ልዩነት ፈጣሪው ማዳበሪያ እንደተባለው ይኾን?

ባለንበት የጎርጎርሳውያን 2023 ዓለም ላይ ከተዋወቁ ሁኔታ ቀያሪ ከተባለላቸው የሰው ልጅ የምርምር ግኝቶች አንዱ ሰለሆነው እና «አረንጓዴ ማዳበሪያ » ስለተሰኘ የማዳበሪያ አይነት እንመለከታለን ። ኖርዌያውያኑ ተመራማሪዎች የተገኘው አዲሱ የማዳበሪያ አይነት ከቀደሙቱ ሁሉ አዲስ ነገር ይዞ ስለመምጣቱ የምርምሩ ሰነድ አስረግጦ ይናገራል።
ዓለማችን አዳዲስ የምርምር ግኝቶችን ማስተዋወቅ አልታከታትም ። የሰው ልጅ ለጤናው ፣ ለሚመገበው ምግብ ፣ ለሚኖርበት አካባቢ ፤ ብቻ የዕለት ተዕለት ሕይወቱን ምቾት የሚነሱ ነገሮችን እያጠና እና መፍትሔ እያበጀ ወደ ፊት ቀጥሏል። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ፤ ይህ ሳምንት ረቡዕ ጠብቆ በዚህ ሰዓት የሚደመጠው የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዝግጅታችን ነዉ። ለዛሬ ባለንበት የጎርጎርሳውያኑ 2023 ዓለም ላይ ከተዋወቁ ሁኔታ ቀያሪ ከተባለላቸው የሰው ልጅ የምርምር ግኝቶች አንዱ ሰለሆነው እና «አረንጓዴ ማዳበሪያ » ስለተሰኘ የማዳበሪያ አይነት እንመለከታለን ። ኖርዌያውያኑ ተመራማሪዎች Green fertilizer ብለው የሰየሙት አዲሱ የማዳበሪያ አይነት ከቀደሙቱ ሁሉ አዲስ ነገር ይዞ ስለመምጣቱ የምርምሩ ሰነድ አስረግጦ ይናገራል። ተመራማሪዎቹ የግኝቱን ደረጃ ከፍ ሲያደርጉትም «የሰው ልጅ የምርምር ስራን አንድ እርምጃ ያራመደ » ብለውታል። አረንጓዴው ማዳበሪያ ምናልባትም ስሙን ለአካባቢ ጥበቃ እና እንክብካቤ የሚያበረክተው አስተዋጽዖ ከግምት ውስጥ ሳይገባ አልቀረም።
ማዳበሪያው በስርዓተ ምግብ ውስጥ የካርቦን ልቀትን በማስወገድ ጤናማ ምግብ እንዲገኝ መሰረታዊ ሽግግር ያመጣል ተብሎም ተስፋ ተጥሎበታል። በዓመቱ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ መስክ ልዩነት ፈጣሪ ተብለው ጎልተው ከታወቁ የምርምር ስራዎች መሀል የሚጠቀሰው ይኸው የምርምር ስራ ቀደም ሲል በስራ ላይ ከነበረው አንድ እርምጃ ያራመደው የነዳጅ ቅንጣት አልባ መሆኑ እና ለአካባቢ ጥበቃ ከፍተኛ አስተዋጽዖ እንደሚያበረክት ትልቅ ተስፋ በማሳደሩ ነው።
ለመሆኑ በዚያ ኩባንያም ይሁን በሌሎች ዓለማቀፍ የማዳበሪያ አምራች ኩባንያዎች ተፈብርከው ጥቅም ላይ እየዋሉ ከሚገኙት የማዳበሪያ አይነቶች« አረንጓዴው ማዳበሪያ » በተለየ መንገድ ጥቅም እንዲሰጥ እንዴት ተቻለ ? እንጠይቅ ።
