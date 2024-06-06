ሎሬት መላኩ በላይ፤ የ 2024 የአውሮጳ ኅብረት ሮበርት ሹማን ተሸላሚሐሙስ፣ ግንቦት 29 2016
ሎሬት መላኩ በላይ፤ የ 2024 የአውሮጳ ኅብረት ሮበርት ሹማን ተሸላሚ
የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ማይክ ሃመርን ጨምሮ በርካታ ዲፕሎማቶች እና በአዉሮጳ የሚገኙ የፈንድቃ አፍቃሪዎች ለሎሬት መላኩ በግሉ የእንኳን ደስ ያለህ መልክት ልከዉለታል። የፈንድቃ መስራች ሎሬት መላኩ በላይ በበኩሉ ኪነ-ጥበብን እንጠብቅ የመግባቢያ ቋንቋችን ናትና ሲል ይናገራል። የአዉሮጳ ህብረት የሮበርት ሹማን ሽልማት ተሸላሚዉን የኪነ-ጥበብ ንጉሥ ሎሬት መላኩ በላይን እና የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስቦ ይዘናል።
ባለፈዉ ሳምንት መገባደጃ ግንቦት 22 ቀን 2016 ዓ .ም የአውሮጳ ሕብረት ልዑካን በኢትዮጵያ ለስምንት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እውቅና እና ሽልማት ሰተዋል። እዉቅና እና ሽልማትን ካገኙ መካከል ደግሞ የፈንድቃ የባህል ማዕከል ባለቤት ሎሬት መላኩ በላይይገኝበታል። አዲስ አበባ የሚገኘዉ የባህል እና ኪነ-ጥበባት ማዕከል የፈንድቃ መስራች ሎሬት መላኩ በላይ ለሰብዓዊ መብቶች በኪነ-ጥበብ ላበረከተዉ አስተዋፅኦ የአዉሮጳ ህብረት የሮበርት ሹማን ሽልማትን አበርክቶለታል። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው ይህ ሽልማት፤ ግለሰቦች "ዴሞክራሲን፣ የሕግ የበላይነትን፣ ሰብዓዊ መብትን፣ መቻቻልንና እኩልነትን በማስፈን ረገድ ላደረጉት መልካም ተግባር" ዕውቅና የሰጠ ነዉ።
የአዉሮጳ የልዑካን ቡድን ሽልማቱን በሰጡበት ወቅት መላኩ የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር ነዉ ሲሉ ነዉ የተናገሩት። መላኩ በኪነ-ጥበብ ስራዉ ከባህል አምባሳደርነት የላቀ ብሎም ለሰብዓዊ መብቶች በሚያደርገዉ ተግባር ልዩ ብለዉታል። የባህል ማዕከሉ ፈንድቃ የተለያዩ የኪነ-ጥበብ ስራዎችን እና በኪነጥበቡ የዓለም ህዝብን በማሰባሰብ እና ፍቅርን በመስበክ እና የባህል ልዉዉጥ በማድረጉ እዉቅና ሰተነዋል ሲሉ የአዉሮጳ ኅብረት ልዑኩ በሽልማት አሰጣጥ መድረኩ ላይ ተናግረዋል።
ሎሬት መላኩ እዉቅና በማግኘቱ እጅግ መደሰቱን ለዶቼ ቬለ ተናግሯል። ይህ እዉቅና ለኪነ-ጥበቡ ዓለም ይሁንልኝ ሲል ነዉ የተናገረዉ። ሎሬት መላኩ በላይ ለሽልማት መታጨቱን ያወቀዉ ሽልማቱን ከመቀበሉ ከአንድ ሳምንት በፊት ጀምሮ ነዉ። « ይህን ሽልማት እንደማገኝ የተነገረኝ ከሁለት ሳምንት በፊት ነዉ። መጥርያም መቶኛል። የአዉሮጳ ህብረት አምባሳደርን ጨምሮ ሌሎች አምባሳደሮች ለሰላም እንደምሰራ ያዩኛል ይከታተሉኛል። በጥበብ ሕዝብን ከህዝብ ለማገናኘት ለማፅናት ለማጠንከር የምሰራዉን ስራ አይተዋል።» በጀርመንም ሆነ በተለያዩ የአዉሮጳ ሃገራት የፈንድቃን የባህል ቡድን ይዘህ ስትመጣ የኢትዮጵያ ባህሎችን የሚያንፀባርቁ ኪነ-ጥበባዊ ዉዝዋዜዎ አንድነትን ሰላምን በመስበክህ ትታወቃለህ፤ እንዴት አገኘኸዉ የሰጠህን እዉቅና እና ሽልማት?
