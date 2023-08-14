ሌላ ጥፋት ሌላ እልቂት ወይስ ንግግር እና መፍትሔ?

ከትግራዩ ጦርነት ገና በቅጡ ያላገገመች ሀገር ፤ የደረሰውን ጥፋት መጠን እና ልክ በቅጡ ያልለየች ሀገር ፤ መፍትሔ ማበጀት ስትችል በሌላ ጦርነት፤ ለሌላ ጥፋት እንደገና የዓለምን ቀልብ ስባለች ። በአማራ ክልል የተቀሰቀሰው ግጭት መፍትሔ አግኝቶ ለዘለቄታው ይገታ ይሆን ? ወይስ ለሀገር የሚተርፍ ለሌላ አስከፊ ጥፋት እና እልቂት ይጋብዝ ይሆን?
«የደረሰብንማ እናቴን ፣ አባቴን ፣ ወንድሜን ፣ እኛን ብሎ የሄደ የሰፈር ጓደኛዬን ገደሉብን » ይህ ባለፈው ሳምንት በአማራ ክልል ውስጥ በመንግስት ኃይሎች እና በክልሉ ታጣቂዎች መካከል ለቀናት በቆየው ውግያ መሃል በአንድ ጊዜ 4 የቤተሰቦቹ አባላት በጥይት የተገደሉበት ወጣት ድምጽ ነው። አማራ ክልል ፤ ምዕራብ ጎጃም ዞን ሐሙሲት አቅራቢያ በምትገኘው የግብጻዊት ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ የአንድ ቤተሰብ አባላት ፤ ገና በቅጡ ያልጠናች ወላድ እናት ፤ ልጅ ተወልዶለት ደስታውን ገና በቅጡ ያላጣጠመ አባት ፤ የቤተሰቡ መከታ ልጅ ፣ የጎረቤት ጓደኛ አራቱም በአንድ ጊዜ በተተኮሰባቸው ጥይት ላይመለሱ አሸልበዋል ። ይህ የጦርነት አስከፊ አንዱ ገጽታ ነው ። ጤና ይስጥልን አድማጮች ከትግራዩ ጦርነት ገና በቅጡ ያላገገመች ሀገር ፤ የደረሰውን ጥፋት መጠን እና ልክ በቅጡ ያልለየች ሀገር ፤ መፍትሔ ማበጀት ስትችል በሌላ ጦርነት፤ ለሌላ ጥፋት እንደገና የዓለምን ቀልብ ስባለች ። በአማራ ክልል የተቀሰቀሰው ግጭት ጦርነቱ መፍትሔ አግኝቶ ለዘለቄታው ይገታ ይሆን ? ወይስ ለሀገር የሚተርፍ ለሌላ አስከፊ ጥፋት እና እልቂት ይጋብዝ ይሆን ?
አቶ ሐምሳሉ ተገኝ ምዕራብ ጎጃም ሐሙሲት አቅራቢያ በምትገኘው የግብጻዊት ቀበሌ አርሶ አደር ናቸው ። ባለቤታቸው ወ/ሮ ጓንታ ገደፋው ባህርዳር ከተማ በሚገኘው ፈለገ ሕይወት ሆስፒታል ውስጥ 10ኛ ልጃቸውን በሰላም ከተገላገሉ ሁለት ሳምንታት አሳልፈዋል። በአማራ ክልል በታጣቂዎች እና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት መዲናዋ ባህርዳር መድረሱን ተከትሎ ስጋት ቢገባቸው ነበር አንድ ልጃቸውን ጨምሮ የጎረቤት ሰዎችን አስከትው ወላዷን በቃሬዛ ተሸክመው ለማምጣት ወደ ፈለገ ሕይወት ሆስፒታል ያቀኑት ። አራሷን ጓንታ ከሕጻኑ ጋር በቃሬዛ ተሸክመው ከሆስፒታል የወጡት አቶ ሃምሳሉ እና ወዳጆቻቸው በባህርዳር ከተማ ሰማዕታት ሲደርሱ ግን ያልተጠበቀ ነገር ሆነ ። የሆነው ምናልባትም በክልሉ በግጭት ጦርነቱ ለደረሰው ጥፋት አንዱ ማሳያም ሊሆን ይችላል። ለግብጻዊት ቀበሌ እና ለተረፉት የአቶ ሃምሳሉ ቤተሰቦች ግን ዘመን የማይሽረው የእግር እሳት የሆነ መሪር ሃዘንን ጥሎባቸው አልፏል። ይታያል ሃምሳሉ ፤ የአቶ ሃምሳሉ ተገኝ ልጅ በመሪር ሃዘን ውስጥ ሆኖ ይናገራል
የአማራ ክልል ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታና ኮማንድ ፖስት
