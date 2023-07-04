ለዓመታት የቆሞው የቁማ መስኖ

የክልሉ አርብቶ አደር ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ሎሬ ካኩታ ወደ ቢሮው በሃለፊነት የመጡት በ2013 ዓም መሆኑን በመጥቀስ ሥለፕሮጀክቱ አጀማመር ዝርዝር መረጃ እንደሌላቸው ይናገራሉ ፡፡ ያምሆኑ ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ ተጠናቆ አገልግሎት መሰጠት ያልቻለው በዲዛይን መለዋወጥ የተነሳ ነው ይላሉ
መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ሐመር ወረዳ የሚገኘው የቁማ መስኖ ፕሮጀክት የተጀመረው በ2003 ዓም ነበር ፡፡ በሦስት ዓመት ውስጥ ለአገልግሎት ይበቃል በሚል በኦሞ ወንዝ ላይ የተጀመረው ይህ የመስኖ ፕሮጀክት ከአስር ዓመት በኋላም ሊጠናቀቅ እንዳልቻለ ይነገራል ፡፡ በርካታ ሚሊየን ብሮች የፈሰሱበት ይህ ፕሮጀክት ከ2 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ማልማት ይችላል ተብሎ ነበር የታቀደው ፡፡ ፕሮጀክቱ የአካባቢው አርብቶአደሮችን የአርሻ ሥራ እንዲጀምሩ በማድረግ ኑሯቸውን ይቀይራል የሚል ተስፋም ተጥሎበት ነበር፡፡
አልጨበጥ ያለው የሐመር አርብቶአደሮች ተስፋ
የቁማ መስኖ ፕሮጀክት ፍጻሜን በጉጉት ከሚጠብቁት መካከል በሐመር ወረዳ የካራ ቆርጮ ቀበሌ ነዋሪው ሎኮሪስ ሜቶ አንዱ ናቸው ፡፡ ቁማ ሲጀመር እሳቸውም ሆኑ ሌሎች አርብቶ አደሮች ከፍተኛ ተስፋ ሰንቀው እንደነበር ለዶቼ ቬለ DW የገለጹት ሎኮሪስ “ የሐመር ወረዳ ዝናብ አጠርና በተደጋጋሚ ድርቅ የሚጠቃ አካባቢ ነው ፡፡ መስኖው ይህን ችግር ይቀርፋልናል ብለን ነበር ፡፡ ነገር ግን ይህ እስከአሁን ሊሆን አልቻለም ፡፡ ፕሮጀክቱ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ በተደጋጋሚ ብንጠይቅም ምላሽ የሚሰጠን አካል አላገኘንም፡፡ ይህ የሆነው የመንግሥት አመራሮች ለግንባታው ትኩረት ባለመስጠታቸውና ተገቢውን ክትትል ባለማድረጋቸው ነው “ ብለዋል ፡፡
አቶ ዱንጋ ናኩዋ በደቡብ ኦሞ ዞን የሐመር ወረዳን በመወከል የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል ናቸው ፡፡ አቶ ዱንጋ የአካባቢው ነዋሪዎች በመስኖው ፕሮጀክት መጓተት ዙሪያ ያነሱት ጥያቄ ትክክለኛና አሳቸውም መልስ ያላገኙለት ጉዳይ መሆኑን ይናገራሉ ፡፡የቁማ የመስኖ ፕሮጀክት ሲጀመር ያልተዘመረለት መዝሙር ያልዘገበው ሚዲያ የለም የሚሉት አቶ ዱንጋ “ ነገር ግን ፕሮጀክቱ ዛሬም እዛው ነው ፣ ለውጥም የለውም “ ብለዋል ፡፡
የዲዛይን ኩረጃ
