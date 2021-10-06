 «ለወደሙ መሰረተ ልማቶች መንግሥት በጀት አዘጋጅቷል» የንግድና ኢንዱትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል  | ኢትዮጵያ | DW | 29.12.2021

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ኢትዮጵያ

«ለወደሙ መሰረተ ልማቶች መንግሥት በጀት አዘጋጅቷል» የንግድና ኢንዱትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል 

ዶቼቬለ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ንግድና  ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል  ለወደሙ መሰረተ ልማቶች መልሶ ግንባታ ተጨማሪ በጀት መዘጋጀቱን አስታውቀዋል።ዓለም ባንክን ከመሳሰሉ የልማታ አርዳታ ሰጭዎችም ተጨማሪ የገንዘብ ድግፋ ይጠበቃል።

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ቃለ ምልልስ ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ጋር

የኢትዮጵያ መንግሥት በአማራና በአፋር ክልሎች በተካሄደው ጦርነት መለስተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው ኢንዱስትሪዎችና የልማት ተቋማት የተወሰኑት ስራ እንዲጀምሩ ማድረጉን አስታውቋል። ዶቼቬለ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ንግድና  ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል  ለወደሙ መሰረተ ልማቶች መልሶ ግንባታ ተጨማሪ በጀት መዘጋጀቱን አስታውቀዋል።ዓለም ባንክን ከመሳሰሉ የልማታ አርዳታ ሰጭዎችም ተጨማሪ የገንዘብ ድግፋ ይጠበቃል ። መንግሥት አሸባሪ የሚለው ህወሓት ወደ ሁለቱ ክልሎች ባስፋፋው ጦርነት በርካታ ኢንዱስትሪዎችና የልማት ተቋማት ወድመዋል። ማሽኖችና ልዩ ልዩ ንብረቶችም ተዘርፈዋል። በሺህዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞችም ከስራቸው ተፈናቅለዋል። ሚኒስትሩን ያነጋገራቸው የፍራንክፈርቱ ዘጋቢያችን እንዳልካቸው ፈቃደ ተከታዩ ዘገባ አጠናቅሯል።
እንዳልካቸው ፈቃደ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ 

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ቃለ ምልልስ ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ጋር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

The new council of ministers of Ethiopia. Schlagworte Ethiopia, Äthiopien,Addis Abeba . Datum 061021 Fotograf House of people’s representative of Ethiopia

የአዲሱ የኢትዮጵያ መንግሥት ሚኒስትሮች ሹመት ጸደቀ 06.10.2021

ሦስቱ ሚኒስትሮች ከብልጽግና ፓርቲ ውጭ ናቸው።ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ መሪ፣ አቶ በለጠ ሞላ ጌታሁን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን  ሊቀመንበር እንዲሁም አቶ ቀጀላ መርዳሳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። ተሿሚ ሚኒስትሮቹም ዛሬ በምክር ቤቱ ቃለ መሀላ ፈጽመዋል።

Ethiopia's Parliament prepares to swear-in Prime Minister Abiy Ahmed for a second five-year term, at the House of Peoples Representatives in the capital Addis Ababa, Ethiopia Monday, Oct. 4, 2021. The prime minister, the 2019 Nobel Peace Prize winner for restoring ties with neighboring Eritrea and for pursuing sweeping political reforms, now faces major challenges as war in the Tigray region spreads into other parts of the country. (AP Photo)

የአዲሱ መንግሥት አበይት ምጣኔ-ሐብታዊ ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው? 06.10.2021

ፕሬዝደንት ሣህለ ወርቅ ዘውዴ በተያዘው ዓመት የመንግሥት ገቢን 600 ቢሊዮን ብር ለማድረስና በግብርናው ዘርፍ 592 ሚሊዮን ኩንታል የሰብል ምርት ለመሰብሰብ መታቀዱን ተናግረዋል። መንግሥት ከወጪ ንግድ 5.25 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት አቅዷል። ሥራ አጥነትን ማቃለል፤ የዋጋ ግሽበቱን በመቀነስ የኑሮ ውድነት ማስተካከል የመንግሥት ትኩረቶች ናቸው