ዛሬ ዛሬ በየትኛውም የዓለም ዳርቻ ጥቅም ላይ እየዋሉ የሚገኙ የማዳበሪያ አይነቶች መሰረታቸው አሞንያ የተሰኘው ንጥረ ነገር ነው ። አሞንያ የሚመረተው ደግሞ ከነዳጅ ቅሪት አካላት የሚመረተውን ሃይድሮጂንን በመጠቀም ነው። ይህ ማለት ማዳበሪያ ለመስራት በአካባቢ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ተረፈ ምርቶችን እየተወ ለማለፍ የሚገደድበትን ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። አረንጓዴውን ማዳበሪያ ለማምረት የሚያስፈልገውን አሞንያ ሃይድሮጂንን በመጠቀም አሞንያን ከውሃ ውስጥ በታዳሽ ኤልክትሪክ አማካኝነት የማውጣት ሂደትን ሲከተሉ ግን ይህን በተቃራኒው መንገድ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። በእርግጥ ጉዳዩ ሳይንሳዊ ስለሆነ ትንሽ የተወሳሰበ ይመስላል። ነገር ግን የነዳጅ ቅሪተ አካላትን በመጠቀም የሚፈበረክ ማዳበሪያ ለካርቦን ልቀት ተጋላጭ በመሆን በምንመገባቸው ምግቦች አማካኝነት እንድንወስዳቸው ሲሆን ፤ አዲሱ የቴክኖሎጂ ውጤት ታዳሽ የኤልክትሪክ ኃይልን በመጠቀም የካርቦን ልቀት በማስቀረት በታቃራኒው ለሰው ልጅ ጤናም ሆነ ለአካባቢ ጥበቃ የጎላ አስተዋጽዖ ይኖረዋል ማለት ነው። ከጤና የሚቀድም ነገር ምን አለና?
ማዳበሪያ አምራች ኩባንያው የምርምር ማሻሻያ ግኝቱን በዚህ ዓመት ሲያስተዋውቅ በታዳሽ የኤሌክትሪክ ኃይል ምንጭ በመጠቀም የሚያመርተው ይኸው የማዳበሪያ አይነት ከቀደመው ይልቅ ከ80 እስከ 90 በመቶ የካርቦን ልቀት ተወግዷል ባይ ነው። ይህ ደግሞ ተፈጥሯዊ ይዘት ያላቸውን የምግብ አይነቶች ለሚያመርቱ አርሶአደሮች እና ግዙፍ የግብርና ሜካናይዜሽኖች ትልቅ የምስራች ይዞላቸው መምጣቱ አልቀረም። ምክንያቱም በካርቦን ልቀት እና በሌሎች የኬሚካል ይዘቶች ምክንያት የፋብሪካ ማዳበሪያ ባለመጠቀም ምርታማነትን ማሳደግ አዳጋች የሆኑባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ስለሆኑ ።
ዶ/ር ሰለሞን ቱሉ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ግብርናና እንስሳት ሕክምና ኮሌጅ የአፈር መዳበር እና ንጥረ ነገር ተመራማሪ እና የኮሌጁ ዲን ናቸው ። እንዲህ አይነት ግብርናውን ለማዘመን አንድ እርምጃ ወደፊት ሊያራምዱ የሚችሉ የምርምር ውጤቶች እሰየው የሚያሰኙ ናቸው ይላሉ ።
« እንግዲህ ይህ የተገኘው አረንጓዴ ማዳበሪያ የያራ ኩባንያ ምርት ነው ። ግኝቱ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የዓለም ምግብን በትክክል ለማምረት በተለይ ደግሞ ጤናማ የሆነ ምግብ ማምረት ጤናማ የሆነ ማህበረሰብ ለመፍጠር አስተዋጽዖ ከፍተኛ ስለሆነ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ግኝቶች ሁልጊዜም ያስፈልጋሉ፤ ያው ሳይንስ ሁልጊዜም አዳዲስ ነገር ያመጣል። እነዚህ አዳዲስ ነገሮች ደግሞ አበርክቷቸው ከፍተኛ እንደሆነ ይገመታል።»
የዓለማችን የህዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ እያሻቀበ መምጣቱን ተከትሎ ግብርናው አብሮ ካልዘመነ እና ምርታማ ካልሆነ የሰው ልጅ በቂ ምግብ ለማግኘት መፈተኑ አይቀርም። የግብርና ምርት ከጨመረና ጤናማ ከሆነ ደግሞ እሰየው ያሰኛል።