« እናቴ ወልዳ ሆስፒታል ነበረች ፤ ፈለገህይወት ። ወልዳ ሁለት ሳምንት እዚያ ተኝታ ራባት ብለን እሷን በእግራቸው ከባሕርዳር አንስተው ሀሙሲት በቃሬዛ ይዘው ሊመጡ እንደያዙ ሰማዕታቱ በር ላይ ተጠምዶ ያለ መሳሪያ ይዘዋት ሲመጡ ምንም ሳይሉ ፤ ምንም ሳያናግሩ በበላይ ተኮሱ ። ሲተኩሱ ሁለቶቹን እንደመቷቸው ትንሹ ወንድሜ ነበር ዘሎ አመለጣቸው ። ከዚያ በኋላ አባቴን እና ለኛ ብሎ የሄደውን እሱን እንደገደሉት ፤ እንደገደሏቸው ሬሳቸውን አናስነሳም ብለው ፤ ወንድሜ ደግሞ እናቱ ስትሞትበት እናቴን አያለሁ ብሎ ከቱቦው ወጥቶ ብቅ ሲል መቱት አራቶቹን ገደሏቸው በአንድነት።»
የፖለቲካው ትኩሳት ወትሮስ ፖለቲከኛውን መች ያቃጥልና ? በትግራይ ተቀስቅሶ ወደ አማራ እና አፋር ክልሎች የተስፋፋው እና ለሁለት ዓመታት ደም ያፋሰሰው ጦርነት ያስከተለው ሰብአዊ እና ቁሳዊ ውድመት በእርግጥ ገና በቅጡ አልታወቀም። በጦርነቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሳይሞቱበት እንዳልቀረ በአለፍ ገደም ይነገር እንጂ ትክክለኛውን አኃዝ ማግኘት ግን አዳጋች ነው። የአካል ጉዳቱም ቢሆን የስንቱን ተስፋ እንዳጨለመው ቤት ይቁጠረው። በጦርነቱ የደረሰውን ቁሳዊ ውድመት በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ግምቱን 28 ቢሊዮን ዶላር ያደርሰዋል። ለመልሶ ግንባታው መንግስት 19 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ያስፈልገኛል ብሏል
። ጦርነቱ ያስከተለው ውድመት ግምት ከፍታ እና ዝቅታ ሊያነጋግር ይችል ይሆናል። ከሰብአዊ ጥፋቱ ቀጥሎ ብርቱ ቁሳዊ ውድመት ማድረሱ ግን አይታበልም ። የዚህ ሁሉ ሰብአዊ እና ቁሳዊ ጥፋት መነሻ እና መድረሻው ደግሞ የፖለቲካ ልዩነትን በጠረጴዛ ዙሪያ ተነጋግሮ ከመፍታት ይልቅ የኃይል አማራጭን መከተል ያመጣው መዘዝ ነበር። እንደዚያም ሆኖ መነጋገርን የገፉቱ ፣ እነዚያ መወያየትን የተጠየፉቱ ተፋላሚ ፖለቲከኞች ፤ የማታ ማታ ያስፈጁትን አስፈጅተው እነርሱ ተጨባበጡ ፤ አብረውም ሲጋራ ለኮሱ ፤ ሰላም አውርደናል ብለውም ተቃቀፉ ። በእነርሱ እና ጀሌዎቻቸው ግፋ በለው ልጆቻቸውን ለጦርነቱ መርቀው የሸኙም ሆኑ ተገደው አሳልፈው የሰጡ ወላጆች የልጆቻቸውን ፎቶ እና ትዝታ ታቅፈው መቅረት ዕጣ ፈንታቸው ሆኗል። ይህ የኢትዮጵያውያን የረዥም ዓመታት ታሪክ አይደለም ፤ ከትውልድ ትውልድ ተሸጋግሮ የመጣ ተረት ተረትም አይደለም ።
አሁን በአማራ ክልል ወደ ጦርነት ያመራው ውጥረት መነሻው እና መድረሻው ተመሳሳይ ፖለቲካዊ ዓላማ እና ፍላጎት ባይሆንም ጦርነት የመጨረሻ ምርጫው ሊሆን ባልተገባ ነበር።
በሀገሪቱ ማንነትን መሰረት አድርገው የሚደርሱ ጥቃቶች ፤ ጥቃቶችን ተከትለው የተከሰቱ መፈናቀሎች ፤ በአማራ እና ትግራይ ክልሎች አሁንም ድረስ ምላሽ ያላገኙ እና የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ጉዳይ በአማራ ክልል ብሔርተኝነት እንዲያይል እና ነፍጥ እስከማንሳት ማድረሱን መረዳት ይቻላል።
ፖለቲከኛው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በኢትዮጵያ «ለውጥ» መጣከተባለበት ማግስት አንስቶ መንግስትን በመተቸት ይታወቃሉ ። አሁን በአማራ ክልል ወደ ጦርነት ያመራው ግጭት መንግስት የፖለቲካ ኃይሎችን ፍላጎት ያማከለ የጋራ ራዕይ ፈጥሮ መሄድ አለመቻሉ ለችግሮች መባባስ ምክንያት ሆኗል ይላሉ።
