበባ በመሄድ እንዳጠናቀቀ የገለጸልን ዘማሪ ዲያቆን ፍሬው በድቁናው በተለያዩ አብያተክርስትያናት እያገለገለ ባለበት ወቅት ወደዘማሪነቱ እያጋደለ መምጣቱን፤ በ2007 ዓም ደግሞ የመጀመሪያውው ስራ የሆነውን ``ሃገሬ በሰማይ ነው`` የሚል መዝሙር እንደለቀቀ ነግሮናል።
ወደ ዝማሬና ቅዳሴ የገባበት መንገድ ከላይ ከፈጣሪ የተሰጠውን ፀጋና ጥሪን ተከትሎ በገጠርና በአዲስ አበባ ከተማ እያገለገለ እንደሆነና በመንፈሳዊ አገልግሎቱም እርካታ እንደሚሰማው አክሏል።
በአዲስ ዓመት ዋዜማ ብዙ ሰው ዓዲሱን ዓመት በተስፋ ይቀበላል። ችግር መከራውም ከአሮጌው ዓመት ጋር እንዲሸኝ ይመኛል። አውደ ዓመት እንደመሆኑም እንደየአቅሙ ደግሶ ያሳልፋል። በዓሉን በሃዋሳ ከተማ ከቤተሰቡ ጋር እንደሚያሳልፈው አጫውቶናል። ይሁን እና በአገሪቱ ያለውን ጦርነት፣ ሞት ፣ መፈናቀል የበዓል ድባቡ ላይ አሉታዊ ጥላ እንዳጠላበት አልሸሸገም።
" እውነት ለመናገር በዓሉ ትንሽ ደስተኛ ሆኜ አደለም የማከብረው። በዓሉን ከቤተሰቦቼ ጋር በሃዋሳ ነው የማከብረው። ግን በሃገሪቱ ያለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ አስቸጋሪ ክስተቶች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ ብዙዎች የተፈናቀሉበት፤ እንደገና ደግሞ በሰሜኑ የሃገራችን ክፍል ጦርነት አለ፤ መጪው ዓመት እንግዲህ ጦርነቱ አልፎ የሰላም ያድርግልን።" ብሏል። ዝግጅት ክፍላችንም መጪው አዲሱን 2016 የሰላም እንዲሆን ይመኛል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ኂሩት መለሰ