ለኦሮሚያ ፀጥታ የመከላከያ ርምጃና የማኅበረሰቡ ጥሪ

በየትኞቹ ወረዳስ ምን ያህል ቀበሌያትስ ከታጣቂዎች እንቅስቃሴ ውጪ ናቸው የተባሉት የዞኑ ፀጥታ አስተዳደር ኃላፊው“አሁን ሙሉ በሙሉ የፀዱ ወረዳዎች አሉ፡፡ ሊበን ወረዳ ውስጥ አሁን ታጣቂዎች የሉም ማለት ይቻላል፡፡ አልጌ እና ጉሚ የልደሎም ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ተወስዶ በብዛት ተደምስሰዋል በሰባቦሩም ተመሳሳይ እርምጃ ተወስዷል” ብለዋል።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰሞኑን በሰጠው መግለጫ በደቡብ ኦሮሚያ በታጣቂዎች ላይ በወሰደው የኃይል እርምጃ የተወሰኑ አከባቢዎችን ማስለቀቅ መጀመሩን አመልክቷል፡፡የጉጂ ዞን ባለስልጣን አሁን በዞኑ በታጣቂዎች እጅ የሚገኝ ወረዳም ሆነ ቀበሌ አለመኖሩን ለዶቼ ቬለ አረጋግጠዋል፡፡ባለስልጣናቱ ይህን ይበሉ እንጂ በምእራብ ኦሮሚያ ግን አሁንም ለፀጥታው ችግር የሰላማዊ እልባት ጥሪ እያቀረቡ ያሉ ዜጎች በርካቶች ናቸው፡፡የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራቸውና እራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብለው የሚጠሩት ታጣቂዎች ላይ ወታደራዊ እርምጃ በመውሰድ እንደሚያጠፋው ሰሞኑን ዳግም አቋሙን ይፋ ባደረገበት መግለጫ አመልክቷል፡፡
መከላከያ ሰሞኑን በይፋዊ ማህበራዊ ገጹ ላይ እንዳመለከተው፤ በደቡብ ኦሮሚያ በሁለቱ ጉጂ እና ቦረና ዞኖች ውስጥ በታጣቂዎቹ ቁጥጥር ስር የነበሩትን አከባቢዎች ማስለቀቅ መጀመሩንም አመልክቶ ነበር፡፡ በጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ እና ቦረና ዞኖች ታጣቂዎች ተቆጣጥረው የነበሩ አከባቢዎች በተለይም 7 ቀበሌያትን ነጻ አውጥቻለሁ ነው ያለው መከላከያ በመግለጫው፡፡
ዶይቼ ቬለ በዚህ ላይ ያነጋገራቸው የጉጂ ዞን ፀጥታ አስተዳደር ኃላፊ አቶ ቦጋለ ተስፋዬም በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያ ከዚህ በፊት ታጣቂዎች ይንቀሳቀሱበት ነበር ያሉት በርካታ ስፍራዎች መልሶ በመንግስት ሠራዊት ቁጥጥር ስር እየገቡ ነው፡፡“ታጣቂዎቹ በምስራቅ ጉጂ አንዳንድ ቀበሌያት ውስጥ ስንቀሳቀሱ ነበር፡፡ በነዚህ ቀበሌያት አስከፊ ውድመትንም በማድረስ የሽፍትነት ተግባር ፈጽመዋል፡፡ ህዝቡም መንግስትን እየተባበረ በመሆኑ ከነዚህ ቀበሌያት የመደምሰስ ሁኔታው ተጠናክሮ ቀጥሏል” ሲሉ ታጣቂዎች ላይ የኃይል እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
የኦሮሞ ነጻነት ጦር በጉጂ ዞን በርካታ ወረዳዎች ውስጥ እንደሚንቀሳቀስ ከዚህ በፊት የአከባቢውን ማህበረሰብ እና ባለስልጣናት ዋቢ አድርገን በተደጋጋሚ መዘገባችን ይታወሳል፡፡ አሁን ላይ የትኞቹ ወረዳዎች እና በየትኞቹ ወረዳስ ምን ያህል ቀበሌያት ከታጣቂዎች እንቅስቃሴ ውጪ ሆኗል የተባሉት የዞኑ ፀጥታ አስተዳደር ኃላፊው፤ “አሁን ሙሉ በሙሉ የፀዱ ወረዳዎች አሉ፡፡ ለአብነት ሊበን ወረዳ ውስጥ አሁን ታጣቂዎች የሉም ማለት ይቻላል፡፡ አልጌ እና ጉሚ የልደሎም ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ተወስዶ በብዛት ተደምስሰዋል፡፡ በሰባቦሩም በተመሳሳይ እርምጃ ተወስዷል” ሲሉ መልሰዋል፡፡