« እኔ እንደግለሰብም ሆነ እንደ ፓርቲያችን ስናራምደው እንደነበረው አቋም የትግራዩ ጦርነት እና ስከትሎ ያለፈው ጠባሳ እና ውድመት እንዲሁም ቀደም ብሎ በኦሮሚያ ያለው የጦርነት እና የሰላም እና መረጋጋት እጦት እና የዞጎች መፈናቀል አጠቃሊይ፤ አሁን ደግሞ በለየለት ሁኔታ ወደ አማራ ክልል መንግስት ገብቶ የለየለት ጦርነት በሚባልበት ደረጃ የተከሰተ ነገር ሁሉ የፖለቲካው ጤና ማጣት እና ለውጥ ተብሎ የጠቅላይ ሚንስትር ሹመት ኢህአዴግ ለውጦ ወደ ተሻለ ነገር እንሄዳለን ተብሎ ሲጠበቅ ያለው መልክ ባለው በተጠና የሁሉንም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ፍላጎት እና የጋራ ራዕይ ፈጥሮ መሄድ ባለመቻሉ የተፈጠሩ በየጊዜው እየፈነዱ የሚሄዱ አንድ ምልክት አድርጌ ነው የማየው ።»
የፋኖ ታጣቂዎች እንቅስቃሴ በክልሉ እያየለ ሲመጣ የክልሉ የጸጥታ እና ደህንነት ጉዳይ እጅጉን እያሳሰበ እና የክልሉን መንግስታዊ አስተዳደር ብርቱ ፈተና ላይ የጣለ አጋጣሚ ተፈጠረ። አንዳንድ ከተሞችም በእነዚሁ ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር መግባት ጀመሩ። ይህንኑ ተከትሎ የክልሉ መንግስት ችግሩን በመደበኛ የህግ ማስከበር ስረዓት መቆጣጠር አለመቻሉን በመግለጽ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ገብነት ጠይቋል። የፌዴራል መንግስቱም በአማራ ክልል እና በተቀረው የሀገሪቱ ክፍል እንደአስፈላጊነቱ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። የክልሉ ርዕሰ ከተማ ባሕርዳርን ጨምሮ ችግሩ ተባብሶ በታየባቸው እንደ ጎንደር፣ ደብረ ማርቆስ እና ደብረ ብርሃንን በመሳሰሉ አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊቱ ከታጣቂዎቹ ጋር በሜካናይዝድ የታገዘ ዉግያ እስከመግጠምም ደርሷል።
ጥቂት ቀናት በወሰደው ውግያው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወታደራዊ ዕዝ በታጣቂዎቹ እጅ የነበሩ ዋና ዋና ከተሞችን መቆጣጠሩን አስታውቋል። ታጣቂዎቹ ከተሞቹን ለቀው ስለመውጣታቸው ከነዋሪዎች ማረጋገጣቸውን የመገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል። ነገር ግን ውግያው ተጠናክሮ የቀጠለባቸው አካባቢዎች እንዳሉ ዶይቼ ቬለ አረጋግጧል። ትናንት እሁድ በፍኖተሰላም ከተማ በአንድ የጭነት ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመ ጥቃት እስከ 30 የሚደርሱ ሰዎች ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረ የአይን ምስክሮች እና የሆስፒታል ምንጮች አረጋግጠዋል። እንደዚያም ሆኖ እስካሁን ሲደረግ በነበረው አጠቃላይ ውግያ ከመንግስትም ሆነ ከታጣቂዎቹ ስለደረሰ ጉዳት የተረጋገጠ መረጃ አልወጣም ። ነገር ግን ከግጭቱ ጋር ምንም ግንኙነት ያልነበራቸው እና ቁጥራቸው በውል ያልተለየ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የተጎጂ ቤተሰቦች እና የሆስፒታል ምንጮች አረጋግጠዋል።
