 ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲ ማዕከል ከፈተ | ኢትዮጵያ | DW | 20.11.2021

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ኢትዮጵያ

ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲ ማዕከል ከፈተ

የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ እውነታዎችን ለዓለም ማህበረሰብ ለማስገንዘብ ያስችላል ያለውን የዲፕሎማሲ ማዕከል መሰረተ። ዛሬ በተካሄደው የምስረታ ዝግጅት ላይ ንግግር ያሰሙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ማዕከሉ በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ረገድ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል ብለዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:33

ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲ ማዕከል ከፈተ

የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ እውነታዎችን ለዓለም ማህበረሰብ ለማስገንዘብ ያስችላል ያለውን የዲፕሎማሲ ማዕከል መሰረተ።

ዛሬ በተካሄደው የምስረታ ዝግጅት ላይ ንግግር ያሰሙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተለያዩ ፍላጎቶች ያላቸው አገራት በቀይ ባህር አካባቢ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ችግሩ ለኢትዮጵያም እየተረፈ ይገኛል ብለዋል።

Äthiopien Hawassa | Teilnehmer der Eröffnung des diplomatischen Zentrums

አሁን በዩኒቨርሲቲው የተመሰረተው የዲፕሎማሲ ማዕከልም በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ረገድ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል ብለዋል።

ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ

እሸቴ በቀለ

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