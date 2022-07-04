ለዩክሬይን መልሶ ግንባታ ያቀደዉ ስብሰባ

ሩሲያ በዩክሬይን ላይ ጦርነት ከጀመረች ከአራት ወራት ገደማ በኋላ ከአርባ አገሮች የተውጣጡ ልዑካን በሉጋኖ ስዊዘርላንድ ሀገሪቱን መልሶ በመገንባት ላይ መወያየት ጀመሩ። በጦርነት የተመታችዉ ሃገር የዩክሬይን መንግስት ለመልሶ ግንባታው ሂደት ቅድሚያ መስጠት የሚፈልጋቸዉን ነገሮች በስዊዘርላንድ በሚካሄደዉ ዉይይት ላይ ማቅረብ እንደሚፈልግ ተነግሮአል።
ሩሲያ በዩክሬይን ላይ ጦርነት ከጀመረች ከአራት ወራት ገደማ በኋላ ከአርባ አገሮች የተውጣጡ ልዑካን ከዚህ ሳምንት ሰኞ ጀምሮ በሉጋኖ ስዊዘርላንድ ሀገሪቱን መልሶ በመገንባት ላይ መወያየት ጀመሩ። በጦርነት የተመታችዉ ሃገር የዩክሬይን መንግስት ለመልሶ ግንባታው ሂደት ቅድሚያ መስጠት የሚፈልጋቸዉን ነገሮች በስዊዘርላንድ በሚካሄደዉ ዉይይት ላይ ማቅረብ እንደሚፈልግ ተነግሮአል። የስብሰባው ዓላማ በተለይ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ አውሮጳ እንደገና እንድትገነባ አስተዋጽኦ ባደረገው በማርሻል እቅድ ላይ የተመሠረተ እቅድ ለማዉጣት እንደሆነም ተመልክቶአል። ከዚህ በተጨማሪ ዩክሬን በአገሪቱ ውስጥ የተስፋፋውን ሙስና ለመዋጋት መጠነ ሰፊ ተሃድሶ እንድታደርግ በዚሁ ስብሰባ ጥሪ እንደሚቀርብ ተገልጿል።
አዜብ ታደሰ
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