በክልሉ ለቀናት የዘለቀው ውግያ ረገብ ያለ ይምሰል እንጂ ቀጥሎ ስለሚሆነው ነገር ገና በውል አልተለየም ። በክልሉ በዋና ዋና ከተሞች አካባቢ ያለው ሁኔታ የተረጋጋ ይምሰል እንጂ ወጣ ብሎ ባሉ ገጠራማ አካባቢ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ መናገር አይቻልም ።
በምዕራብ ጎጃም ዞን ደምበጫ አካባቢ የሚኖሩ አንድ አርሶ አደር ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት የመንግስትም ኃይሎችም ሆኑ ታጣቂዎች በአካባቢያቸው የሉም ።
« ችግሩ እንደ ችግር ረብሻ ነው ። » አሁን ማነው አካባቢያችሁን የሚያስተዳድረው ? « ምን ውዥንብር ነው ፤ ማንም አያስተዳድርም ። ዐብይ ነበረ አሁን ግራ የገባ ነገር አድርጎናል። » አርሶ አደሩ አሁን ምን እያለ ነው ? « ምን መጠባበቅ እንጂ ሌላ ምን ይላል?»
ስማቸውን እንዳንጠቅስ የጠየቁን አንዲት የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ መምህርት በበኩላቸው እንደሚሉት ሁኔታዎች በዚህ ከቀጠሉ የከፋ ሁኔታ ሊገጥማቸው እንደሚችል ስጋት አላቸው ።
«ሁኔታዎች በዚህ ከቀጠሉ ከእንቅስቃሴ ውጭ ትሆናለህ ፤ አንደና በአዕምሯችን ላይ የሚያደርስብን ነገር ማሰብ ትችላለህ ፤ ከስራ ውጭ ሆነህ ፤ ከሰዎች ጋር መገናኘት አትችል ፤ ከቤተሰብ ጋር መገናኘት አትችል ፤ የከፋ ነገር እንደሚደርስብህ ምንም ጥያቄ የለውም ።ከባድ ሁኔታ ላይ ነው የምንሆነው በዚህ ከቀጠለ ማለት ነው። በዚህ አምስት ቀን ውስጥ ያሳለፍነው ነገር ራሱ ከባድ ነው»
የአማራ ክልል ካለው የህዝብ ብዛት ፣ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ፣ ኤኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ መስተጋብር አንጻር በሀገሪቱ ያለው ሚና ከፍተኛ ነው። የክልሉ አለመረጋጋት በሀገሪቱም ሆነ በቀጣናው የሚያሳድረው ተጽዕኖም በዚያው ልክ ነው። ለችግሩ መፍትሄ ለማበጀት መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ጥንቃቄ እንዲታከልበት ማሳሰቢያዎች እየቀረቡ ነው።
የአማራ ክልል ቀውስ፦ ገፊ ምክንያቶች፣ ዳፋው እና በውይይት የመቋጨት ተስፋ
ፖለቲከኛው ኢንጂነር ይልቃል እንደሚሉት ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ማበጀት ይሻል። ለዚህ ደግሞ ነገሮችን በጥንቃቄ መያዝ እንደሚያስፈልግ ነው የሚያሳስቡት ።
« እንግዲህ ከባድ ችግር ነው። እንደተባለው ይህን ችግር በጥንቃቄ ካልተያዘ በስተቀር እና ትክክለኛ መልስ እስካልተሰጠው ድረስ አማራ እንደአማራ ራሱን አደራጅቶ መልክ ባለው ሁኔታ ጥያቄዎችን አቅርቦ በሚታይ መልክ ጉልህ የፖለቲካ ንቅናቄ እና እንቅስቃሴ ሲያደርግ ይኼ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ይመስለኛል። አማራ ራሱ አማራ ነኝ ብሎ ጥያቄዎች አንድ ሁለት አሉኝ ብሎ ራሱን አደራጅቶ የክልል መንግስቱን ሁሉ በስነ ልቦናም በመዋቅርም አፍርሶ ከፌዴራል መንግስት የመከላከያ ኃይል ሁሉ መጥቶ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ የተፈጠረ ነገር ነው። በአማራ ክልልም ሆነ በመላው ኢትዮጵያ ያለው ችግር በመልካም ከተፈታ አዎንታዊ ጎኑ በአንጻሩ ደግሞ በትክክል ካልተያዘ አሉታዊ ጎኑ ሰፊ እና ትልቅ ሀገራዊ መድረክ ውስጥ እንገኛለን ብዬ ነው የምረዳው»