በቁማ መስኖ ፕሮጀክት መጓተት ዙሪያ በዶቼ ቬለ DW የተጠየቁት የክልሉ አርብቶ አደር ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ሎሬ ካኩታ ወደ ቢሮው በሃለፊነት የመጡት በ2013 ዓም መሆኑን በመጥቀስ ሥለፕሮጀክቱ አጀማመር ዝርዝር መረጃ እንደሌላቸው ይናገራሉ ፡፡
ያምሆኑ ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ ተጠናቆ አገልግሎት መሰጠት ያልቻለው በዲዛይን መለዋወጥ የተነሳ ነው ይላሉ ፡፡ መጀመሪያ ላይ የተሠራው የፕሮጀክቱ ዲዛይን የአካባቢውን አፈርና የውሃ ተፋሰስ ባህሪ መሠረት በማድረግ መዘጋጀት እንደነበረበት የሚናገሩት አቶ ሎሬ “ይሁንእንጂ በወቅቱ የነበሩት ባለሙያዎች ለሌላ አካባቢ የተዘጋጀን ዲዛይን በቀጥታ በመገልበጥ ( በአሳቸው አገላለጽ ኮፒ ፔስት በማድረግ ) ነው ለመገንባት የሞከሩት ፡፡ ይህ ለምን ሆነ ለሚለው እኔ አሁን ላይ ዝርዝር መረጃው የለኝም ፡፡ ጉዳዩን ማስረዳት የሚገባቸው በወቅቱ የነበሩት ባለሙያዎችና አመራሮች ናቸው “ ብለዋል፡፡
ዳግም ተስፋ ፤ በዳግም ግንባታ
የቁማ መስኖ ፕሮጀክት አሁን ላይ ቀደምሲል የነበረውን ዲዛይን ሙሉ በሙሉ በመተውና በአዲስ በመተካት በዳግም ግንባታ ላይ እንደሚገኝ የክልሉ አርብቶአደር ልማት ቢሮ ሃላፊ ገልጸዋል፡፡ የቢሮው ሃላፊ አቶ ሎሬ እንደሚሉት የዳግም ግንባታ ሥራው ካለፉት ሁለት ዓመታት ጀምሮ እየተከናወነ የሚገኘው የክልሉ መንግሥት በመደበው የ150 ሚሊየን ብር ተጨማሪ በጀት ነው ፡፡ በአሁኑ ግንባታ የቀደመው አይነት ተመሳሳይ ችግር ላለማጋጠሙ ምን ዋስትና አለው ? መቼ ተጠናቆስ ለአገልግሎት ይበቃል ? በሚል በዶቼ ቬለ የተጠየቁት አቶ ሎሬ “ በአዲስ ዲዛይን እየተሠራ የሚገኘው የውሃ መውረጃ ካናልና የእርሻ ዝግጅት አፈጻጸም ሥራ አሁን ላይ ከ90 በመቶ በላይ ይገኛል ፡፡ የቀሩት ጥቂት የማጠናቀቂያ ሥራዎች ናቸው፡፡ አጠቃላይ ሥራውም በዚህ ዓመት መጨረሻ በማጠናቀቅ ከሚቀጥለው የ2016 ዓም መጀመሪያ አንስቶ አገልግሎት ለማስጀመር አቅደን እየሠራን እንገኛለን “ ብለዋል፡፡
ለደረሰው ኪሳራ ተጠያቂው ማነው ?
የቁማ መስኖ ፕሮጀክት ለሁለተኛ ጊዜ በተዘጋጀለት ዲዛይ መሠረት ዳግም ወደ ግንባታ ቢገባም ለባከነው ሀብትና ጊዜ ተጠያቂው ማነው የሚለው ጥያቄ ግን ዛሬም በእንጥልጥ ላይ ይገኛል ፡፡ በፕሮጀክቱ መጓተት ምክንያት ሥለለደረሰው ኪሳራ የቀደሙትን እንጂ እሳቸውን እንደማይመለከት የክልሉ አርብቶ አደር ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ሎሬ ካኩታ ይናገራሉ ፡፡በሐመር ወረዳ የካራ ቆርጮ ቀበሌ ነዋሪው ሎኮሪስ ሜቶ ግን ተጠያቂነት የግድ ነው ይላሉ ፡፡ ጉዳዩ ዝም ብሎ መታለፍ አይኖርበትም የሚሉት ሎኮሪስ “ በጀቱን ያባከኑ ሰዎች መጠየቅ አለባቸው ፡፡ መንግሥት ሀብቱ በማንና እንዴት ሊባክን እንደቻለ ምርመራ አድርጎ የደረሰበትን ውጤት ለአካባቢው ማህበረሰብ ሊገለጽ ይገባል “ ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