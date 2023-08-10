ለዓባይ ወንዝ ክብር የሰጠዉ የሙዚቃ ድግስና ባለመሰንቆዉ አርቲስት ሀዲስ ዓለማየሁ «ሀዲንቆ»

በሆላንድ አምስተርዳም፤ ለዓባይ ወንዝ ክብር የሰጠዉ ኮንሰርት ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ የተሳተፈዉ አርቲስት ሀዲስ ዓለማየሁ፤ ሀዲንቆ መድረኩን ተቆጣጥሮት ነበር። መድረክ የአረቦች የሙዚቃ እና የዳንስ ፌስቲቫልን የሚያዘጋጀዉ ሱክ የተባለዉ ድርጅት ነዉ። መነሻዉ ኢትዮጵያ የሆነዉ የዓባይ ወንዝ ለ 400 ሚሊዮን ህዝብ የኑሮ ቁልፍ ነዉ።
በሆላንድ አምስተርዳም፤ ለዓባይ ወንዝ ክብር የሰጠዉ ኮንሰርት ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ የተሳተፈዉ አርቲስት ሀዲስ ዓለማየሁ፤ ሀዲንቆ መድረኩን ተቆጣጥሮት ነበር ። አርቲስት ሀዲስ ዓለማየሁ፤ የታዋቂዉ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ክቡር ዶ/ር ሀዲስ አለማየሁ ሞክሼ ነዉ። ስሙን መሸከም ከባድ ነዉ፤ አቅም ይፈልጋል፤ ጫንቃ ይፈልጋል ብዬ፤ የለራሴ «ሀዲንቆ» በሚል የመድረክ ስም አዉጥቻለሁ ብለዋል።
ሆላንድ አምስተርዳም ላይ በየሦስት ዓመቱ በሚዘጋጀዉ እና የዓባይን ተፋሰስ ሃገራት ይዞ፤ ለዓባይ ወንዝ ክብር የሚሰጠዉ በታዋቂዉ የረቂቅ ሙዚቃ መድረክ ላይ መሰንቆዉን ይዞ የተሳተፈዉ ኢትዮጵያዉ ሀዲስ ዓለማየሁ፥ በመድረክ ስሙ ሀዲንቆ ነዉ። በኢትዮጵያ ከፍቅር እስከ መቃብር በተባለዉ ሥነ-ጽሑፋቸዉ አድናቆትን ያተረፉት ደራሲ የክቡር ዶ/ር ሀዲስ አለማየሁ ሞክሼ የሆነዉ ሙዚቀኛ የዘንድሮ የዓባይን ወንዝ ክብር በሰጠዉ የረቂቅ ሙዚቃ መድረክ ላይ የመድረኩ ከፋች አቅራቢም ነበር። ከተለያዩ የዓለም ሃገራት በመጡ ሰዎች አድናቆትን አግንቷልም። ሙዚቀኛ ሀዲስ አለማየሁ ሀዲንቆ እንደሚለዉ በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ የመቅረብ ልምድ አካብቷል። የዛሬ አምስት ዓመት ገደማ፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኖቤል በተሸለሙበት መድረክ ላይም ሙዚቃን አቅርቧል። ከዚህ ሌላ በተለያዩ የዓለም ሃገራት ሙዚቃን በመሰንቆ አቅርቧል። ከታዋቂ ኢትዮጵያዉያን ሙዚቀኞችም ጋር ሙዚቃን ሰርቷል። የሰመርጃም ሬጌ ሙዚቃ ድግስ በጀርመን