«በእዉነቱ እኔ አልጠበኩም ነበር። እንደዚህ በጥልቀት አይተዉ በመመረጤ በጣም አስደስቶኛል። የኪነጥበብን የሰላም አምባሳደርነት በመረዳታቸዉ ነዉ እኔን ለመረዳት የበቁት ብዬ አስባለሁ።» ሎሬት መላኩ ምን አይነት አስተያየቶችን አገኘህ ከሽልማቱ በኋላ። ምናልባት ዳንስና ዉዝዋዜን ስዕልና ሥነ- ግጥምን ከሰብዓዊነት ከሰላምና ከማቀራረብ አንፃር ያላየዉ ይኖር ይሆን? « ሁለት አይነት አስተያየቶችን ነዉ ያገኘሁት አንደኛዉ ስራዬን እና ልፋቴን የሚያዉቅ እና የጥበብን ኃይል የሚያዉቅ እዉቅናን በማግኘቴ እጅግ ተደስቷል። በሌላ በኩል ጭፈራ እና እስክስታ እንዴት የሰላም አምባሳደር ይባላል።
በጎርጎረሳዉያኑ 2007 ዓም ፈንድቃ ባህላዊ ቡድን፤ ጀርመን ባቫርያ ግዛት ሙኒክ ላይ በተካሄደ ግዙፍ መድረክ ላይ እንዲሳተፉ የጋበዘችዉ የመድረኩ አንዷ አዘጋጅ ጀርመናዊትዋ ጋዜጠኛ እና የኢትዮጵያ ወዳጅ ቢያተ ቬደኪንድ ፈንድቃ በአፍሪቃ ባህላዊ ሙዚቃና ዉዝዋዜ እንዲሁም በምዕራባዉያኑ ሙዚቃ መካከል እንደድልድይ ሊቆም የሚችል ቡድን በመሆኑ ፈንድቃን መጋበዝዋን በዝያን ወቅት ተናግራ ነበር። ዛሬ ፈንድቃ ይህን የአዉሮጳ የሰብዓዊ መብት ሽልማትን የተቀበለዉ የኢትዮጵያን ሰብዓዊ ጥንካሬ በማሳየቱ ነዉ ስትል ነዉ የገለፀችዉ።
«መላኩን ካለፉት 20 ዓመታት ጀምሮ አውቀዋለሁ ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በታላቅ ጉጉት ዝግጅቶቹን እና መንገዱን ተከትያለሁ። መላኩ እንደ ዳንሰኛ፤ እንደ ፈንድቃ የአርቲስት ቤተሰብ አባል፤ የሃገሪቱን የተለያዩ ባህላዊ ሙዚቃዎችና ዉዝዋዜዎችን እንደሚያዉቅ ባለሞያ እውነተኛ እና ሁሉን አቀፍ ነው። በመላው ዓለም በተጓዘበትና ዝግጅቱን ባሳየበት መድረክ ሁሉ ትውልድ አገሩን እና የኢትዮጵያዉያንን ሰብአዊ ጥንካሬ እንደሚወክል በጽኑ፤ በቁርጠኝነት በታአማኒነት ሲያቀርብ በማየቴ በጣም አደንቀዋለሁ። በኪነ-ጥበቡ መድረክ በሚያሳየዉ ሥራ ዓለማችንን፣ ለትውልድ ሁሉ የተሻለ፣ ፍትሃዊና ሰላማዊ ለማድረግ ሁሉንም ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ገደቦችን አሸንፈን አንድ ላይ በአንድነት መኖር አለብን የሚል መልክትንም ያስተላልፋል።»
