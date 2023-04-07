ልዩ ኃይሎችን መልሶ «ማደራጀት»

የኢትዮጵያ መንግሥት የክልሎች ልዩ ኃይል መዋቅርን በማፍረስ በአገር መከላከያ እና በፌዴራል ወይም በክልሎች ፖሊስ መዋቅር ስር ለማደራጀት መወሰኑን አስታወቀ። የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት የክልሎች ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀቱ ተግባር በአንድና ተመሳሳይ ጊዜ እንደሚከናወን በዛሬው መግለጫው አመልክቷል።
የኢትዮጵያ መንግሥት የክልሎች ልዩ ኃይል መዋቅርን በማፍረስ በአገር መከላከያ እና በፌዴራል ወይም በክልሎች ፖሊስ መዋቅር ስር ለማደራጀት መወሰኑን አስታወቀ። የፌዴራል መንግሥት የየክልሉን ልዩ ኃይሎች ወደ ተለያዩ የፀጥታ መዋቅሮች እንዲገቡ የሚስችላቸውን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማካሄድ የጀመረው የአገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅ የሚያስችል አንድ ጠንካራ የተማከለ ሠራዊት ለመገንባት መሆኑን ገልጿል። የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት የክልሎች ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀቱ ተግባር በአንድና ተመሳሳይ ጊዜ እንደሚከናወን በዛሬው መግለጫው አመልክቷል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር የትናንት ምሽቱ መግለጫ የክልሎች ልዩ ኃይል አባላቱ እንደየፍላጎታቸው የመከላከያ ሠራዊት አሊያ የፌዴራል ወይም የክልል መዋቅር ፖሊስን ለመቀላቀል አማራጭ ያቀረበ መሆኑን በማስረዳት፤ የክልሎች የልዩ ኃይሎችን በተለያዩ የፀጥታ አካላት የማካተቱ ውሳኔ ገቢራዊነት በጥናት ላይ የተመሰረተ ነው ይላል። በመንግሥት ዘንድ የአገሪቱን ሠራዊት ስልጠና፣ የትጥቅ እና የኑሮ ሁኔታን ለማሻሻል ፋይዳ እንዳለው የተገለፀው ይህ እርምጃ፤ በሁሉም ክልሎች ከመግባባት የተደረሰበትም ነው ተብሏል። ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሣ ከዚሁ ሃሳብ ጋር አያይዘው እንዳብራሩትም፤ «ይህ በቅድመ ዝግጅት ደረጃ ሥራው ከተጀመረ ቆየት እንዳለ ይታወቃል። ይሁንና በአገራችን በቅርቡ የተደቀነውን የህልውና አደጋ መቀልበስ አስፈላጊ በመሆኑና በተለያዩ የአገሪቱ አከባቢዎች ለተፈጠሩ አለመረጋጋቶች ቅድሚያ መስጠት በማስፈለጉ በጥናቱ የተመላከተውን የመፍትሄ አቅጣጫ ገቢራዊ ማድረግ ሳይቻል ዘግይቷ።» ነው ያሉት። ከዚህ በፊት በአገር ላይ የህልውና አደጋ በተፈጠረ ጊዜ የክልሎች ልዩ ኃሎች አዎንታዊ ሚና መጫወታቸውን ያመለከተው የመንግሥት መግለጫ ለዚህም እውቅና መሰጠቱን አመልክቷል። ይሁንና አሁን የክልሎቹን ልዩ ኃይሎች በተለያዩ የፀጥታ መዋቅሮች ውስጥ በማስገባት ሂደቱ የማይስማማ የትኛውም የልዩ ኃይሎቹ አባላት ወደ መደበኛ ሕይወት የመመለስ መብትም እንደሚጠበቅለት ነው የተገለፀው።
የመንግሥት መግለጫ በአማራ ክልል በሚገኙ የተወሰኑ የልዩ ኃይል ክፍሎች ውስጥ በአንድ በኩል የመልሶ ማደራጀቱን ሥራ ዓላማ በአግባብ ባለመረዳት በሌላ በኩል ደግሞ ይነዛሉ በተባሉ የሀሰት ወሬ በመጠለፍ ሂደቱን የሚያውኩ ተግባራት መታየታቸውን አትቷል። ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሣም በዛሬው መግለጫቸው አንዳንድ አከባቢ ብለው በገለጹት ስፍራዎች መሰል ክፍተቶቹ መፈጠራቸውን አብራርተዋል
በአማራ ክልል ተፈጠረ የተባለውን በታጠቁ የልዩ ኃይልና የአገር መከላከያ መካካል አለመተማመን የመከሰቱን ጉዳይና ክልሉ እየወሰደ ስላለው መፍትሄ ለመጠየቅ ዶይቼ ቬለ ለአማራ ክልል ፀጥታ ቢሮ፣ ለክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እና ለኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊዎች በስልክ ምላሻቸውን ለማግኘት ቢጥርም ለዛሬ አልሰመረ።፡
ሥዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
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