የሰሞንኛውን የአማራ ክልል ጦርነት በትግራይ ክልል የተካሄደው አስከፊ ጦርነት እና ያስከተለውን ቀውስ በመጥቀስ መሆን ያልነበረበት ነው የሚሉት ደግሞ ዓለም አቀፍ ጠበቃ እና የህግ ባለሞያ አቶ ባይሳ ዋቅዎያ ናቸው ። ከኤኮኖሚያዊ ጉዳት ባሻገር የሚደርሰውን ሰብአዊ ቀውስ በአጭሩ ለማስቀረት በክልሉ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱም ሆኑ መንግስት መነጋገርን ብቸኛ መፍትሄ ሊያደርጉ ይገባል ባይ ናቸው።
እስራኤል ከ200 በላይ የሚሆኑ ዜጎቿን ከአማራ ክልል አወጣች
« ጉዳቱ ኤኮኖሚያዊ ብቻ ሳይሆን የሰው ነብስ ነው የሚጠፋው እና እሱ በጣም ያሳዝናል ። መሆን ያልነበረበት ነው። በትግራይም የተካሄደው የሆነው በስንት መቶ ሺ እስከሚሊዮንም ይላሉ ሰዎች ፤ ካለቁ በኋላ ዛሬ ሰላም ተብሎ የሚነገረው ነገር ምኑ ሰላም እንደሆነ ላይገባ ይችላል፤ ያ ግን እውነታ ነው ፤ መቀበል አለብን ። ተስፋ አደርጋለሁ የአማራ ታጋዮችም ይሄ የእርስ በእርስ ጦርነት ማንም በአሸናፊነት ሊወጣው የማይችል ጉዳይ መሆኑን አውቀው በሰላም ተነጋግረው ህዝቡን ከአደጋ መታደግ ይችላሉ ብዬ እገምታለሁ።»
በአማራ ክልል የተከሰተውን ቀውስ ተከትሎ የሚንስትሮች ምክር ቤት በክልሉ በሙሉ እንዲሁም በመላው ሀገሪቱ እንዳ,ስፈላጊነቱ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። አዋጁን ተከትሎም መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ መጀመሩን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚንስትሩ ለገሰ ቱሉ ባለፈው አርብ በሰጡት የጋራ መግለጫ ተናግረዋል።
«ሳንወድ በግድ ወደ ቀደመው የግጭት ልምምድ ተጎትተን ገብተናል። መንግስት በኢመ,ደበኛ ታጣቂ ቡድኖች እና ዘራፊዎች ላይ እንዲሁም ከእነዚህ ጋር ትስስር ባላቸው አካላት ላይ በህዝባችን እና ሀገራችን ላይ የተደቀነውን ስጋት ለመቀልበስ ሲል ስር ነቀል እና የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። »
«የሰላም አማራጮች ለማንኛውም ፤ ለሁሉም ምንጊዜም ክፍት መሆናቸውን » የገለጹት ሚንስትሩ ከታጣቂዎች ምን እንደሚጠበቅም ሳይናገሩ አላለፉም ።
« ከእነዚህ ኃይሎች የሚጠበቀው በዝርፊያ በግድያ እና በልዩ ልዩ መንገዶች የታጠቋቸውን እና ያከማቿቸውን ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች ማስቀመጥ ወደ ተዘጋጁላቸው ካምፖች በሰላም መሰባሰብ ብቻ ነው።»
