ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ችግር መፍትሔ ተጠየቀ

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስትያን የተከሰተው ችግር እየተባባሰ ኼዶ ተጨማሪ ከፍተኛ ጉዳት እንዳያስከትል አስግቶኛል ሲል በኢትዮጵያ የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል ድርጅት አስጠነቀቀ። የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ በበኩሉ፣ለችግሩ በቶሎ መፍትሔ እንዲፈለግለት ጥሪ አቅርቧል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስትያን የተከሰተው ችግር እየተባባሰ ኼዶ ተጨማሪ ከፍተኛ ጉዳት እንዳያስከትል አስግቶኛል ሲል በኢትዮጵያ የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል ድርጅት አስጠነቀቀ። የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ በበኩሉ፣ለችግሩ በቶሎ መፍትሔ እንዲፈለግለት ጥሪ አቅርቧል።
ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገው፣የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል ድርጅት በኢትዮጵያ የዘር-ማጥፋት ወንጀሎችን ይከታተላል። የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር ሰናይት ደረጀ፣ ሰሞኑን በምዕራብ አርሲ ሃገረ ስብከት በሻሸመኔ ከተማ በደብረ ስብሀት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ተከስቶ ከነበረው ሁከት ጋር በተያያዘ ስለተከሰተው ጉዳት ፣የሚከተለውን ብለዋል።
«ምዕመኑ ወደ ውስጥ በሚገባበት ሁኔታ፣ በሩ ተቆልፎ ታጣቂዎች መተኮስ እንደጀመሩና በዛም ምክንያት የ35 ሰዎች ሕይወት እንዳለፈ ደርሶናል እዛው ካሉት። ከዚህ ውስጥም በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ድብደባና እንደዚሁም ቆስለው በየቦታው የተኙ በቤትም በሐኪም ቤትም እንዳሉ ደረስንበታል። በመጀመሪያ የደረሰን ስም ዝርዝር ዘጠኝ ነበር፤አሁን ግን ሁለት ተጨማሪ ከሐኪም ቤት እንዳለፉ ነው እንግዲህ የሰማነው። ሌሎችም እንደዚሁ ሌሎችም በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዱ አንዳለሉ ደርሶናል።»
ውዝግቡ እየተካረረ ሄዶ፣ ወደ ሌላ ማንነትን መሰረት ያደረገና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ዒላማ ያደረገ ሁከት ይሸጋገራል የሚል ስጋት እንዳላቸው የገለጹት ሊቀመንበሯ፣ ለዚህም ድርጅታቸው የቅድመ ማስጠንቀቂያ መግለጫ ማውጣቱን አስታውቀዋል።
«እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ብዙ የተደረገበት ሃገር ነው።ብዙ ሰው በተለያየ ምክንያት ሞቷል።ጦርነት ነበር፣ማንነትን ለይቶ ጭፍጨፋ ነበር አሁን ደግሞ በኃይማኖት ሲመጣ ነገሩ በጣም እየተካረረ ወደ ከፍተኛ ደረጃና ከፍተኛ የሰው ሕይወትም ንብረትም ጥፋት እንዳይደርስ ይህንን እንደ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ነው እንግዲህ ያወጣነው ኃላፊነትም ያለብን ያንን ቀድመን ማስጠንቀቅ ነው።»
ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድርጊቱን በማውገዝና መንግስት የሚወሰደውን ርምጃ እንዲያቆም ጫና በማድረግ የበርካቶችንህይወት እንዲታደግም ጠይቀዋል። የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ (ኤፓክ) በበኩሉ፣ በኢትዮጵያውያን ላይ እየተፈፀመ ነው ያለውን ግፍና ሰብዓዊ መብት ጥሰት እንዲያስቆሙ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጥሪ ማቅረቡን ለዶይቸ ቬለ በላከው መግለጫ አስታውቋል።
በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን፣ አሜሪካንን ጨምሮ በመላው አለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሃገራቸው ላይ እየተሰራ ያለውን ግፍና በንጹሐን ዜጎች ሕይወት መቀጠፍ ምን ያህል እንዳሳሰባቸውና እንዳስጨነቃቸው፣ በቁጭት ብቻ ሳልሆን በጸሎትና በሰላማዊ ሰልፍ እየገለጹ እንደሚገኙ አመልክቷል።
ኤፓክ፣ የበርካታ ንፁሃን ዜጎች ሕይወት ሲቀጠፍ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክብሯ ሲገፈፍና ከባድ ውድመት ሲደርስባት እያየ፣ መንግስት ሕግን የማስከበርና የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱን በሚገባ አለመወጣቱ እንዳሳዘነው አመልክቷል።
በሻሸመኔ የተፈፀመው ግድያና በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ በአስቸኳይ ተጣርቶ፣ ወንጀሉን የፈጸሙት ለፍርድ እንዲቀረቡም አሳስቧል። ችግሩ በቶሎ ካልተፈታናና እየተባባሰ ከሄደ ግን እንደ ኤፓክ መግለጫ፣ ሃገራችን በታሪኳ ከገጠሟት ከፍተኛ ቀውሶች ሁሉ የባሰና መውጫ የማይገኝለት አዙሪት ውስጥ እንዳትገባ ያሰጋል።
ይህም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቢያንስ በታሪክ ተጠቃሽ ያረጋቸዋል ያለው የኤፓክ መግለጫ፣መፍትሔውን በቶሉ እንዲፈልጉና ሃገሪቱ ከገባችበት ቀውስ ለማውጣት ትክክለኛ አመራር እንዲሰጡ ጠይቋል።
በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሰሞኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን በሰጠው መግለጫ፣በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መኻከል ተፈጥሯል ያለው መለያየት፣ሰላማዊ በሆነ መንገድ በውስጣዊ አሰራር መፈታት እንዳለበት መንግስት ያምናል ማለቱ አይዘጋም።
ታሪኩ ኃይሉ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
እሸቴ በቀለ