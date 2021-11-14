 ለኢትዮጵያ ግጭት መፍትሔ የሚያበጅ ″ውይይት በተባባሰ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ሊካሔድ እንደማይችል″ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ገለጹ | ኢትዮጵያ | DW | 14.11.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ለኢትዮጵያ ግጭት መፍትሔ የሚያበጅ "ውይይት በተባባሰ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ሊካሔድ እንደማይችል" ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ገለጹ

የአፍሪካ ኅብረት ልዩ ልዑክ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ለኢትዮጵያ ግጭት መፍትሔ ለማበጀት "ውይይት ብቸኛው አስተማማኝና ዘላቂ መንገድ ነው። ለግጭቱ ወታደራዊ መፍትሔ የለም። በውጊያ አውድማ የሚገኝ አሸናፊነት ለኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መረጋጋት ዋስትና አይሆንም" ብለዋል። "ውይይት በተባባሰ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ሊካሔድ እንደማይችል" ኦባሳንጆ ገልጸዋል።

Porträt - Olusegun Obasanjo

የአፍሪካ ኅብረት ልዩ ልዑክ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ የኢትዮጵያን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የጋራ መግባባት ሊፈጠር ይችላል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ገለጹ። ልዩ ልዑኩ ትናንት ቅዳሜ ባወጡት እና የአፍሪካ ኅብረት ዛሬ በድረ ገጹ ባሰራጨው መግለጫቸው በሁሉም ወገን ያነጋገሯቸው ወገኖች "በኢትዮጵያ ሰላም፣ ደህንነት እና መረጋጋት እንዲሰፍን ምኞታቸውን ገልጸዋል" ብለዋል። 
ይሁንና አንድ አመት ለዘለቀው ግጭት እንዴት መፍትሔ ይበጅ በሚለው ረገድ ልዩነት መኖሩን የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝደንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጠቁመዋል። 

"ጦርነት የፖለቲካ ውድቀት ውጤት" መሆኑን የገለጹት ኦባሳንጆ "ውይይት ብቸኛው አስተማማኝ እና ዘላቂ መንገድ ነው። ለግጭቱ ወታደራዊ መፍትሔ የለም። በውጊያ አውድማ የሚገኝ አሸናፊነት ለኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መረጋጋት ዋስትና አይሆንም" የሚል ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። 

የሁሉም ወገኖች አመራሮች ወታደራዊ ጥቃት እንዲያቆሙ የጠየቁት ኦባሳንጆ ይኸ ውጊያ በገጠሙ ኃይሎች መካከል የሚደረግ "ውይይት ወደ ፊት እንዲራመድ ዕድል ይሰጣል" ብለዋል። አለበለዚያ "ውይይት በተባባሰ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ሊካሔድ እንደማይችል" ኦባሳንጆ ገልጸዋል። 

የቀድሞዉ የናጄሪያ የጦር ጄኔራል፣ ፕሬዝደንትና ዕዉቅ ፖለቲከኛ በአፍሪቃ ቀንድ የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር የሙሳ ፋኪ መሐማት ልዩ መልዕክተኛ ሆነዉ የተሾሙት ባለፈው ነሐሴ 2013 ዓ.ም. ነው። ልዩ መልዕክተኛው ባለፈው ሣምንት ከኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ሣህለ ወርቅ ዘውዴ እና ከጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ ተገናኝተው ተወያይተዋል። ወደ ትግራይ ክልል ተጉዘው ከህወሓት ሊቀ-መንበር ደብረጺዮን ገብረሚካኤል ጭምር ተነጋግረዋል።  

ኦባሳንጆ ትናንት ባወጡት መግለጫ ከአማራ እና ኦሮሚያ ክልሎች መሪዎች ጋር "አበረታች" ውይይቶች ማድረጋቸውን፤ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ከአፋር ክልል መሪዎች ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ መያዛቸውን ገልጸዋል። 

ልዩ ልዑኩ በመግለጫቸው እንደጠቆሙት ከኢትዮጵያ የክልል መስተዳድሮች በተጨማሪ በጉዳዩ ላይ ኬንያ ከዩጋንዳ፣ ከጅቡቲ፣ ከደቡብ ሱዳን፣ ከሶማሊያ ፕሬዝደንቶች እና ከሱዳን አመራር ጋር ውይይት አድርገዋል። 

የአፍሪካ መሪዎች እና ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የማሸማገል ጥረታቸውን እንዲደግፍ ጥያቄ ባቀረቡበት መግለጫቸው ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ እነዚሁ አካላት "በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ግጭቱን ከሚያባብሱ ድርጊቶች ወይም ንግግሮች እንዲቆጠቡ" አሳስበዋል።  
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

FILE PHOTO: Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed attends a signing ceremony with European Commission President Ursula von der Leyen in Addis Ababa, Ethiopia December 7, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo . 17/04/2018. London, United Kingdom. Prince William CHOGM London 2018. Britain s Prince William, Duke of Cambridge receives the President of Kenya, Uhuru Kenyatta during an audience at Buckingham Palace in London on the sidelines of the Commonwealth Heads of Government meeting (CHOGM). PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xi-Imagesx/xPoolx IIM-17526-0006

የሕዳር 05 ቀን 2014 ዓ.ም. የዓለም ዜና 14.11.2021

Ambassador Dina Mufti, Spokesperson of the Foreign Affairs of Ethiopia Wo: Addis Abeba, Ethiopia Wann: 08.05.2021 Author: Solomon Muchie/DW

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ 11.11.2021

አምባሳደር ዲና የአፍሪካ ሕብረት የምሥራቅ አፍሪካ ልዩ መልዕክተኛ የቀድሞው የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ አሜሪካንን ጨምሮ ከተለያዩ የጎረቤት አገራትና የክልል መሪዎች ጋር መነጋገራቸውን ገልፀው አሁን እውነታዎችን እያዩ ነው ብለዋል። ከሰሞኑ የተባበሩት መንግሥታት ሰራተኛች በቁጥጥር ሥር ውለዋል የተባለው ትክክል መሆኑንም አረጋግጠዋል።

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> 100 Tage Biden ***28.04.2021***WASHINGTON, DC - MARCH 28: President Joe Biden's motorcade arrives at the White House on March 28, 2021 in Washington, DC. President Biden is returning after spending the weekend in Wilmington, Delaware. Al Drago/Getty Images/AFP (Photo by Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

የኢትዮጵያ የሰላም ጥረትና ተስፋው 11.11.2021

የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ጽሕፈት ቤት እንዳስታወቀው ብሊንከን በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ሕብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጋርም መክረዋል።በስልክ የተካሄደው ውይይት ያተኮረው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት ቆሞ ሰላማዊ መፍትሔ በሚያገኝበትን ሁኔታ ላይ ነው።