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐቢይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ፤ ከቀድሞዉ ከጀርመን የልማት ተራድኦ ሚኒስትር ጌርድ ሙለር ጋር በመሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ተግኝታ እና አነጋግራ በጀርመን ተነባቢ በሆነ ጋዜጣ ሰፊ ዘገባን ያወጣችዉ ታዋቂዋ ጋዜጠኛ ቢያተ ቢደኪንድ ኢትዮጵያን ላለፉት 50 ዓመታት ታዉቃታለች፤ ሰርታባታለች፤ ሁለተኛ የመኖርያ አገርዋም ነዉ። ቢያተ ዛሬም በ 73 ዓመትዋ ከወጣት ኢትዮጵያዉያን ጋር ትሰራለች።
«ሁሌም ወደ አዲስ አበባ ስሄድ፤ ደስ የሚል መንፈስን ወደማገኝበት ፈንድቃ የባህል ማዕከል መሄድ አዘወትራለሁ። ለ50 ዓመታት ኢትዮጵያን እንደሚያዉቅ፤ ሁለተኛ መኖሪያዬ ለሆነችዉ ኢትዮጵያ፤ የ73 ዓመት ጀርመናዊ ደራሲ ብሎም ከወጣት የድርጅት መስራች ኢትዮጵያዉያን ጋር አዳዲስ ሃሳቦችን ለማፍለቅ በማማከር ለምሰራ፤ ፈንድቃ ለስራዎቼ አዳዲስ ሃሳቦችን የማገኝበት አንዱ ቦታም ነዉ። መላኩ በላይ ሽልማቶች ሁሉ ይገቡታል። የአዉሮጳ ከፍተኛዉ ሽልማት ሮበርት ሹማን በመላኩ ስራዎች መደነቁን አሳይቷል።»
ሎሩት መላኩ በሽልማት ስነሥርዓቱ ላይ የምስጋና ንግግሩን ሲጀምር እኔ ከንግግር ይልቅ በሙዚቃ በዉዝዋዜ ሃሳቤን ምስጋናዬን ብገልፅ ይበልጥ ተደማጭነትን አገኛለሁ ሲል ነበር የተናገረዉ። ኪነጥበብ ለአንድ ሃገር ሰላም፤ መተሳሰብና፤ ህዝብን በማቀራረብ ረገድ፤ ያለዉ ሚና ምን ያህል ይሆን ስንል፤ ሎሬት መላኩ በላይን ጠይቀነዉ ነበር። ሎሬት መላኩ አንዳንድ የኪነጥበብ ባለሞያዎች መታሰራቸዉ፤ እንዲሁም አንዳንድ የኪነጥበብ ምሽት ቤቶች መዘጋታቸዉ የኪነጥበብ ወዳጁን ማኅበረሰብ አሳዝኗል አስቆጥቷል።ይህንስ እንዴት ታየዋለህ።
ሌላዉ በመላኩ መሸለም እና እዉቅና ማግኘት ከፍተኛ ደስታዉን የገለፀዉ ጀርመናዊዉ ዮርግ ፋልይል ነዉ። ዮርግ በጀርመን ትምህርት ቤት በአስተማሪነት ሞያ አገልግሏል። በሙዚቃዉም ከተለያዩ ኢትዮጵያዉያን ጋር የሙዚቃ መሳርያን በመጫወት በርካታ ኢትዮጵያዉያን ወዳጅና ቤተሰብንም አፍርቷል። ኢትዮጵያን ይወዳታል። በአማርኛ አይታማም፤ ዮርግ በፈንድቃ መድረክ ላይ ሙዚቃ መሳርያን በመቻወቱ ይታወቃል። ዛሬ ፈንድቃን ሲያስብ ወደ ኢትዮጵያ መመለስን ይመኛል።
«መላኩን የተዋወኩት ከብዙ ብዙ ዓመታት በፊት አዲስ አበባ ፈንድቃን በጎበኘሁበት ጊዜ ነዉ። የምኖረዉ ካሳንችስ አካባቢ ነበር። ፈንድቃ የሙዚቃ መሳርያን በመጫወት መድረክ ላይ ለብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ። ቦታዉ የተለያዩ ባህሎች እና ከዓለም ሃገራት የመጡ ጎብኝዎች እና የኤምባሲ ሰራተኞች የሚገኙበት ነዉ። በማዕከሉ ከተለያዩ ሃገራት የመጡ ከያኒያንም በመድረክ ስራቸዉን የሚያቀርቡበት የሚተዋወቁበት ቦታም ነዉ። ፈንድቃ የባህል ልዉዉጥ መግባባት የሚታይበት የባህል ማዕከል ነዉ። መላኩን እንኳን ደስ ያለህ ማለት እፈልጋለሁ። በቀጣይ በስራዉ እንዲያብብም ጥሩን ሁሉ እመኝለታለሁ።»