በአምስተርዳም ላይ በተዘጋጀዉ በዚህ ግዙፍ መድረክን ከአዉሮጳዉያኑ የረቂቅ ሙዚቃ ቡድን ጋር በመሆን መድረኩን የከፈተዉ ኢትዮጵያዊዉ ባለመሰንቆ ሀዲስ አለማየሁ «ሀዲንቆ» ነዉ። ይህን መድረክ የአረቦች የሙዚቃ እና የዳንስ ፌስቲቫልን የሚያዘጋጀዉ ሱክ የተባለዉ ድርጅት ነዉ። ሆላንድ ላይ በሦስት ዓመት አንድ ጊዜ የሚዘጋጅ የታወቀ የሙዚቃ እና የዳንስ ፕሮግራም ማለትም መድረክ ነዉ። የዘንድሮዉ ዝግጅት የአራብ ሃገራትን የሚገናኘዉ የአባይ ወንዝን በተመለከተነዉ። ለአባይ ክብር ለመስጠት ነዉ። ዝግጅቱ በተለይ ኢትዮጵያን ጨምሮ የዓባይ ተፋሰስ ሃገራትን ያሳተፈ ነበር። ከነዚህ ሃገራት የተዉጣጡ ሙዚቀኞችን ጋብዘዋል። ኢትዮጵያ የዓባይ መፍለቅያ ሃገር በመሆንዋም ፤ እንደ እድል ሆኖ ነዉ እኔ የተጋበዝኩት። የዓባይ መነሻ ኢትዮጵያ በመሆንዋ ኢትዮጵያን ወክዬ የሙዚቃ መድረኩን ዝግጅት ከአምስተርዳም የረቂቅ ሙዚቃ ባንድ ጋር በመሆን በመሰንቆ ሙዚቃ የከፈትኩት እኔ ነበርኩ።
ስለዚህ መድረክ ዝግጅት እና ግሩምነት ብሎም አንድ ክር ብቻ ያለዉ የኢትዮጵያ ባህላዊ ሙዚቃ ስለተባለዉ መሰንቆ ብዙ ተጽፏል። አርቲስት ሀዲስ አለማየሁ መሰንቆዉን በመድረክ ሲያነጋግረዉ ታይቷል።
ከአዉሮጳ ግዙፍ የሙዚቃ ቡድን ጋር እንዲህ መሰንቆ ሲቀርብ ምናልባትም ሀዲንቆ የመጀመርያ ኢትዮጵያዊ ሳይሆን አይቀርም። የአዉሮጳዉያን የረቂቅ ሙዚቃ ቡድን አባላት የኢትዮጵያን ባህላዊ የሙዚቃ መሳርያ መሰንቆን ሲያዩ ምን አሉ ለሚለዉ ጥያቄ ሀዲንቆ፤ መሰንቆ ለአዉሮጳዉያን አዲስ እንዳልሆነ ተናግሯል። እዉቁ ባለመሰንቆ መላኩ ፈንታ መሰንቆዋቸዉን ይዘዉ በአዉሮጳ ሀገራት ዝግጅቶችን ማቅረባቸዉን አስታዉሷል። ከዚህ በተጨማሪ ህዝብ ለህዝብ የኪነት ቡድን በመላዉ ዓለም ዞርዋል። የባህል ቡድኑ መሰንቆ እና ሌሎች ባህላዊ መሳርያዎችን ይዞ መዞሩን ተናግሯል። ይሁንና በአዲስ አይነት አቀራረብ በመምጣቴ ሁኔታዉን አዲስ ያደርገዋል ሲል አርቲስት ሀዲስ አለማየሁ «ሀዲንቆ» ለተሰጠዉ አድናቆት ምስጋናዉን አቅርቧል። የግሩም መዝሙር እና አልሑሴኒ አኒቮላ ሙዚቃ በድሬዳዋ
በኔዘርላንድ ሲኖሩ ወደ አርባ አምስት ዓመት የሆናቸዉ እና በኔዘርላንድ መንግሥት መሥራያ ቤት ውስጥ በማህበራዊ ምክር አገልግሎት ሠራተኛነት የሚያገለግሉት አቶ ሲራክ አስፋው፤ የአርቲስት ሀዲስ አለማየሁ ወይም በመድረክ ስሙ ሀዲንቆ ወደ ሆላንድ እንደሚመጣ እና የት ሙዚቃዉን እንዲደሚያቀርብ በሰሙ ጊዜ በጣም መደነቃቸዉን ተናግረዋል። አቶ ሲራክ በአምስተርዳም ኮንሰርት አዳራሽ (ኽባው) የዓለም የሙዚቃ ጠበብት