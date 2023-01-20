 ሐረር ባጃጅ ላይ የተፈጸመው ግድያና የፈጠረው ሥጋት | ኢትዮጵያ | DW | 24.03.2023

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ኢትዮጵያ

ሐረር ባጃጅ ላይ የተፈጸመው ግድያና የፈጠረው ሥጋት

ወንጀሉ በተለይ ሴቶች ላይ ያተኩራል ተብሏል

ባለ አራት እግር ተሽከርካሪዎች የማይገቡበት ሥፍራ ድረስ በመግባት አገልግሎት ይሰጣሉ ባለ ሦሳት እግር ተሽከርካሪዎች ወይም በተለምዶ ባጃጅ እየተባሉ የሚጠሩ መጓጓዣዎች ። እነዚህ ሽከርካሪዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ለበርካቶች የሥራ እድል በመፍጠርም አስተዋጽዖዋቸው ከፍተኛ ነው ። ሀረር ከተማ ውስጥ በባጃጅ የመጓጓዣ አገልግሎት ላይ ከትናንት በስትያ የተፈጸመው አሰቃቂ ወንጀል ግን ነዋሪዎችን አስደንግጧል፤ ሥጋትም ፈጥሯል ። 

ታሪካዊቷ ሀረርን ጨምሮ በምስራቅ ሀገሪቱ ከተሞች ዋነኛ የከተማ ትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ባለ ሦሳት እግር ወይም በተለምዶ ባጃጅ እየተባሉ የሚጠሩ ተሽከርካሪዎች ለህዝቡ የትራንስፖርት ችግር መፍትሄ ከመሆን አልፎ ለበርካታ ወጣቶች የሥራ እድል በመፍጠርም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እያበረከቱ ናቸው። ይሁን እንጂ ከትናንት በስቲያ በሀረር ከተማ ካለው የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት ጋር በተገናኘው የስርቆት ወንጀል ጋር በተያያዘ የአንዲት ወጣት የኮሌጅ ተማሪ ሕይወት ማለፉ የዘርፉ አገልግሎት ለነዋሪው ስጋት እንዲሆን አድርጓል ። «ወንጀሉ በተለይ በሴቶች ላይ ያተኩራል» ስትል ለዶይቼ ቬሌ በስልክ አስተያየት የሰጠች አንዲት የሀረር ነዋሪ ስርቆት እንደተፈፀመባት በማንሳት «አስፈሪ ሁኔታ ላይ ነን» ስትል ስጋቷን ገልፃለች።

ሌላኛው ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ የሀረር ከተማ ነዋሪ የችግሩን ሁኔታ በመጋራት የሚመለከተው አካል ምላሽ ይሰጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብሏል። ዘገባዎችን መሰረት በማድረግ በከተማውም ሆነ ከከተማው ውጭ ስርቆት እንደሚፈፀም የተናገሩት የሀረሪ ክልል ፖሊስ የወንጀል መከላከል እና ትራፊክ ቁጥጥር ኃላፊ ንክትል ኮምሽነር ገናነው ጥበቡ የባጃጅ ስርቆት በተለያየ መልኩ እንደሚፈፀም በመጥቀስ በየጊዜው ድርጊቱን ፈፅመው በሚገኙት ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን አንስተዋል።

ከባጃጅ ትራንስፖርት ስርቆት ጋር በተያያዘ ለአንዲት ወጣት የኮሌጅ ተማሪ እልፈት ምክንያት የሆነው ወንጀል እየተጣራ እንደሚገኝ በተለይ ለዶይቼ ቬሌ ምላሽ የሰጡት ምክትል ኮምሽነር ገናነው በዚህ ምክንያት በክልሉ በጥቅል ከፍተኛ የወንጀል ሁኔታ እንዳለ ተደርጎ እየተሰራጨ ነው ያሉትን መረጃ  አጣጥለዋል ። 

መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ ስጋት ያለባቸው ቦታዎችን በመለየት በፀጥታ አካላት ቋሚ የጥበቃ ስራ መኖሩን የተናገሩት ኃላፊው ህብረተሰቡን በማደራጀት ችግሩን ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል።

በሀረሪ ክልል ለከተማው እና አቅራቢያ አካባቢዎች የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ባለሦስት እግር ተሽከርካሪዎች መኖራቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። 

መሳይ ተክሉ

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እሸቴ በቀለ

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