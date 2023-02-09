 ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ችግር መፍትሔ ተጠየቀ | ኢትዮጵያ | DW | 10.02.2023

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ኢትዮጵያ

ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ችግር መፍትሔ ተጠየቀ

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስትያን የተከሰተው ችግር እየተባባሰ ኼዶ ተጨማሪ ከፍተኛ ጉዳት እንዳያስከትል አስግቶኛል ሲል በኢትዮጵያ የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል ድርጅት አስጠነቀቀ። የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ በበኩሉ፣ለችግሩ በቶሎ መፍትሔ እንዲፈለግለት ጥሪ አቅርቧል።

«የ35 ሰዎች ሕይወት እንዳለፈ ደርሶናል እዛው ካሉት»

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስትያን የተከሰተው ችግር እየተባባሰ ኼዶ ተጨማሪ ከፍተኛ ጉዳት እንዳያስከትል አስግቶኛል ሲል በኢትዮጵያ የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል ድርጅት አስጠነቀቀ። የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ በበኩሉ፣ለችግሩ በቶሎ መፍትሔ እንዲፈለግለት ጥሪ አቅርቧል።

ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገው፣የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል ድርጅት በኢትዮጵያ የዘር-ማጥፋት ወንጀሎችን ይከታተላል። የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር ሰናይት ደረጀ፣ ሰሞኑን በምዕራብ አርሲ ሃገረ ስብከት በሻሸመኔ ከተማ በደብረ ስብሀት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ተከስቶ ከነበረው ሁከት ጋር በተያያዘ ስለተከሰተው ጉዳት ፣የሚከተለውን ብለዋል።

«ምዕመኑ ወደ ውስጥ በሚገባበት ሁኔታ፣ በሩ ተቆልፎ ታጣቂዎች መተኮስ እንደጀመሩና በዛም ምክንያት የ35 ሰዎች ሕይወት እንዳለፈ ደርሶናል እዛው ካሉት። ከዚህ ውስጥም በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ድብደባና እንደዚሁም ቆስለው በየቦታው የተኙ በቤትም በሐኪም ቤትም እንዳሉ ደረስንበታል። በመጀመሪያ የደረሰን ስም ዝርዝር ዘጠኝ ነበር፤አሁን ግን ሁለት ተጨማሪ ከሐኪም ቤት እንዳለፉ ነው እንግዲህ የሰማነው። ሌሎችም እንደዚሁ ሌሎችም በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዱ አንዳለሉ ደርሶናል።»

ውዝግቡ እየተካረረ ሄዶ፣ ወደ ሌላ ማንነትን መሰረት ያደረገና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ዒላማ ያደረገ ሁከት ይሸጋገራል የሚል ስጋት እንዳላቸው የገለጹት ሊቀመንበሯ፣ ለዚህም ድርጅታቸው የቅድመ ማስጠንቀቂያ መግለጫ ማውጣቱን አስታውቀዋል።

Äthiopien | Senait Dereje

የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል ድርጅት በኢትዮጵያ ሊቀመንበር ዶክተር ሰናይት ደረጀ

«እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ብዙ የተደረገበት ሃገር ነው።ብዙ ሰው በተለያየ ምክንያት ሞቷል።ጦርነት ነበር፣ማንነትን ለይቶ ጭፍጨፋ ነበር አሁን ደግሞ በኃይማኖት ሲመጣ ነገሩ በጣም እየተካረረ ወደ ከፍተኛ ደረጃና ከፍተኛ የሰው ሕይወትም ንብረትም ጥፋት እንዳይደርስ ይህንን እንደ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ነው እንግዲህ ያወጣነው ኃላፊነትም ያለብን ያንን ቀድመን ማስጠንቀቅ ነው።»

ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድርጊቱን በማውገዝና መንግስት የሚወሰደውን ርምጃ እንዲያቆም ጫና በማድረግ የበርካቶችንህይወት እንዲታደግም ጠይቀዋል። የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ (ኤፓክ) በበኩሉ፣ በኢትዮጵያውያን ላይ እየተፈፀመ ነው ያለውን ግፍና ሰብዓዊ መብት ጥሰት እንዲያስቆሙ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጥሪ ማቅረቡን ለዶይቸ ቬለ በላከው መግለጫ አስታውቋል።

በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን፣ አሜሪካንን ጨምሮ በመላው አለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሃገራቸው ላይ እየተሰራ ያለውን ግፍና በንጹሐን ዜጎች ሕይወት መቀጠፍ ምን ያህል እንዳሳሰባቸውና እንዳስጨነቃቸው፣ በቁጭት ብቻ ሳልሆን በጸሎትና በሰላማዊ ሰልፍ እየገለጹ እንደሚገኙ አመልክቷል።

 ኤፓክ፣ የበርካታ ንፁሃን ዜጎች ሕይወት ሲቀጠፍ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክብሯ ሲገፈፍና ከባድ ውድመት ሲደርስባት እያየ፣ መንግስት ሕግን የማስከበርና የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱን በሚገባ አለመወጣቱ እንዳሳዘነው አመልክቷል።

Äthiopien | Mesfin Tegenu

የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ (ኤፓክ) ሊቀመንበር፦ መስፍን ተገኑ

በሻሸመኔ የተፈፀመው ግድያና በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ በአስቸኳይ ተጣርቶ፣ ወንጀሉን የፈጸሙት ለፍርድ እንዲቀረቡም አሳስቧል። ችግሩ በቶሎ ካልተፈታናና እየተባባሰ ከሄደ ግን እንደ ኤፓክ መግለጫ፣ ሃገራችን በታሪኳ ከገጠሟት ከፍተኛ ቀውሶች ሁሉ የባሰና መውጫ የማይገኝለት አዙሪት ውስጥ እንዳትገባ ያሰጋል።

ይህም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቢያንስ በታሪክ ተጠቃሽ ያረጋቸዋል ያለው የኤፓክ መግለጫ፣መፍትሔውን በቶሉ እንዲፈልጉና ሃገሪቱ ከገባችበት ቀውስ ለማውጣት ትክክለኛ አመራር እንዲሰጡ ጠይቋል።

በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሰሞኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን በሰጠው መግለጫ፣በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መኻከል ተፈጥሯል ያለው መለያየት፣ሰላማዊ በሆነ መንገድ በውስጣዊ አሰራር መፈታት እንዳለበት መንግስት ያምናል ማለቱ አይዘጋም።

ታሪኩ ኃይሉ

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እሸቴ በቀለ

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«የ35 ሰዎች ሕይወት እንዳለፈ ደርሶናል እዛው ካሉት»

ተዛማጅ ዘገባዎች

The fourth Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church- Abune Merkorios Abune Mathias and Abune Merkorios Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann – März 20222 Author – Solomon Muchie (DW Correspondent)

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እና የመንግሥት ውዝግብ 09.02.2023

የኢትዮጵያ መንግሥት "ሀገራዊ መረጋጋትን ለመፍጠር እና የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ጠንካራ ሕግ የማስከበር እርምጃ" እንደሚወስድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለእሁድ ለተጠራው ሰልፍ "መንግሥት ተገቢውን ጥበቃ" እንዲያደርግ አሊያም ሕገ መንግሥታዊ ጥያቄዎችን በአግባቡ እንዲመለስ አሳስቧል።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥሪና የትግራይ አባቶች ምላሽ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥሪና የትግራይ አባቶች ምላሽ 09.02.2023

ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ግንኙነቱ ዳግም እንዲጀመር የሚጠይቀዉ ደብዳቤ ከደረሳቸዉ አንዱ የዓዲግራት ሀገረስብከት ሊቀጳጳስ ብፁእ አባ መርሐክርስቶስ ዛሬ ለዶቸ ቬለ «የሚቀያየር አቋም የለንም» ብለዋል።

«ሰው ቅሬታውን በፆም በፀሎት መግለፁ ነገሩን ያስተነፍሰዋል እንጂ አይጎዳም»

«ሰው ቅሬታውን በፆም በፀሎት መግለፁ ነገሩን ያስተነፍሰዋል እንጂ አይጎዳም» 10.02.2023

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ባደረገዉ ጥቁር የመልበስ ጥሪ መሠረት ሰሞኑን በርካታ የዕምነቱ ተከታዮች ወይም አጋርነታቸውን መግለፅ የፈለጉ ሰዎች ጥቁር መልበስ መከልከላቸውን በተለያየ መንገድ ይፋ ሲያደርጉ ተስተውሏል። ለመሆኑ አንድ መሥሪያ ቤት ጥቁር መልበስን መቼ ሊከለክል ይችላል? አጋርነትስ እንዴት ይገለፃል?