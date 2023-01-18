ለክልሎች "የወጪ ጫና" ፋታ ይሆናል የተባለው የንብረት ግብር እንዴት ያለ ነው?

የኢትዮጵያ መንግሥት በንብረት ላይ የሚጣል ግብርን የሚደነግግ አዋጅ አዘጋጅቶ ሥራ ላይ ሊያውል ተዘጋጅቷል። ይኸን ግብር ሰብስቦ የመጠቀም ሥልጣን ለክልሎች የተሰጠ ነው። የንብረት ግብር በኢትዮጵያ ከተዋወቀ 80 ዓመታት ገደማ ቢቆጠርም እንደ አዲስ ሥራ ላይ ሲውል "የወጪ ጫና" ለበረታባቸው ክልሎች አንድ የገቢ ምንጭ ይሆናል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል።
የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ "የወጪ ጫና" ለበረታባቸው ክልሎች በንብረት ላይ የሚጣል ግብር ሰብስቦ የመጠቀም ሥልጣን መስጠት አንድ መፍትሔ ሊሆን እንደሚችል እምነት ካላቸው የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናት አንዱ ናቸው።
ባለፈው ሣምንት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች በንብረት ላይ የሚጣል ግብር የመሰብሰብ ሥልጣን ለየትኛው የመንግሥት እርከን ሊሰጥ እንደሚገባ ለመወሰን ሲሰበሰቡ አቶ ሽመልስ "እስካሁን አብዛኞቹ ታክሶች ወይ በፌድራል [መንግሥት] ብቻ የሚሰበሰቡ ናቸው፤ ወይ ደግሞ የጋራ ገቢዎች ናቸው። ለክልል የተሰጡት ታክሶች በጣም ውስን ናቸው" ሲሉ ተደምጠዋል።
ጉዳዩ ክልሎችን "የወጪ ጫና ውስጥ" እንደከተተ ያስረዱት ርዕሰ-መስተዳድሩ "አብዛኛው ክልል ልማት መስራት ሳይሆን ራሱንም ለመቻል የሚቸገርበት፤ ወደ ገንዘብ ሚኒስቴር ጫና የሚሆንበት ሒደት" መፈጠሩን ገልጸዋል።
ርዕሰ-መስተዳድሩ በሰብሳቢነት የሚመሩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የድጎማ በጀት እና የጋራ ገቢዎች ቋሚ ኮሚቴ እና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን፣ በጀት እና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጥር 03 ቀን 2015 ለተካሔደው ስብሰባ በንብረት ላይ የሚጣል ግብር የመሰብሰብ ስልጣንን ለመወሰን ሁለት አማራጮች አቅርበው የነበረ ቢሆንም እንደ አቶ ሽመልስ እና የኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስቴር ሁሉ አስቀድመው ለክልሎች መሰጠት አለበት ከሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል።
በፌዴሬሸን ምክር ቤት የድጎማ በጀት እና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ጸሐፊ አቶ ኃይሉ ኢፋ በንባብ ያሰሙት የውሳኔ ሐሳብ በንብረት ላይ የሚጣልን ግብር ሰብስቦ የመጠቀም ሥልጣን ለክልሎች መስጠት "የመሠረተ ልማት አቅርቦትን ለማሻሻል እና የማኅበራዊ አገልግሎት ተቋማትን ለመገንባት እንዲጠቀሙበት ማድረግ በመላው አገሪቱ ባሉ ከተሞች የሚታየውን ችግር ለማቃለል ያስችላል" የሚል ተስፋ የያዘ ነው።
