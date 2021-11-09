 ለኢትዮጵያ እየቀረበ ያለው ድጋፍ በቂ አይደለም፤ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 12.11.2021

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አውሮጳ/ጀርመን

ለኢትዮጵያ እየቀረበ ያለው ድጋፍ በቂ አይደለም፤ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ

በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ለችግር የተዳረጉ ዜጎች ከዓለማቀፉ ማሕበረሰብ የሚቀርበው ድጋፍ አጥጋቢ እንዳልሆነ የትምህርት ሚንስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናገሩ ። ዓለማቀፉ ማህበረስብም በሀገሪቱ እየተሰጠያለው የሰብአዊ ድጋፍ በቂ አለመሆኑን ተረድቶ ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።

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የትምህርት ሚንስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በፓሪስ ያቀረቡት ጥሪ

 በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ለችግር የተዳረጉ ዜጎች ከዓለማቀፉ ማሕበረሰብ የሚቀርበው ድጋፍ አጥጋቢ እንዳልሆነ የትምህርት ሚንስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናገሩ ። በፈረንሳይ ፓሪስ እየተካሄደ በሚገኘው 41ኛው የተባበሩት መንግስታት የትምሕርት የሳይንስ እና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ አጠቃላይ ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት ሚንስትሩ እንዳሉት ኢትዮጵያ ውስጥ በቀጠለው ግጭት ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀላቸውን ፤ በርካታ ተማሪዎች እና መምህራን ከመማር ማስተማሩ ስራ መለያየታቸውን እንዲሁም በትምህርት ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ገልጸዋል። ዓለማቀፉ ማህበረስብም በሀገሪቱ እየተሰጠያለው የሰብአዊ ድጋፍ በቂ አለመሆኑን ተረድቶ ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።

ኃይማኖት ጥሩነህ

ታምራት ዲንሳ

አዜብ ታደሰ

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