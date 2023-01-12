ለእርሻ፤ ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያግዘው ዲጅታል መድረክ

ዓለም አቀፉ የተንቀሳቃሽ ስልክ ግንኙነት አገልግሎት ማህበር በእንግሊዝኛው ምህፃሩ GSMA በቅርቡ ባዘጋጀው የፈጠራ ውድድር 70 ሀገራት ተሳትፈዋል።በዚህ ውድድር ከተመረጡ 11 ዲጅታል መድረኮች ውስጥ ከኢትዮጵያ ለእርሻ የተባለው ዲጅታል መድረክ አንዱ ነው።
አቶ አብርሃም እንድሪያስ ግሪን አግሮ ሶሉሽን የተባለው ጀማሪ የቴክኖሎጅ ኩባንያ መስራች እና ዋና ስራ አስኪያጅ ነው።ኩባንያው ላለፉት 10 ዓመታት አነስተኛ ማሳ ላላቸው የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። አባቱ የግብርና ባለሙያ በመሆናቸው በልጅነቱ በግብርና ላይ ያተኮሩ መፃህፍትን ማንበብ ያዘወትር እንደነበረ የሚገልፀው አብርሃም፤ የዩቨርሲቲ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ ዘጠኝ ሄክታር መሬት ከአርሶ አደሮች በመከራየት እንደ ቲማቲም እና ሽንኩርት የመሳሰሉትን በማምረት የእርሻ ስራ ጀመረ።ሁለት ጊዜ ያህል ጥሩ የምርት ወቅቶችን ቢያሳልፍም፤ የግብርና ግብዓት ችግር ግን አላላውስ አለው። እናም የጀመረው የግብርና ስራ በኪሳራ ተደመደመ።
በዚህ ሁኔታ በደረሰበት ኪሳራ የእርሻ ስራውን ቢያቆምም ከችግሩ በመነሳት ግን ሌሎች አርሶ አደሮችን ለመርዳት ማውጣት ማውረድ ጀመረ። በመሆኑም ተጨማሪ አርሶአደር ከመሆን ይልቅ ሌሎች አርሶ አደሮችን በቴክኖሎጅ መደገፍ ምርማታን ማሳደግ የተሻለ ነው በሚል፤ ግሪን አግሮ ሶሉሽን የተባለ ኩባንያ መሰረተ።ገበሬዎችን ለመርዳት ገበሬ መሆን አያስፈልግም የሚለው አብርሃም ፤በዚህ ድርጅቱ አማካኝነት በ2018 ዓ/ም ከሌሎች ሀገሮች ተሞክሮዎችን በመውሰድ እና ከባለሙያዎች ጋር በመምከር ለእርሻ የተባለ ሀገር በቀል ዲጅታል መድረክ ለአገልግሎት አቀረበ። ዲጅታል መድረኩ የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ፣የስልክ የጥሪ ማዕከል እና አጭር የፅሁፍ መልዕክቶችን በማካተት እንዲሁም የግብርና ሙያ ባላቸው የአካባቢው ወኪሎችን በመጠቀም አርሶ አደሮች አገልግሎቱን የሚያገኙበት ነው።
ለእርሻ መተግበሪያ ፣አነስተኛ ማሳ ላላቸው የኢትዮጵያ አርሶአደሮች ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያግዙ የእርሻ መሳሪያዎች፣ የግብርና ግብዓት፣ ፀረ ሰብል ተባዮችን፣የአየር ሁኔታ ትንበያን እና የአየር ጠባይን ከእርሻ ስራ ጋር በማገናኘት የምክር አገልግሎት /አግሮ ክላሜት አድቫይዘሪ / ይሰጣል።ይህም አርሶአደሮች በሚያመርቷቸው የግብርና ምርቶች ላይ አስቀድመው እንዲወስኑ ያግዛል።በተጨማሪም አርሶ አደሮች የግብርና ግብዓቶችን እና ማሽኖችን እንዲገዙ ያስችላል።
