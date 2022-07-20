 ልዩነት የታየበት የፌዴራል መንግስት እና የትግራይ ኃይሎች የአደራዳሪ ምርጫ | ኢትዮጵያ | DW | 20.07.2022

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ኢትዮጵያ

ልዩነት የታየበት የፌዴራል መንግስት እና የትግራይ ኃይሎች የአደራዳሪ ምርጫ

የፌዴራል መንግስትን የሚመራው ገዢው የብልጽግና ፓርቲ እና የትግራይ ክልልን እየመራ ያለው ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወኃት) ለሁለት ዓመታት እየተጠጋ ላለው ሽኩቻ መቋጫ የሚሆን ድርድር ለመጀመር የአደራዳሪዎች ማንነት ላይ እየተወዛገቡ ነው፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:17

በፌዴራል መንግስት እና በትግራይ ኃይሎች መካከል ይደረጋል የተባለው ድርድር

ልዩነት የታየበት የፌዴራል መንግስት እና የትግራይ ኃይሎች የአደራዳሪ ምርጫ

የፌዴራል መንግስትን የሚመራው ገዢው የብልጽግና ፓርቲ እና የትግራይ ክልልን እየመራ ያለው ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወኃት) ለሁለት ዓመታት እየተጠጋ ላለው ሽኩቻ መቋጫ የሚሆን ድርድር ለመጀመር የአደራዳሪዎች ማንነት ላይ እየተወዛገቡ ነው፡፡

የፌዴራል መንግስት አስተዳደር ድርድሩ ከአፍሪቃ ህብረት መርህ ውጪ የማይታሰብ ነው ሲል የትግራይ ኃይሎች በህብረቱ እምነት እንደሌላቸው በመግለጽ በኬኒያው ፕሬዝዳንት ዑሁሩ ኬንያታ እንዲመራ እየጠየቁ ነው፡፡

አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የፖለቲካ ባለሙያዎች እንደሚሉት ግን ተደራዳሪዎቹ ከግትር አቋም በመላቀቅ አደራዳሪም ላይ ካልተስማሙ ድርድሩ በአጭር የመቀጨት ዕድሉ ሰፊ ነው እያሉ ነው፡፡

የኢትዮጵያ ገዥ ፓርቲ ብልጽግና ከህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት)ጋር እንዲደራደር የሰየመው ሰባት አባላት ያሉት «የሰላም አማራጭ ዓቢይ ኮሚቴ» ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ተሰብስቦ ወደ ስራ መግባቱን ማሳወቁ ይታወሳል፡፡ የጠቅላይ ሚኒስትር የብሔራዊ ፀጥታ አማካሪና የኮሚቴው አባል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ኮሚቴው ባካሄደው የመጀመሪያ ስብሰባው በንዑሳን ኮሚቴዎች በመደራጀት ኃላፊነት ተከፋፍሎ ስራውን ጀምሯል ሲሉም አመልክተው ነበር።

ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር የሚደራደር ቡድን መሰየሙን ከሰሞኑ ያሳወቀው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) በበኩሉ «ማናቸውም ንግግር በሰላም ጥረቶች ውስጥ ንቁ ተሳትፎ የነበራቸው የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡኹሩ ኬንያታ መካተት አለባቸው» ብሏል። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ለፈረንሳይ ዜና ወኪል (AFP) እንደገለጹት ሁለቱን ወገኖች በተናጠል ሲያነጋግሩ የነበሩትን የአፍሪቃ ኅብረት ልዩ ልዑክ የቀድሞው የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ለኢትዮጵያ መንግሥት ቅርበት አላቸው በማለት በወገንተኝነት ከሷቸዋል፡፡

የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ብልጽግና ግን ማናቸውም ድርድሮች በአፍሪቃ ኅብረት መርህ ከኢትዮጵያ ህገመንግስት ጋር በማይጋጭ መንገድ ብቻ ነው ሊመሩ የሚችሉት ይላል።

የትግራይ ኃይሎች ተደራዳሪ ቡድን መምረጣቸውን ይፋ ማድረጋቸውን ተከትሎም የአደራዳሪ ልዩነት ላይ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ ከዚህ ቀደም ከተባለ ውጭ በመንግስት በኩል ምንም የሃሳብ ለውጥም ሆነ አዲስ ነገር የለም ብለውናል፡፡ 

ከጦርነት ማግስት ሁለት ተፋላሚ ኃይላት ወደ ድርድር ከመምጣታቸው በፊት የጦር መሳሪያ አፈሙዝ ማዘቅዘቅ ቀዳሚው እርምጃ ነው የሚሉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም መምህር ዶ/ር ሲሳይ መንግስቴ፤ በአደራዳሪ ላይ መስማማት የድርድሩ ቁልፍ ጉዳይ ነው ይላሉ፡፡ 

ስዩም ጌቱ

ታምራት ዲንሳ

ነጋሽ መሐመድ

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በፌዴራል መንግስት እና በትግራይ ኃይሎች መካከል ይደረጋል የተባለው ድርድር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Russian President Vladimir Putin, left, Iranian President Ebrahim Raisi, center, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan pose for a photo prior to their talks at the Saadabad palace, in Tehran, Iran, Tuesday, July 19, 2022. (Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

የሐምሌ 13 ቀን 2013 ዓ/ም የዜና መፅሔት 20.07.2022

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ሩሲያ ቱርክ እና ኢራን እና የሶስትዮሽ ውይይታቸው 20.07.2022

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በትግራይ ከጠላት ጋር ተባብራችኋል የተባሉ ጋዜጠኞች ጉዳይ 19.07.2022

በትግራይ "ከጠላት ጋር መተባበር" በሚል በጥርጣሬ የታሰሩ አምስት ጋዜጠኞች ከ50 በላይ ቀናት ክስ ሳይቀርብባቸው እስር ላይ መሆናቸው ተገለፀ። እነዚህ የቀድሞ የትግራይ ቲቪ ጋዜጠኞች እያንዳንዳቸው ከ 8 እስከ 13 ግዜ ፍርድቤት ቢመላለሱም እስካሁን ክስ አልቀረበባቸዉም ፥ የዋስ መብት ተነፍገው ለረዥም ግዜ ታስረዋል።