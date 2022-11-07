 ልሳነ ግፉዓን ድርጅት ስለወልቃይት ጉዳይ | ኢትዮጵያ | DW | 05.01.2023

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ኢትዮጵያ

ልሳነ ግፉዓን ድርጅት ስለወልቃይት ጉዳይ

ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገው ልሳነ ግፉዓን ድርጅት የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ሕዝብን የሰብዓዊ መብትና የፍትሕ ጥያቄ ይዞ በመታገል ረጅም ጊዜ ማሳለፉን የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ዐቢዮ በለው ይገልጻሉ። ድርጅቱ፣ በመንግስት ለቀረቡ የውሳኔ ዐሳቦች ምላሽ በሰጠበትና ይፋ ባደረገው ሰነድ ላይ የመፍትሔ ሀሳቦችን ውድቅ አድርጓቸዋል ይላሉ አቶ ዐቢዩ ።

«የወልቃይት እና አካባቢውን ጉዳይ በህዝበ ውሳኔ ለመፍታት የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ተቀባይነት የለውም» ልሳነ ግፉዓን ድርጅት

የወልቃይት እና አካባቢውን ጉዳይ በህዝበ ውሳኔ ለመፍታት የቀረበው የውሳኔ ዐሳብ ተቀባይነት የለውም ሲል ልሳነ ግፉዓን ድርጅት አስታወቀ። የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ዐቢዩ በለው ለዶቼቬለ እንደተናገሩት፣ለወልቃይትና አካባቢው ችግር፣በመፍትሔነት እየቀረቡ ያሉት ህዝበ-ውሳኔ በፌዴራሊዝም እንዲተዳደር አሊያም የራስ ገዝ አስተዳደር ዐሳቦች ተቀባይነት የላቸውም። 

የወልቃይት ጉዳይ በህገ መንግስቱ መሰረት እንደሚፈታ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በቅርቡ በተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው መናገራቸው ይታወሳል። ከሰሞኑም የብሔራዊ ደህንነት አማካሪያቸው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ለፖለቲካ ፓርቲዎች ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት፣ የወልቃይት አካባቢን ማካለል ጉዳይ፣የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚዘረጋው ስርዓት መሰረት እንደሚፈታ መናገራቸው ተዘግቧል። ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገው፣ልሳነ ግፉዓን ድርጅት፣የወልቃይት፣ ጠገዴና ጠለምት ሕዝብን የሰብዓዊ መብትና የፍትሕ ጥያቄ ይዞ በመታገል ረጅም ጊዜ ማሳለፉን የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ዐቢዮ ይገልጻሉ። ልሳነ ግፉዓን ድርጅት፣ በመንግስት ለቀረቡ የውሳኔ ዐሳቦች ምላሽ በሰጠበትና ይፋ ባደረገው ሰነድ ላይ፣ ደመፍትሔ ዐሳቦችን ውድቅ አድርጓቸዋል ይላሉአቶ ዐቢዩ በለው።

"ሰሞኑን መንግስት በተለያዩ መድረኮች፣ በተለይም የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን ሰብስቦ ባወያየበት መድረክ፣አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተናገሩ የተባለዉ ጉዳይ፣ የወልቃይት ጉዳይ በፌደሬሽን ምክር ቤት ይፈታል ያሉበት፣አቀራረብ አለ።በመንግስት በኩል እነዚህ እንደመፍትሔ ሀሣብ ተደርገው ሲቀርቡ ህዝባችን የማይቀበላቸው መሆኑን በዚህ ሰነድ ላይ ገልጸናል።በፍጹም ህዝበ ውሳኔና ራስ ገዝ ወይም በፌዴራል ይኹን ማለት የህወሓት ፕላን ቢ ነው፤አንቀበለውም የሚል መልዕክት አስተላልፈናል።"
የፌደራል መንግስቱ፣ የወልቃይትን ህዝብ ዐማራዊ ማንነት በይፋ እውቅና መስጠትና ማክበር ይገባዋል ያሉት ሊቀመንበሩ፣ወልቃይት፣ጠገዴና ጠለምት ከ1983 በፊት በነበሩት ሁኔታ በይፋ እንዲካለሉ ጠይቀዋል።

"መፍትሔው፣ በጉልበት የተወሰደን መሬት ወይም በጉልበት የተደፈፈጠን ማንነት፣ወደነበረበት መመለስ ነው።ያም ከ1983 ዓ.ም በፊት ወደነበረበት ሁኔታ መመለስ ነው።የወልቃይት፣ጠገዴ ጠለምት ሕዝብ ዐማራ ነው። ወደ ዐማራነቱ መመለስ። የወልቃይት፣ጠገዴ ጠለምት መሬቱ የጎንደር ነው፤ወደ ጎንደር መመለስ። ድንበሩ ደግሞ ተከዜ ነው፣ያንን የተከዜ ወሠንነት ዕውቅና ሰጥቶ፣ወልቃይት፣ ጠገዴና ጠለምትን ወደዐማራ ማካለል ነው መፍትሔው።" ወልቃይት በዐማራና በትግራይ ክልሎች ማኸከል ያለ ጸብ ነው፣ ለተባለውም፣ አቶ ዐብዩ ምላሽ ሲሰጡ የሚከተለውን ብለዋል።