መተግበሪያው ይህንን አገልግሎት ከመጀመሩ በፊትም አብርሃም እንደሚለው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሰፊ ጥናት ተደርጓል።
«የሞባይል አፕሊኬሽኑን ለማበልፀግ በተለይ ከአርሶአደሮች ጋር «ኮንሳልቴሽን» ለማድረግ ሞክረናል። ትንሽ ጥናትም ለማድረግ ሞክረናል።በተለይ አርሶ አደር ብዙ ፍላጎት ስላለው፤ የትኛው አገልግሎት ተደራሽ ይሆናል። የትኛው አመቺስ ነው የሚለውን ጥናት አድርገን ነበረ።ከጥናቱ በተጫማሪ ግብዓት እና «ሜካናይዜሽን» ላይ ሰርተን ስለነበረ። የምናቀውን «ዲጅታላይዝ» ማድረግ ይሻላል። በሚል የሶፍትዌር ባለሙያዎችን ፣የግብርና ሚንስቴርን እና ሌሎችንም በዘርፉ ረጅም ዓመት የሰሩ ልምድ ያላቸውን ሰዎች በማማከር ነው ሞባይል «አፕሊኬሽኑን ዲቨሎፕ» ያደረግ ነው።»ብሏል።
መተግበሪያው በኦሮምኛ፣ በአማርኛ፣ በሶማልኛ እና በሲዳምኛ ቋንቋዎች አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን፤ ከጎግል ፕሌይ በነፃ በማውረድ ያለበይነ-መረብ ግንኙነት መረጃ ማግኘት ያስችላል።
እንደ አብርሃም ገለፃ መተግበሪያውን በመጠቀም ለገበሬው መረጃ ለማድረስ እንደ ድልድይ ሆነው የሚያገለግሉ በ5 ክልሎች ከ700 በላይ ወኪሎች ያሉ ሲሆን፤ እስካሁን 79,000 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ አድርጓል።«ስለእኛ እንዳይረሱ»በሚል መርሃ ግብርም በተለዬ ሁኔታ ለሴት አርሶአደሮች በአገልግሎቱ ዙሪያ መረጃ ይሰጣል።
በእነዚህ አገልግሎቶቹም ለእርሻ ዲጅታል መድረክ ያለፈው ህዳር ወር 2022 ዓ/ም ዓለም አቀፉ የተንቀሳቃሽ ስልክ ግንኙነት አገልግሎት ማህበር በእንግሊዝኛው ምህፃሩ GSMA ባዘጋጀው የእርሻ የፈጠራ ውድድር ከተመረጡ ከ11 ጀማሪ የቴክኖሎጅ ኩባንያዎች ውስጥ አንዱ ሆኗል። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው እና ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የአየር ንብረት ለውጥን እንዲላመዱ፣ እንዲገምቱ እና እንዲቋቋሙ የሚያስችሏቸውን ዲጂታል ፈጠራዎች የማበረታታት ዓላማ ባለው በዚህ በውድድር፤ ከአፍሪቃ፣ ከእስያ-ፓስፊክ ፣ከምስራቅ አውሮፓ፣ ከደቡብ አሜሪካ እና ከካረቢያን ከ70 በላይ ሀገራት ተሳትፈዋል። ከእነዚህ ሀገራትም 542 አመልካቾች ቀርበዋል።አብርሃም ከነዚህ አመልካቾች መካከል ለእርሻ የተመረጡበትን ምክንያት እንዲህ ያብራራል።
«ሁሉንም በአንድ ያሟላ አገልግሎት ብንሰጥ ገበሬዉ ተጠቃሚ ይሆኗል የሚል ከፍተኛ እምነት አለን። ስለዚህ «አግሪካልቸራል ኢንሹራንስ»ም ከግብዓት፣ ከሜካናይዜሽን፣ እና ከ«አግሮ ክላይሜት አድቫይዘሪ» ጋር ብንቀላቅለው አርሶ አደር ድንገት በአየር ንብረት የሚያጣውን ጉዳት ካሳ ሊያገበት ይችላል ብለን እሱን እየሰራን ነበር እና GSMA ይህን በሚያወጣበት ጊዜ «አፕላይ»አደረግን።ስለዚህ የመመረጣችን ምክንያት የሆነው አነስተኛ ማሳ ላላቸው አርሶ አደሮች እንደዚህ ዓይነቶቹ «አፕሮቾች» «ኢኖቬቲቭ» ናቸው ብዙዎችን ተገራሽ ያደረጋሉ «እስኬሌብል»ም ነው። ከኢትዮጵያ ውጪም ቢወጣ ይህ «አፕሮች»ሌሎች ሀገሮችን ተደራሽ ሊያደርግ ይችላል በሚል ነው።»በማለት የተመረጠበትን ምክንያት ተናግሯል።
