 ለዐማራ ክልል ተፈናቃዮች የሚደረግ ድጋፍና የዕርዳታ ማሰባሰብ | ኢትዮጵያ | DW | 17.10.2021

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ኢትዮጵያ

ለዐማራ ክልል ተፈናቃዮች የሚደረግ ድጋፍና የዕርዳታ ማሰባሰብ

ኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በዐማራ ክልል ተፈናቅለው የአስቸኳይ ዕርዳታና ህክምና የሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ እየቀረበ ነው:

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ለዐማራ ክልል ተፈናቃዮች የሚደረግ ድጋፍና የዕርዳታ ማሰባሰብ

ኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በዐማራ ክልል ተፈናቅለው የአስቸኳይ ዕርዳታና ህክምና የሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ እየቀረበ ነው። በዐማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ግብረሃይል የተቋቋመው የህክምና ቡድን አስተባባሪ ዶክተር ትዕዛዙ አስረስ ለዶይቸ ቬለ እንደገለፁት ለተፈናቃዮቹ የሕክምና ዕርዳታ ለመስጠት የሚያስፈልጉ የህክምና መሣሪያዎች የመድኃኒት፣ የምግብ የመጠጥ ውኃና የአልባሳት አቅርቦት ችግር አለባቸው::

በሌላ በኩል በአሜሪካ የአማራ አስቸኳይ ጊዜ ገንዘብ ማሰባሰብ ግብረሃይል አስተባባሪ አቶ ተመስገን መንግስቱ ከትናንት ቅዳሜ አንስቶ ለተፈናቃዮቹ ሁለት ሚሊዮን ዶላር ለማሰባሰብ የሚያስችል ዘመቻ እንደሚጀመር አስታውቀዋል። 

ታሪኩ ኃይሉ

ልደት አበበ
 

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ለዐማራ ክልል ተፈናቃዮች የሚደረግ ድጋፍና የዕርዳታ ማሰባሰብ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Waghemra IDPs at Bahir Dar 19.10.2021.

በአማራ ክልል የተፈናቃዮች ይዞታ 04.11.2021

በክልሉ ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች በህመምና እና በምግብ እጦት፣ ቡድኖ ወርሮ በለቀቀው የሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ደግሞ የህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶች በመዘረፋቸው፣ ከ100 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የአማራ ክልል መንግሥት አስታውቋል።

Ethiopian government soldiers ride in the back of a truck on a road leading to Abi Adi, in the Tigray region of northern Ethiopia Tuesday, May 11, 2021. (AP Photo/Ben Curtis)

አድማሱን አስፍቶ አሁንም ቀጥሏል 07.11.2021

FILE - In this Saturday, May 8, 2021 file photo, Ethiopian government soldiers ride in the back of trucks on a road near Agula, north of Mekele, in the Tigray region of northern Ethiopia. After Tigray fighters took control of the regional capital in late June 2021 from retreating Ethiopian government forces and Ethiopia's government declared a unilateral cease-fire, the swift turn in the nearly eight-month war has left people scrambling to understand the implications for the region of 6 million people. (AP Photo/Ben Curtis, File)

አንድ ዓመት የደፈነው ጦርነት በኢትዮጵያ 07.11.2021

ሰሜን ኢትዮጵያ፤ ትግራይ ክልል የጀመረው ጦርነት በያዝነው ሳምንት አንድ ዓመቱን ደፍኗል። ጦርነቱ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች አድማሱን አስፍቶ ቀጥሏል። እስካሁን በግጭቱ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ዜጎች ሕይወት አልፏል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቤት ቀዬያቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል፤ የዕለት ርዳታ ጠባቂዎች ለመሆንም ተገደዋል።