ለደኅንነታቸው በሚል ተያዙ የተባሉ 9 ሺህ ያህል የትግራይ ተወላጆች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ነው

በአፋር ክልል መንግሥት በሰመራና አጋቲና የተባሉ ሁለት መጠለያዎች ውስጥ ለደኅንነታቸው በሚል ተይዘው የቆዩ 9 ሺህ ያህል የትግራይ ተወላጆች ወደ ቀያቸው አብአላ ከተማ ከትናንት ወዲያ ጀምሮ መመለስ መጀመራቸው ተገለፀ። እስከዛሬ በተደረገ የማጓጓዝ ሥራ አንድ ሺህ ያህል ሰዎች ወደ ቀደመ ቀያቸው ተመልሰዋል ተብሏል።
ካምፕ ውስጥ የቆዩትን ሰዎች ወደ አብአላ ማመላለስ መጀመሩንና ይህም ከብዙ ውይይት በኋላ የተከናወነ መሆኑን ለዶይቸ ቬለ ያረጋገጡት በአፋር ክልል የአብአላ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ጽ/ቤት ኃላፊ እና በሁለቱ ካምፖች ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ሁኔታ ከተማ አስተዳደሩን በመወከል እያስተባበሩ የሚገኙት አቶ አብደላ አሚን ናቸው።
እነዚህ የትግራይ ተወላጆች የሕወሓት ኃይሎች በአብአላ ከተማ ላይ የከፈቱትን ጦርነት ተከትሎ ሕይወታቸውን ለማዳን በሚል በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ታኅሣስ 9 ቀን 2014 ዓ .ም ወደ ሰመራ ከተማ እንዲወሰዱ የተደረጉና ካምፕ ውስጥ የቆዩ ናቸው ። "መንግሥት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ደኅንነታቸውን ሲጠበቅ ቆይቶ የተሻለ ሰላም መፈጠሩን በማመኑ" አሁን እንዲመለሱ መደረጉንም ኃላፊው ገልጸዋል።
የራእይ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሊላይ ኃይለማርያም እነዚህ ዜጎች ከካምፕ እንዲወጡ ሲጠይቁ ከቆዩት መካከል ናቸው። አሁን ተጀመረ የተባለው ዜጎችን ከካምፕ የማስወጣትና ወደ ቀያቸው የመመለስ ሥራ እውነት መሆኑንም ገልፀዋል።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ሰኔ 22 ቀን 2014 ዓ. ም ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ሰዎቹ የተያዙት "ለደኅንነታቸው ጥበቃ እና በወንጀል ጥርጣሬ የሚፈለጉ ሰዎችን ለመለየት" በሚል መሆኑን ጠቅሶ ድርጊቱ "በብሔር ማንነት ላይ የተመሠረተ ሕገ ወጥ እና የዘፈቀደ እሥር በመሆኑ በአፋጣኝ ሊለቀቁ ይገባል፣ ወደ መኖሪያ አካባቢያቸውም እስኪመለሱ ድረስ በካምፑ ውስጥ ለመቆየት የሚፈልጉ ሰዎች ቢኖሩ በሙሉ ፈቃደኝነት ያለ ማናቸውም ዓይነት የእንቅስቃሴ ገደብ ሊሆን ይገባል" ብሎ ነበር።
በሰመራ ካምፕ ውስጥ የሚኖሩ አብርሃም የተባሉ ተፈናቃይ ሰዎቹ ወደ ቀያቸው መመለሱን ፈልገውታል ብለዋል። ሥራውን እያስተባበሩ የሚገኙት የአባአላ ከተማ የሥራ ኃላፊው አቶ አብደላ አሚን ወደ ሌላ ስፍራ መሄድ ፈልገው የተከለከሉ ሰዎች ስለመኖራቸው ይነገራል ፣ ከሆነ ለምን ? ብለን ጠይቀናቸው "ውሽት ነው" ብለዋል።የራእይ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሊላይ ኃይለማርያም እነዚህ ሰዎች ወደ ቤታቸው መመለሳቸው ተገቢ ሆኖ ሳለ የሚመለሱት ወደ ባዶ ቤት በመሆኑ ሁሉም ተረባርቦ ድጋፍ እንዲያደርግ ሲሉ ጠይቀዋል።
እንደማሳያም ሰዎቹ የሚመለሱበት የቀደመ ቀያቸው የሆነው አብአላ ከተማን ከዚህ በፊት ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሄደው እንደተመለከቱት ተናግረው የከተማውን ተጨባጭ ሁኔታ "ወድሟል" ሲሉ ነበር የገለፁት።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ትናንት ባወጣው አጭር መግለጫ "በካምፖቹ የነበሩ ሰዎችን ወደ ቀዬአቸው የመመለሱ ተግባር መጀመር እና የባንክ አገልግሎት ማግኘትን ጨምሮ ሌሎች እየተደረጉ ያሉ ሰብአዊ ድጋፎችን በበጎ ተመልክቷል" ብላል።
ሰለሞን ሙጬ
ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