በኢትዮጵያ ለሰባት ዓመታት የኖረችዉ እና ባይጋዝ ምርትን በተመለከt ባለሚያ የሆነችዉ ጀርመናዊት ካትሪን ፑትዝ ፈንድቃ በመሸለሙ፤ ባህልን እና ህዝብን እያቀራረበ ጠንክሮ በመቀጠሉ ደስተኛ ነኝ ስትል ተናግራለች። ፈንድቃ በጣም አስደሳች ማዕከል ነዉ። መላኩ ፈንድቃን ይዞ ለመቆየት ያደረገዉ ጥረት እና እስካሁንም በተለያዩ የኪነጥበብ ዘርፎች አዳብሮ በመቀጠሉ ደስተኛ ነኝ። ብዙ አርቲስቶች የኪነ ጥበብ ሥራቸውን የሚያሳዩበት፣ ማሳየት፣ የሚያቀርቡበት፤ የሚለማመዱበት ብሎም የሚያሳድጉበት የባህል ማዕከል ነው። ካትሪን እንደምትለዉ መላኩ ከአዉሮጳ ህብረት ያገኘዉ ሮበርት ሹማን ሽልማት የዓለምን ህዝብ ለማቀራ,ብ ኢትዮጵያን እና ባህሏን ከፍ ለማድረግ ያሰበዉን እንዳሳካ የሚያሳይ ነዉ ስትል አክላለች።
«ይህ ለመላኩ የተሰጠዉ ሽልማት፤ ሰዎችን ለማገናኘት፣ በሀገሪቱ ሰላም ለመፍጠር፣ በመላው ዓለም የኢትዮጵያን መልክ አጉልቶ ለማዉጣት እና ለማሻሻል ያሰበዉን በትክክል ማሳካት የመቻሉ ምልክት ነው። በሌላ አነጋገር በምዕራቡ ዓለም ሰዎች ከረሀብና ከድህነት ጋር ብዙ ግንኙነት ስላላት ኢትዮጵያ ከሚያውቁት ነገር ርቀው ግዙፍ ባህልና ወግ እንዲሁም ኢትዮጵያ ልዩ ስለመሆንዋ እንዲረዱ የሚያደርግም ነዉ። ሽልማቱ ስለ ዳንስ አ፣ ስለ ባህል ወይም ስለ ኪነ ጥበብ ብቻ አይደለም። ከዚህ ይልቅ ስለ ሰዎች ክብር ፣ ስለ ሰዉ ልጅ ልዩ የመሆን እና ከተለያዩ ባህሎች ጋር የመግባባት ጉዳይ ነዉ።»
በተለያዩ የአዉሮጳ ሃገራት በተለያዩ ጊዜያት እዉቅናን ያገኘዉ ፤ በቅርቡ በዩናይትድ ስቴትስም በተለያዩ ግዛቶች ተጋብዞ ትርኢቱን ያሳየዉ የፈንድቃ መስራች ሎሬት መላኩን የፈንድቃ ማዕከል ተደቅኖበት የነበረዉ ከቦታዉ የመነሳት ጉዳይ እንዴት ሆነ ስንል ጠይቀነዉ ነበር። «የከተማማችን ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አበቤ ረድተዉን ቦታዉን እስካሁን አለቀቅንም። ካሳንቺስ አካባቢ እስካሁን ለልማት ሲባlke ተነሱ የሚባል ነገር አልመጣም። ይሁንና ነገሩ በአገር የመጣ ከሆነ የሚነገረንን ነገር እንሰማለን። በዚህ አጋጣሚ የከተማችንን ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤን ላመሰግን እወዳለሁ።»
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