በአየር ንብረት መቋቋም እና ማላመድ ላይ የተጀመረውን የፈጠራ ስራ ለማሳደግም ፣ለስልጠ እና ሌሎች አገልግሎቶች የሚውል ከ100,000 እስከ 250,000 ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ይደረጋል።ሽልማቱ ከገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ የድርጅቱን አሰራር ለማሻሻል እና ዓለም አቀፍ ቁመና እንዲኖረው ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለውም አብርሃም አመልክቷል።
«በተለይ እንደ GSMA ያለ ጠንካራ ድርጅት እዚህም ደረጃ ለመድረስ መሃል መሃል ላይ መሟላት ያለባቸው ብዙ መስተካከል ያለባቸው አሠራሮች አሉ። ያ ድርጅታችን አለማቀፋዊ ቁመና እንዲኖረው በሌሎች ዓለሞች ያሉ አሰራሮችን አውቀን በሱ «ስታንዳርድ» ድርጅታችንን እንድናውቅር እረድቶናል። ሁለተኛ ደግሞ በሂደቱ አልፈን «ኮፒቲቲቭ» ስለነበረ በዛ ሂደት ማሸነፋችን ለግሪን አግሮ ሶሉሽን «ቲም» እና ከኛ ጋር ለሚሰሩ አጋሮቻችንም ትልቅ መነሳሳት ነው የሆነን።»ብሏል።
ያም ሆኖ የፈጠራ ስራውን እዚህ ለማድረስ የተጓዘበት መንገድ አልጋ በአልጋ አልነበረም። ቴክኖሎጅን ለማዘመን ነባራዊ ሁኔታው አመቺ አለመሆን፣ ቴክኖሎጅውን የማላመድ ችግር፣ ለግል የቴክኖሎጅ ሀሳቦች ከባንኮች የገንዘብ ብድር አለማግኘት ተግዳሮቶቹ ነበሩ።
እነዚህን ችግሮች በመሻገር ዲጅታል መድረኩ እስካሁን ለ50 ሰዎች እና በየአካባቢው ለሚገኙ ከ700 በላይ የግብርና ባለሙያ ወኪሎች የስራ ዕድል ፈጥሯል።ለወደፊቱም ሀገር ውስጥ ያለውን አገልግሎት እና ተደራሽነት ከማሻሻል ባሻገር በተለያዩ የአፍሪቃ ሀገሮች አገልግሎቱን ለማቅረብ ዕቅድ መኖሩንም አብርሃም ገልጿል።
«በዋናነት በሚቀጥሉት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለንን ነገር በማጠናከር የምንሰራው ስራ በደንብ ተለምዶ «ኢምፓክቱ» በደንብ ታይቶ የምናስተካክላቸውን አስተካክለን የምንሰጠው አገልግሎት ጥሩ ደረጃ ከደረሰ በኋላ ወደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችም ማደግ እንፈልጋለን።ምክንያቱም ዲጅታል ቢዝነስ በባህሪው አንድ ቦታ ተተግብሮ ውጤት ካመጣ የሚገባባቸውን አካባቢዎች ያሉትን ባህል እና አሰራር ጋር ከተናበበ ሊተገበር የሚችል ነው። እና እኛም ከጥቂት አመታት በኋላ ወደ ኬንያ፣ ዛምቢያ፣ ጋና እነዚህን «ማርኬቶች» ማስፋት ያስፈልገናል።» በማለት አቶ አብርሃም እንድሪያስ የወደፊት ዕቅዱን አስረድቷል።
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ፀሀይ ጫኔ
አዜብ ታደሰ