የሚቀርቡበት እንደሆነም ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ ተጋብዞ እዚያ ደረጃ ላይ የደረሰ ኢትዮጵያዊ እስካሁን ያለ አይመሰለኝምም ነዉ ያሉት። ከዓለም የሙዚቃ ሊቃውንት እና ሲምፎኒ ጋር መቆም ለኢትዮጵያ ትልቅ ክብር ነው ሲሉም አክለዋል። አቶ ሲራክ ሀዲንቆን በመድረክ ላይ ለማየት፤ ትኬት ለመግዛት አስበዉ፤ አንደኛ ማዕረግ ወዲያውኑ ተሽጦ በማለቁ ፤ ሁለተኛ ማዕረግ ለዝያዉም ብዙም ምቾት የማይሰጥ ቦታን አግኝተዉ የሙዚቃ ድግሱን ለማየት መብቃታቸዉን ተናግረዋል።
በአምስተርዳም ኮንሰርት አዳራሽ (ኽባው)ውስጥ የሙዚቃ ድግሱን ለመታደም የመጣዉ ህዝብ እጅግ ብዙ እና በደስታ የፈካ ህዝብ በማየታቸዉ አቶ ሲራክ አስፋዉ እጅግ በጣም መደሰታቸዉን ተናግረዋል። በሙዚቃ ድግስ አዳራሽ ዉስጥ የሆላንድ እና ከመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም ከሴሜናዊው የአፍሪቃ ክፍል በቁጥር እጅግ ከፍ ያለ ሕዝብ ነው የነበረው።
አቶ ሲራክ አስፋዉ፤ አርቲስት ሀዲስ የዚያን ግዙፍ ምሽት ዝግጅት መድረክ በከፋችነት እንዲጀምር መጋበዙ ሌላዉ እጅግ የሚያኮራ ኹነት እንደነበርም ገልፀዋል።
ይህ የአርቲስት ሀዲስ አለማየሁ በአምስተርዳሙ ኽባው በተባለዉ ግዙፍ አዳራሽ በሙዚቃ ድግስ ላይ መሳተፍ፤ አስደስቶኛል ሲሉም አቶ ሲራክ ተናግረዋል። አገራችን ኢትዮጵያ ከቀደማዊ ኃይለሥላሴ መንግሥት ውድቀት ጀምሮ በተደጋጋሚ በማራቶን ክብሯን ከሚጠብቁላት ውጪ ዓለም የሚያዉቀን በማያቋርጥ ሰቆቃ ነው ሲሉ ሁኔታዉን አስታዉሰዋል። ታዲያ እንደዚህ እንደ አርቲስት ሀዲስ አለማየሁ አይነቱ አንድ አዋቂ ብቅ ሲል አንገታችንን ቀና እንድናደርግ ይረዳናል ስለዚህም ሀዲንቆን አሁንም ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን አቀርብለታለሁ ሲሉ አቶ ሲራክ አክለዋል።የአፍሪቃውያን የሙዚቃ ድግስ በለንደን
አርቲስት ሀዲስ አለማየሁ በመድረክ ስሙ ሀዲንቆ በሆላንድ በአምስተርዳሙ የሙዚቃ መድረክ ስለነበረዉ ተሞክሮ እና ስለሙዚቃ ስኬቱ ብሎም ሀዲንቆ የአምስተርዳሙን የረቂቅ ሙዚቃ ቡድን በመሰንቆ አጨዋወቱ ሲመራ በመድረኩ ታድመዉ የነበሩት እና በአቀራረቡ የኮሩት የሆላንድ ነዋሪዉ አቶ ሲራክ አስፋዉ ለሰጡንን ሙሉ ቃለ-ምልልስ እናመሰግናለን።
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አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