"ይህ የዐማራና የትግራይ ጸብ አይደለም።ይኼ የወልቃይት ሕዝብ ያነሳው ጥያቄ ነው።የወልቃይት ሕዝብ፣በህወሓት አፈናና ጭቆና ውስጥ እየማቀቀ፣የወልቃይት ሕዝብ የዐማራ ማንነቱን ተነጥቆ ትግራይ ትሆናለኽ በተባለና ያ ሰቆቃ በበዛበት ጊዜ ከመጀመሪያው ጀምሮ የታገለ ነው፤የተቃወመ ነው።"

የወልቃይት ሕዝብ የዐማራ ማንነት ጥያቄ ምላሽ በመነፈግ ምክንያት፣ የዐማራ ህዝብ አንድነትና የክልሉ መንግስት አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ሲሉ ሊቀመንበሩ አሳስበዋል።
አቶ ዐቢዩ፣ እንዳሉት በዚሁ ሰነዳቸው ላይ፣ የዐማራ ክልል ወሰን ወልቃይት ጠገዴና ጠለምትን ባካተተ ሁኔታ እንዲሻሻል፣ በዚህም መሠረት የክልሉን ህገ መንግስት ማሻሻያ በማድረግ እንዲያጸና አጥብቀው ጠይቀዋል። 

በወልቃይት ሕዝብ ላይ ተፈጸመ ያሉትን ዘርፈ ብዙ ወንጀሎች የሚመረመር ልዩ ዐቃቤ ሕግ እንዲቋቋምም ጥሪ አቅርበዋል። ለመላው ዐማራ ሕዝብ ባቀረቡት ጥሪም፣የዐማራ ታሪካዊ መሬቶች ያሏቸውን ሕጋዊ ለማድረግና ለማጽናት በቀጣይነት ለሚያደርጉት ትግል ከጎናቸው እንዲሰለፍ ጥሪ አስተላልፈዋል።

ታሪኩ ኃይሉ 
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ
 

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«የወልቃይት እና አካባቢውን ጉዳይ በህዝበ ውሳኔ ለመፍታት የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ተቀባይነት የለውም» ልሳነ ግፉዓን ድርጅት

ተዛማጅ ዘገባዎች

(From L to R): South African Minister of International Relations and Cooperation Naledi Pandor, Redwan Hussien Rameto, Representative of the Ethiopian government, Kenyan President Uhuru Kenyatta, African Union Horn of Africa envoy and former Nigerian president Olusegun Obasanjo, Getachew Reda, Representative of the Tigray People's Liberation Front (TPLF), and former deputy President of South Africa Phumzile Mlambo-Ngcuka pose for a photograph after the signing of a peace agreement following the African Union-led negotiations to resolve conflict in Ethiopia at the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) offices in Pretoria on November 2, 2022. (Photo by PHILL MAGAKOE / AFP)

ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታትና የወደፊቱ የትግራይ ክልል የፀጥታ ኃይል ጉዳይ 07.11.2022

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቅዳሜ እለት ለየ ሀገራት ተወካዮች የመንግሥታቸውንና የሕወሓትን ስምምነት ሲያብራሩ የፌዴራል መንግሥቱ ሕወሓት በሽብርተኛነት የተፈረጀበትን ድንጋጌ መልሶ እንዲመለከተው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርበዋል ብለዋል።

የአምነስቲና የሂዩመን ራይትስ ዋች ዘገባ፣የዐቢይ የአራት ዓመት ስልጣን፣ ለትግራይ እርዳታ መላኩ

የአምነስቲና የሂዩመን ራይትስ ዋች ዘገባ፣የዐቢይ የአራት ዓመት ስልጣን፣ ለትግራይ እርዳታ መላኩ 08.04.2022

የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ስልጣን ከያዙ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ አራት ዓመት ሞልቷቸዋል።ከመጋቢት 24 ቀን 2010 ዓም አንስቶ በስልጣን ላይ ያሉት ዐብይ በአራቱ ዓመት የስልጣን ዘመናቸው በርካታ ለውጦች ቢያደረጉም ሀገሪቱ ግን ፖለቲካዊ ኤኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ችግሮችን አስተናግዳለች።

የጠ/ሚ ዐቢይ ማብራሪያ፤የጋምቤላው ጥቃት፤አገራዊ ምክክር ኮሚሽን

የጠ/ሚ ዐቢይ ማብራሪያ፤የጋምቤላው ጥቃት፤አገራዊ ምክክር ኮሚሽን 17.06.2022

üሰላም በአንድ ወገን ስለተፈለገም አይመጣም፤ድርድር "የሚባለውቋንቋ ሰው ከመገበሩ በፊት ቢሆን ያስማማን ነበር፤ አሁን ግን ከቁጥር በላይ የሚሆን ጀግና ሰውተናል።እነዚህን ጀግኖች እንደ ንግድ ኪሳራ አናስባቸውም፤ ለደማቸው ተጠያቂ የሆነ አካል መገኘት አለበት።»