በዞኑ በፀጥታ መደፍረስ የደረሰውን የህይወት እና ንብረት ጥፋትን በአሃዛዊ ቁጥር አስደግፈው ከመግለጽ የተቆጠቡት ኃላፊው፤ አሁን ላይ ከዚህ ቀደም በወረዳ ደረጃ ሙሉ በሙሉ ታጣቂዎች ስር ወድቆ የነበረው ጉሚየልደሎ ወረዳን ጨምሮ ታጣቂዎቹ የሚቆጣጠሩት ቀበሌ እንኳ የለም ባይ ናቸው፡፡
በርግጥ የኢፌዴሪ መከላከያ ከሶስት ሰፋፊ ዞኖቹ መካከል ከታጣቂዎች አስለቅቀናል ያለው 7 ቀበሌያትን ነው፡፡ የጉጂ ዞን ፀጥታ አስተዳዳሪው አቶ ቦጋለ ተስፋዬም ዞናቸው ከታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ ነጻ ሆኗል የሚል መደምደሚያ ባይሰጡም እንደ ከዚህ ቀደሙ በወረዳና በቀበሌ ደረጃ ታጣቂዎቹ የሚቆጣጠሩት አከባቢ እንደለሌ ተናግረዋል፡፡
ዶቼ ቬሌ ስለጉዳዩ ከገለልተኛ አካል ማረጋገጫ ማግኘት አልቻለም፡፡ በታጣቂዎች በኩልም ስለ ሰሞነኛው የመንግስት መግለጫ ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ በይፋ አልተሰማም፡፡
ደቡብ ኦሮሚያ ላይ መሰል የመንግስት መግለጫዎች በሚሰሙበት ባሁን ወቅት በምዕራብ ኦሮሚያ ደግሞ በፀጥታ ችግሩ ውጥረት የሰላም ያለህ በሚል የሚጣሩ ድምጾች መሰማታቸው እንደቀጠሉ ነው፡፡ በቅርቡ በምስራቅ ወለጋ ውስጥ በምትገኘው ኪረሙ ወረዳ በደፈረሰው ፀጥታ ተፈናቅለን ሀሮ በተባለች ቀበሌ ተጠልለናል ያሉት ተፈናቃይ አሁንም ዙሪያ ገቡን በታጣቂዎች ተከበው አስጊ ያሉት የፀጥታ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ አመልክተዋል፡፡ ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸውን ያልገለጹት ተፈናቃዩ እንዳሉት፤ አሁንም በአከባቢው የፀጥታ ስጋቱ እንደነገሰ በመሆኑ፤ መንግስት የተሻለ ሰላም ወዳለበት አከባቢ ሊወስደን ይገባል በማለት የስጋታቸውን ጥልቀት አብራርተዋል፡፡
በኦሮሚያ በተለይም በምእራብ ኦሮሚያ ለተወሳሰበው የፀጥታ ሁኔታ ማህበረሰቡ የተለያዩ ስያሜ ያላቸውን ታጣቂዎች ሲጠሩ፤ መንግስትም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በሰጠው መግለጫ ሸነ ያሏቸው የኦሮሞ ነገጻነት ጦር እና ጽንፈኛ ያሏቸው የአማራ ታጣቂዎች በአከባቢው የፀጥታ ሁኔታውን አወሳስበውታል ሲል ይከሳል፡፡
በኦሮሚያ ያለው የፀጥታ ችግር ሰላማዊ እልባት እንዲያገኝ ከዚህ ቀደም የተለያዩ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች እና የተለያዩ የማህበረሰብ አካላት ጥሪ ቢያቀርቡም መንግስት ግን በታጣቂዎች ላይ የኃይል እርምጃ ብቻ መውሰድን እንደ አማራጭ ማስቀመጡ ይታወሳል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