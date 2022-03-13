ልጓም ያልተበጀለት የኑሮ ውድነት በኢትዮጵያ

መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች መወደድ አብዛኛው ኢትዮጰያዊ የእለት ኑሮውን ለመግፋት እንዳስቸገረው በተደጋጋሚ ይሰማል። ከከተማ ገጠር ሳይሉ የኑሮ ውድነቱ ያላንኳኳበት ስፍራ እንደሌለም ነው የሚነገረው። ሌለው ቀርቶ የዘይት ጠብታ እንኳን ዋጋው በአጭር ጊዜ ጣራ በመንካቱ ብርቅ መሆን ጀምሯል። የኑሮ ውድነቱን የሚቃኝ ውይይት አካኺደናል። ከታች ያድምጡ።
መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች መወደድ አብዛኛው ኢትዮጰያዊ የእለት ኑሮውን ለመግፋት እንዳስቸገረው በተደጋጋሚ ይሰማል። ከከተማ ገጠር ሳይሉ የኑሮ ውድነቱ ያላንኳኳበት ስፍራ እንደሌለም ነው የሚነገረው። ሌለው ቀርቶ የዘይት ጠብታ እንኳን ዋጋው በአጭር ጊዜ ውስጥ ጣራ በመንካቱ ብርቅ መሆን ጀምሯል። ማዳበሪያ፤ ለግንባታ አገልግሎት የሚውሉ እንደ ሲሚንቶ ያሉ አቅርቦቶችም በከፍተኛ ኹኔታ መወደዳቸው እየተነገረ ነው። «በአንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ» እንዲሉ ግጭት እና ጥቃት ከበረታባቸው ክልሎች ግድያና ስቃይን ሽሽት የሚጎርፈው ተፈናቃይ ቁጠር ከእለት እለት እጅግ በጣም እየጨመረ ነው። አንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይም ብርቱ ረሀብ እያሰጋ መሆኑ በተደጋጋሚ ተዘግቧል። መንግሥት አደጋዎቹን ለመቀነስ ጥረት እያደረገ፤ በጥናት የተደገፉ የሚላቸውን የመፍትኄ አቅጣጫዎችንም እያቀረበ እንደሆነ ይገልጣል። በሌላ ጎኑ ደግሞ ሀገሪቷ ላይ እድገት እየተመዘገበ ነው ሲልም ይደመጣል። ሌሎች ተቋማትም የሀገሪቱ ኤኮኖሚ እያደገ መሆኑን ይዘግባሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አብዛኛው ነዋሪ ዛሬም እንደ ዓምና ካቻምናው በእየአቅጣጫው የኑሮ ውድነቱ እያንገለታው፤ የኑሮ ቀንበሩ እየከበደው እንደሆነ ይደመጣል። ለመሆኑ የኑሮ ውድነቱ በኢትዮጵያ ምን መልክ ይዟል?
የዓለም ባንክ ከሁለት ወራት በፊት ለኅትመት ባበቃው አተታው ከሰሐራ በታች በሚገኙ የአፍሪቃ ሃገራት ባለፈው የጎርጎሪዮሱ ዓመት ኤኮኖሚው በ3,5 ከመቶ ማደጉን ገልጧል። ይህ እድገት እንደውም ባለፈው ሰኔ ከተገመተው በላይ 0.7 ጭማሪ ያሳየ ነው ብሏል። በኢትዮጵያ፣ ጎረቤት ኬንያ እና ታንዛንያ የኤኮኖሚ እድገቱ በጎርጎሪዮሱ 2022 እና 2023 ወደ 5,2 ከመቶ ያድጋል የሚል ትንበያም ሰጥቷል። በዚያው ልክ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አንዳንድ ሃገራት የዋጋ ግሽበቱ መሻሻል አለማሳየቱም በዓለም ባንክ ተጠቅሷል። እድገት አለ ቢባልም ኅብረተሰቡ የኑሮ ኹኔታው እጅግ እንደከበደው በመግለጥ እያማረረ ነው። ለመሆኑ ዓለም ባንክ የሚለው እድገት እና መሬት ላይ ያለው የኅብረተሰቡ የኑሮ ኹኔታ ሊጣጣም ያልቻለው ለምንድን ነው?
የኢትዮጵያ ስታቲስቲክ ኤጀንሲ በጎርጎሪዮሱ አዲስ ዓመት ማለትም ከሦስት ወር በፊት የዋጋ ግሽበቱ 34,5 መመዝገቡን ጠቅሷል። ይህም ኅብረተሰቡን ለሚያማርረው የኑሮ ውድነት ማመላከቻ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። የዓለም ባንክ እድገት አለ እያለ ኅብረተሰቡ መቸገሩን መግለጡ ምንን ያመላክታል? በዚህ ላይ የመንግሥት ግንዛቤስ ምን ይመስላል?
እነዚህን እና ሌሎች ጥያቄዎችን ተወያዮቹ መልስ ይሰጡባቸዋል።
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ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሥዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