የንብረት ግብር እንደ አዲስ ሥራ ላይ ሊውል ዝግጅት ቢደረግም ለኢትዮጵያ ግን እንግዳ አይደለም። ኢትዮጵያ እና የንብረት ግብር የተዋወቁት ከ80 ዓመታት ገደማ በፊት በጎርጎሮሳዊው 1942 ነበር።
"የኢፌድሪ ሕገ መንግሥት የሚያውቀው ሁለቱን የመንግሥት እርከኖች ማለትም የፌድራል መንግሥት እና የክልል መንግሥታትን ብቻ" መሆኑን የጠቀሰው የውሳኔ ሐሳብ በንብረት ላይ የሚጣል ግብርን "ባለቤትነት ለክልል መንግሥታት ተሰጥቶ የክልል መንግሥታቱም ባላቸው ሕገ መንግሥታዊ ሥልጣን መሠረት ለአካባቢ መስተዳድሮች ቢሰጡ ይሻላል" የሚል ነበር። ሁለተኛው አማራጭ ይኸን የግብር አይነት የፌድራል መንግሥት እና የክልል መስተዳድሮች የጋራ ገቢ ለማድረግ የቀረበ ነው።
በዕለቱ የሁለቱ ምክር ቤቶች አባላት ላነሷቸው ጥያቄዎች የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ ሽዴ እና የቋሚ ኮሚቴዎቹ ሰብሳቢዎች ከሰጧቸው ማብራሪያዎች በኋላ በተሰጠ ድምጽ የመጀመሪያው አማራጭ የሁለት ሶስተኛውን አብላጫ ድምጽ አግኝቶ በአራት ተቃውሞ እና በአምስት ድምጽ ተዐቅቦ ጸደቀ።
ይኸ ግብር አንድ ንብረት ከዓመት ዓመት በሚያሳየው የዋጋ ለውጥ ላይ የሚጣል እንደሆነ ረዳት ፕሮፌሰር ጥላሁን ድረስ ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል። በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የንብረት ሕግ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት አቶ ጥላሁን ድረስ በንብረት ላይ የሚጣል ግብር ላይ ጥናት እና ምርምር ያደረጉ፤ በኢትዮጵያም ሥራ ላይ እንዲውል ግፊት የሚያደርጉ ናቸው።
ለዚህ ግብር መነሻ የሚሆነው ንብረቱ ባለበት አካባቢ በመንግሥት እና በግለሰቦች መዋዕለ-ንዋይ ሳቢያ በሚከሰት የዋጋ ለውጥ ላይ እንደሆነ ረዳት ፕሮፌሰር ጥላሁን ይናገራሉ። "በአንድ ሕንፃ አካባቢ ሰፋ ያለ መንገድ ቢሰራ የቦታው ዋጋ በጣም ይጨምራል። በአካባቢው ሌሎች ግለሰቦች ቤት ቢሰሩ የዛ ቤት ዋጋ በጣም ይጨምራል። ስለዚህ በግለሰቦች ኢንቨስትመንትም፤ በመንግሥት ኢንቨስትመንትም ዋጋው ይጨምራል" ሲሉ አስረድተዋል።
የንብረት ግብር እንደ አዲስ ሥራ ላይ ሊውል ዝግጅት ቢደረግም ለኢትዮጵያ ግን እንግዳ አይደለም። ኢትዮጵያ እና የንብረት ግብር የተዋወቁት ከ80 ዓመታት ገደማ በፊት በጎርጎሮሳዊው 1942 ነበር። ይኸ በንጉሳዊው ሥርዓት ሥራ ላይ የዋለ ግብር በማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ላይ የተጣለ ፈር ቀዳጅ ታክስ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ከመጀመሪያዎቹ ዘመናዊ የታክስ አዋጆች አንዱ ነው።
ንጉሱን የተካው የደርግ መንግሥት በተለምዶ "የጣሪያ ግብር" እየተባለ የሚጠራውን ታክስ በአዋጅ ቁጥር 80/1968 ሥራ ላይ አውሏል። ረዳት ፕሮፌሰር ጥላሁን እንደሚሉት "ከሚሰበሰበው ግብር የሚወጣው ወጪ ስለሚበዛ መዘጋጃ ቤቶች ይኸንን ግብር የሚሰበስቡት አንድ ሰው ወይ የመብራት፣ ወይ የውኃ [አገልግሎት] ፈልጎ ማዘጋጃ ቤት ሲሔድ" ነው።