ለሰው ልጅ መሰረታዊ የሆነውን የምግብ አቅርቦት ለመሸፈን ኢትዮጵያን ጨምሮ ብዙ ሃገራት በየራሳቸው ካሉበት ተጨባች ሁኔታ ጋር አብሮ የሚሄድ የምርምር ስራዎችን ይሰራሉ። የተሻለ ምርት ፍለጋ የእህል ዘር ያዳቅላሉ ፣ ከአየር ጠባዩ እና የአፈር አይነቱ ጋር የሚዛመድ ምርት ለማስገኘትም ደፋ ቀና ይላሉ ። ሂደቱ ቀላል አይደለም ረዥም ፣ ትዕግስት የሚጠይቅ እና ፈታኝ ሊሆንም ይችላል። በመጨረሻ አንዳንዱ ለራሱ ፣ አንዳንዱ ደግሞ ከራስ አልፎ ለተቀረው ዓለም ሊተርፍ የሚችል የምርምር ውጤት ሊያበረክትም ይችላል።
እንደኖርዌይ አይነት በግብርና ምርምር ስርጸት ልቀው የሚታዩ ሃገራት በእርግጥ በግብርናው ምርት ማሳደጊያ የምርምር ስራ ስማቸው ከፍ ብሎ ሲጠራ ይሰማል። አዲሱ ካርቦን አልቦ የማዳበሪያ አይነት በዓለማቀፍ ደረጃ ስለሚኖራቸው ተቀባይነት እና ውጤታማነት ለመናገር ጊዜው ገና ቢሆንም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የሶስተኛው ዓለም ሃገራት መሰል የምርምር ውጤቶችን ተቀብለው ተግባራዊ የሚያደርጉበት የየራሳቸው አሰራር ይኖራቸዋል። ዶ/ር ሰለሞን እንደሚሉት አዲሱ አረንጓዴ ማዳበሪያ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ እና ስራ ላይ እንዲውል አስቀድሞ ሊያሟላ የሚገባው ቅድመ ሁኔታ ሊኖረው ይገባል ይላሉ።
« እና ብዙ ሙከራዎችን እናካሂዳለን ። ከዚያ ይሁንታ እንሰጣለን ። ውጤታማነቱን ፤ አሁን ኩባንያው ያወጣቸው ነገሮች አሉ ። ይህ ማዳበሪያ ይህን ያደርጋል ብሎ የዘረዘራቸው ሁኔታዎች አሉ። ያንን ያሟላል አያሟላም ፤ ለአካባቢ ተስማሚ ነው አይደለም ፤ እንደሚባለው ምርታማነትን ይጨምራል አይጨምርም ፤ የምርት ጥራትንስ ? የሚባሉ ሙከራዎችን ፤የእና አስተዋጽዖ ይሄ ነው ፤ እንደተመራማሪ የምንሰራውም ይኽንኑ ነው።»
በእርግጥ የትኛውም የምርምር ውጤት ተገኘ ተብሎ አይታፈስም ። ሁሉም ነገር ሂደት እና አሰራር አለው ። ከአፍሪቃ በኅዝብ ብዛት ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ኢትዮጵያ እስካሁን ራሷን ችላ ህዝቧን መመገብ አልቻለችም ። ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሰው ጉልበት ይዛ ፤ ለእርሻ ስራ ተስማሚ የሆነ ሰፋፊ እና ለም መሬት እያላት ፤ አመቱን ሙሉ የሚፈሱ ወንዞቿ ያለከልካይ ሲፈሱ ልጆቿ ዛሬም ይራባሉ፤ ይጠማሉ። ዓለማቀፉ የረድኤት እጅ ሁሌም ከደጅ ይናፈቃል። አሃዝን በትክክል መግለጽ ባይቻልም 80 ከመቶ ገደማ ኢትዮጵያውያን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ኑሯቸውን ከግብርና ጋር ማድረጋቸው ይታወቃል። ይህን የሚያክል ቁጥር ተሳትፎ በምርምር ቢደገፍ ከራስ አልፎ በተተረፈ ነበር ። በእርግጥ ነው ፤ ይብዛም ይነስ ኢትዮጵያ ውስጥ የግብርና ምርምር ስራዎች ይከናወናሉ ። እነዚህ የምርምር ስራዎች ሀገር በቀል ለውጥ ከማምጣት በጨማሪ ዓለምአቀፍ የምርምር ውጤትን ገምግሞ ማሻገር አንዱ እንደሆነ ነው ዶ/ር ሰለሞን የነገሩን ። ከአሁን ቀደም ይኸው ያራ የተሰኘ የኖርዌይ ኩባንያ ምርት የሆኑ የማዳበሪያ አይነቶች ሀገር ውስጥ ገብተው የነበረ ቢሆንም ፤ እንደተባለው ሆነው ስላልተገኙ ወደ ሀገር እንዳይገቡ መታገዳቸውን ይናገራሉ ። አዲሱ የማደበሪያ ምርትም በተመሳሳይ መንገድ እንደሚገመገምም ነው አጽንዖት የሚሰጡት ።
«የእነርሱን ምርት ከአሁን በፊት በፕሮጀክት በአምስት የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ሙከራ ተደርጎ ምንም ጥቅም የለውም ብለን ደምድመን ተወግደዋል። ይሄም ወይ ይኸው ዕድል ያጋጥመዋል፤ ወይ ደግሞ እንደተባለው አዲስ ግኝት ሆኖ ሊቀጥል ይችላል ። ስለዚህ አሁን ምንም አናውቅም።»
እውነት ነው ሁሉም ነገር የሚወሰነው በሚያመጣው ውጤት ላይ ነው። አስቀድሞ ያመሰገኑት ቆይተው ለማማት እንዳይቸገሩ አይደል የሚባለው ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ውጤት እየተገኘበት ያለ ሀገር በቀል የአፈር ማዳበሪያ የምርምር ስራ ከጫፍ እየደረሰ መሆኑንን ዶ/ር ሰለሞን አልሸሸጉንም ። ነገር ግን አሁን ባለው የኢትዮጵያ የግብርና ስራ ተጨባች ሁኔታ ቀድሞ ስራ ላይ የሚገኙት የአፈር ማዳበሪያ አይነቶች አሁንም የተሻለ ውጤታማ መሆናቸውን ዶ/ር ሰለሞን ይናገራሉ ። ይህ በኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች ጉባኤ ተገምግሞ እንዲቀጥል ውሳኔ የተሰጠበት እንደሆነም ነው የሚገልጹት ።
« እነዚህ ድሮ የነበሩ ዳፕ ማዳበሪያ ዩሪያ ማዳበሪያ ከሌሎቹ ጋር ሲወዳደሩ አሁንም በተሻለ ሁኔታ ምርቱንም ጥራቱን አስጠብቀው የመሄድ አቅም ስላላቸው ለኢትዮጵያ መንግስትም በፖሊሲ ደረጃ የቤት ስራ ተወስዶ እነዚህ ማዳበሪያዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ድምዳሜ ላይ ተደርሷል። »
በእርግጥ ነው። በእጅ ያለ ምን እንደሚባለው ነው። አዲሲ የማዳበሪያ ግኝት እንደተባለው ለሰው ልጅ የግብርና ስራ የማያጠያይቅ ውጤት ይዞ መምጣቱ አይቀርም ፤ ነገር ግን በዚህኛው ወገን እንደተባለው በየአካባቢው ተጨባች ሁኔታ ማረጋገጫ ማግኘት ይኖርበታል። በዚህም አለ በዚያ ግን ከህዝብ ቁጥር ዕድገቱ ጋር የሚዛመድ የግብርና ስራ ካልተከወነ የትም አይደረስም ። ምርታማነት ፤ ጤናማነት ፤ አካባቢያዊ ተዛምዶሽ አንዱ ከአንዱ ሳይነጣጠሉ ከግብርና የምርምር ስራዎች ጋር አብረው የሚኖሩ ናቸው ። የዛሬን አበቃሁ ፤ ታምራት ዲንሳ ነን ጤና ይስጥልኝ።
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሀመድ