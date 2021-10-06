«ለወደሙ መሰረተ ልማቶች መንግሥት በጀት አዘጋጅቷል» የንግድና ኢንዱትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል 

ዶቼቬለ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ለወደሙ መሰረተ ልማቶች መልሶ ግንባታ ተጨማሪ በጀት መዘጋጀቱን አስታውቀዋል።ዓለም ባንክን ከመሳሰሉ የልማታ አርዳታ ሰጭዎችም ተጨማሪ የገንዘብ ድግፋ ይጠበቃል።
የኢትዮጵያ መንግሥት በአማራና በአፋር ክልሎች በተካሄደው ጦርነት መለስተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው ኢንዱስትሪዎችና የልማት ተቋማት የተወሰኑት ስራ እንዲጀምሩ ማድረጉን አስታውቋል። ዶቼቬለ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ለወደሙ መሰረተ ልማቶች መልሶ ግንባታ ተጨማሪ በጀት መዘጋጀቱን አስታውቀዋል።ዓለም ባንክን ከመሳሰሉ የልማታ አርዳታ ሰጭዎችም ተጨማሪ የገንዘብ ድግፋ ይጠበቃል ። መንግሥት አሸባሪ የሚለው ህወሓት ወደ ሁለቱ ክልሎች ባስፋፋው ጦርነት በርካታ ኢንዱስትሪዎችና የልማት ተቋማት ወድመዋል። ማሽኖችና ልዩ ልዩ ንብረቶችም ተዘርፈዋል። በሺህዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞችም ከስራቸው ተፈናቅለዋል። ሚኒስትሩን ያነጋገራቸው የፍራንክፈርቱ ዘጋቢያችን እንዳልካቸው ፈቃደ ተከታዩ ዘገባ አጠናቅሯል።
እንዳልካቸው ፈቃደ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