ይኸ ከአራት አስርት ዓመታት በላይ ሥራ ላይ የዋለ አዋጅ "ባለመሻሩ ካልሆነ በስተቀር በተግባር ምንም አይነት ጥቅም ያልነበረው አዋጅ ስለሆነ በኢትዮጵያ የተሻለ የንብረት ግብር ነበረ ለማለት ያስቸግራል" ሲሉ አጥጋቢ ውጤት እንዳላመጣ ይናገራሉ።
በንብረት ላይ የሚጣለውን ግብር የመሰብሰብ ሥልጣን ለክልሎች ይሰጥ እንጂ አዋጁ በኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስቴር የሚዘጋጅ ነው። ሁለቱ ምክር ቤቶች ባለፈው ሣምንት ባደረጉት ስብሰባ ተገኝተው ማብራሪያ የሰጡት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ ሽዴ "ተመኑ ወጥ፤ አቅምን ያገናዘበ እንዲሆን በሚወጣው አዋጅ ላይ ዝርዝር የአፈጻጸም መርኆዎች ይቀመጣሉ። በዚያ መሠረት ያ አዋጅ ለሁሉም ክልሎች የሚላክ ይሆናል። ክልሎች ደግሞ ባላቸው ሥልጣን መሠረት ተመጣጣኝ፤ ተቀራራቢ የሆነ እና አንድ ወጥ ማዕቀፍ" እንደሚያበጁ ተናግረዋል።
የንብረት ግብር አዋጅን የሚያወጣው የፌድራል መንግሥት ሲሆን ክልሎች "የንብረት ግመታ ሥርዓቱ ምን እንደሚሆን የሚጣለው ተመን ምን ያህል እንደሚሆን" የመወሰን ሥልጣን እንደሚኖራቸው አቶ አሕመድ ሽዴ ተናግረዋል። ክልሎቹ የሚያወጡት የግብር ተመን" በንግድ ተቋማት እና በግል የመኖሪያ ቤት ያሉትን ልዩነቶች በሙሉ ያገናዘበ" ይሆናል ብለዋል
የገዘብ ሚኒስትሩ "ክልሎቹ ሕጉን በሚያወጡበት ጊዜ እና ተመን ላይ ሲወሰን የንብረት ግመታ ሥርዓቱ ምን እንደሚሆን የሚጣለው ተመን ምን ያህል እንደሚሆን፤ በንግድ ተቋማት እንዲሁም በግል የመኖሪያ ቤት ያሉትን ልዩነቶች በሙሉ ያገናዘበ ዝርዝር ሕግ ያወጣሉ" ብለዋል።
በንብረት ላይ የሚጣለውን አዋጅ አዘጋጅቶ ሥራ ላይ ማዋል ግን እንዲህ ቀላል አይደለም። የገንዘብ ሚኒስቴር የሚያዘጋጀውን አዋጅ በሥራ ላይ ከሚገኙ ታክሶች ጋር ማጣጣም ቀዳሚው የቤት ሥራ ነው። የመኖሪያ ቤት እና ለተለያዩ ሥራዎች የተገነቡ ሕንጻዎችን የሚያሳይ በቅጡ የተሰነደ መረጃ አለመኖር ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው ባለሙያዎች ከሚያነሷቸው ተግዳሮቶች መካከል ይገኙበታል። ግብር ሊከፈልባቸው የታቀዱ ንብረቶችን ትመና ወጥ ሥርዓትም ኢትዮጵያ የላትም። በተለይ ይኸ ከዋጋ ትመና ጋር የተያያዘ ፈተና በንብረት ላይ የሚጣል ግብርን ለሙስና ሊያጋልጠው የሚችል ብርቱ ሥጋት አለ።
በንብረት ላይ የሚጣል ግብር "መደበቅ የሚቻል የግብር አይነት አይደለም" የሚሉት በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የንብረት ሕግ ባለሙያው ተግባራዊ ለማድረግ ሲሞከር "በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ" ሊገጥም እንደሚችል ያስጠነቅቃሉ። ለዚህም የፖለቲካ ቁርጠኝነት ያሻል። ከዚህ በተጨማሪ ፋይናንስ እና የዳበረ የትመና ሥርዓት ማበጀትም ያሻል። ረዳት ፕሮፌሰር ጥላሁን "የመሬት አስተዳደር ሥርዓቱ፣ የሪል ስቴት አስተዳደራችን በጣም የዳበረ መሆን አለበት። ወደዚህ ከመገባቱ በፊት እንዴት ሊተመን ይችላል? ማን ሊተምነው ይችላል? የሚሉት መመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው" ሲሉ ተናግረዋል።
እሸቴ በቀለ
ኂሩት መለሰ