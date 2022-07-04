 ለዩክሬይን መልሶ ግንባታ ያቀደዉ ስብሰባ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 04.07.2022

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ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

ለዩክሬይን መልሶ ግንባታ ያቀደዉ ስብሰባ

ሩሲያ በዩክሬይን ላይ ጦርነት ከጀመረች ከአራት ወራት ገደማ በኋላ ከአርባ አገሮች የተውጣጡ ልዑካን በሉጋኖ ስዊዘርላንድ ሀገሪቱን መልሶ በመገንባት ላይ መወያየት ጀመሩ። በጦርነት የተመታችዉ ሃገር የዩክሬይን መንግስት ለመልሶ ግንባታው ሂደት ቅድሚያ መስጠት የሚፈልጋቸዉን ነገሮች በስዊዘርላንድ በሚካሄደዉ ዉይይት ላይ ማቅረብ እንደሚፈልግ ተነግሮአል።

Ukraine-Krieg - Wiederaufbaukonferenz in Lugano

ሩሲያ በዩክሬይን ላይ ጦርነት ከጀመረች ከአራት ወራት ገደማ በኋላ ከአርባ አገሮች የተውጣጡ ልዑካን ከዚህ ሳምንት ሰኞ ጀምሮ በሉጋኖ ስዊዘርላንድ ሀገሪቱን መልሶ በመገንባት ላይ መወያየት ጀመሩ። በጦርነት የተመታችዉ ሃገር የዩክሬይን መንግስት ለመልሶ ግንባታው ሂደት ቅድሚያ መስጠት የሚፈልጋቸዉን ነገሮች በስዊዘርላንድ በሚካሄደዉ ዉይይት ላይ ማቅረብ እንደሚፈልግ ተነግሮአል። የስብሰባው ዓላማ በተለይ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ አውሮጳ እንደገና እንድትገነባ አስተዋጽኦ ባደረገው በማርሻል እቅድ ላይ የተመሠረተ እቅድ ለማዉጣት እንደሆነም ተመልክቶአል። ከዚህ በተጨማሪ ዩክሬን በአገሪቱ ውስጥ የተስፋፋውን ሙስና ለመዋጋት መጠነ ሰፊ ተሃድሶ እንድታደርግ በዚሁ ስብሰባ  ጥሪ እንደሚቀርብ ተገልጿል።

አዜብ ታደሰ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

Russian-flagged cargo ship Zhibek Zholy is seen off the coast of Black Sea port of Karasu, Turkey, July 2, 2022. REUTERS/Yoruk Isik

የጥራጥሬ ምርቴ በሩስያ ተዘረፈ ያለችዉ ዩክሬይን 04.07.2022

ዩክሬይን እህል ከሃገሬ ዘርፎ ወጥቶአል ያለችዉን የሩስያን መርከብ ጥቁር ባህር ዳርቻ ላይ ይዛ እየመረመረች እንደሆን ቱርክ ዛሬ ዐስታወቀች። በቱርክ የዩክሬይን አምባሳደር እንደተናገሩት «ዚቢክ ዞሊ» የተባለዉ እና የሩስያን ባንዲራ ያነገበዉ ግዙፉ የሩስያ የጭነት መርከብ፤ በቱርክ የጉምሩክ ባለሥልጣን ተቆጣጣሪዎች በቁጥጥር ስር ገብቶአል።

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የዓለም ዜና፤ የሰኔ 27 ቀን 2014 ዓ.ም 04.07.2022

via Azeb-Tadesse Hahn, 02.07.2022

«በብሔር ተኮሩ ግድያ እንድንፈራና እና እንድንባንን እየተደረግን ነዉ» 03.07.2022