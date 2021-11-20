ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲ ማዕከል ከፈተ  

የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ እውነታዎችን ለዓለም ማህበረሰብ ለማስገንዘብ ያስችላል ያለውን የዲፕሎማሲ ማዕከል መሰረተ። ዛሬ በተካሄደው የምስረታ ዝግጅት ላይ ንግግር ያሰሙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ማዕከሉ በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ረገድ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል ብለዋል።
የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ እውነታዎችን ለዓለም ማህበረሰብ ለማስገንዘብ ያስችላል ያለውን የዲፕሎማሲ ማዕከል መሰረተ።
ዛሬ በተካሄደው የምስረታ ዝግጅት ላይ ንግግር ያሰሙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተለያዩ ፍላጎቶች ያላቸው አገራት በቀይ ባህር አካባቢ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ችግሩ ለኢትዮጵያም እየተረፈ ይገኛል ብለዋል።
አሁን በዩኒቨርሲቲው የተመሰረተው የዲፕሎማሲ ማዕከልም በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ረገድ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል ብለዋል።
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
እሸቴ በቀለ