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀበት ዕለት አንስቶ ከታጣቂዎቹ ጋር «ኔትዎርክ» ፈጥረዋል ያላቸውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትን ጨምሮ 23 ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን መንግስት ገልጿል። ነገር ግን በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ቁጥር ከተጠቀሰው በላይ በርካታ ሰዎች ታስረው እንደሚገኙ ዶይቼ ቬለ ከታሳሪ ቤተሰቦች ተረድቷል።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባለፈው ቅዳሜ ባወጣው መግለጫው በበኩሉ በክልሉ የተኢሰመኮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአማራ ክልል ብቻ እንዲወሰን ለመንግስት ጥሪ አቀረበፈጠረው ችግር መረጋጋት እያሳየ መምጣቱን ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚነት ወሰን በአማራ ክልል ብቻ እንዲገደብ አሳስቧል።
ኮሚሽኑ ለመንግስት በላከው የሰብአዊ መብቶች አጠባበቅ እና ትንታኔ ዝርዝር ምክረ ሐሳብ የአዋጁ አፈጻጸም ጊዜው ወደ አንድ ወር እንዲያጥር ጠይቋል። በኮሚሽኑ የሰብአዊ መብቶች ክትትል እና ምርመራ ክፍል ኃላፊው ዶ/ር ሚዛኔ አባተ የአዋጁ ተፈጻሚነት በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚያሳድረውን ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት ጥያቄው መቅረቡን ተናግረዋል።
ኢሰመኮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአማራ ክልል ብቻ እንዲወሰን ለመንግስት ጥሪ አቀረበ
«አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለት ለመንግስት አካላት ለጸጥታ አካላት የበለጠ ስልጣን የሚሰጡ ናቸው ። ለመንግስት አካላት የበለጠ ስልጣን ተሰጠ ማለት ደግሞ በሰብአዊ መብት ጥበቃዎች ላይ አንድምታ እና ጫና ይኖረዋል ማለት ነው።»
የህግ ባለሞያው አቶ ባይሳ ዋቅዎያም በተለይ በምዕራብ ኦሮሚያ ለአመታት የዘለቀውን የወታደራዊ አስተዳደር ዕዝ ወይም ኮማንድ ፖስት ያስከተለውን መዘዝ በማስታወስ የአዋጁን አስከፊ ገጽታ ያወሳሉ።
« የኢትዮጵያን የፖለቲካ landscape ከወሰድን ለምሳሌ ምዕራብ ወይም ምዕራብ ኦሮሚያ አምስተና ዓመቱን ይዟል። ኮማንድ ፖስት ስር ነው ያለው እንደሚገባኝ ከሆነ ጤንነት አይደለም፤ ይሄ የአደጋ ምልክት ነው። ኮማንድ ፖስት ማለት ሰዎች መሰረታዊ መብታቸውን የሚገፈፉበት ስረአት ማለት ነው። መደበኛ ህዝባዊ አስተዳደር ስለሌለ በወታደራዊ አስተዳደር ስር ለመውደቅ ይገደዳሉ ፤ እነርሱ ደግሞ መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶችን ይገፋሉ ማለት ነው ይህ ደግሞ በጣም አሳዛኙ ክፍል ነው። »
አዎ ፤ በግጭት ፣ ጦርነት ብሎም በአስቸኳይ አዋጅ ስር መተዳደር የመብት መነፈግ ለወለደው ጥያቄ ምላሽ አያመጣም። መብትን ለማስከበርም ሆነ ህግ ለማስከበር በኃይል የሚደረግ ጥረትም እንዲሁ የከፋ ቀውስ ያስከትል ይሆን እንጂ ለመሰረታዊ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ አያመጣም ። ትናንት ከጠፋው ሕይወት ፤ ትናንት ከጎደለው አካል ፤ ትናንት ከፈሰሰው ደም ፤ ትናንት ከወደመው ሃብት ንብረት ፣ ከጎደፈው ማህበራዊ እሴት መማር ግን እንደ የአቶ ሐምሳሉ ተገኝ ቤተሰብ መሰዋዕትነት አይነት ጥፋትን ያስቀራል እና ልብ ያለው ልብ ይበል ።
ታምራት ዲንሳ
አዜብ ታደሰ