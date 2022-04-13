ለኢትዮጵያ ኤኮኖሚ ሥልታዊ ግቦች፤ የባለሞያ አስተያየት

ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት፣ ጦርነትና ግጭት እንዲሁም የልማት ዕጦት የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ማነቆ የሆኑ ጉዳዮች እንደሆኑ ይነገራል። ከእነዚህ የዕድገት ወጥመዶች ለማምለጥ ሃገሪቱ የረጅም ጊዜ ስልታዊ (ስትራቴጂካዊ) ግቦችን መከተል እንዳለባት የዘርፉ ምሑራን ይመክራሉ።
ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት፣ ጦርነትና ግጭት እንዲሁም የልማት ዕጦት የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ማነቆ የሆኑ ጉዳዮች እንደሆኑ ይነገራል። ከእነዚህ የዕድገት ወጥመዶች ለማምለጥ ሃገሪቱ የረጅም ጊዜ ስልታዊ (ስትራቴጂካዊ) ግቦችን መከተል እንዳለባት የዘርፉ ምሑራን ይመክራሉ።
ዶክተር ጸጋዬ ተገኑ፣ በስዊዲን ሃገር ስቶክሆልምና ኡፕሳላ ዩኒቨርሲቲዎች የምጣኔ ሃብት ተመራማሪና መምህር ናቸው። የምጣኔ ሃብት ምሑሩ በቅርቡ ባደረጉት ጥናት የኢትዮጵያን ምጣኔ ሃብት ዕቅድ ገምግመዋል። በዚሁ መነሻነት ምልከታቸውን ለዶይቸ ቬለ (DW) አድማጮች እንዲያካፍሉ ጋብዘናቸዋል።
ኢትዮጵያ መደበኛ የምጣኔ ሃብት ዕድገት ስትራቴጂ እንደሌላት የሚናገሩት ዶክተር ጸጋዬ፣ በሁሉም ደረጃዎች ማለትም አካባቢያዊ፣ክልላዊና ሃገራዊ የኢኮኖሚ ስልታዊ አስተሳሰብን ለማስተዋወቅም ለማዳበርም ጊዜው አሁን ነው ይላሉ። ይህ ሲሆን፤ ምጣኔ ሃብቱን ከገባበት አጣብቂኝ ማውጣት ይቻላል።
ለምጣኔ ሃብት ዕድገቱ ኢትዮጵያ የውስጥ አቅሟን በሚገባ ማጠናከር አለባት የሚለውን የዶክተር ጸጋዬ ሐሳብ በማጠናከር፣ በዓለም ባንክ ከ30 ዓመታት በላይ ያገለገሉት አንጋፋው የምጣኔ ሃብት ባለሞያ ዶክተር አክሎግ ቢራራ አስተያየታቸውን ለዶይቸ ቬለ እንደሚከተለው ገልጸዋል።
ሃገሪቱ ላለፉት ሠላሳና አርባ ዓመታት የተከተለችው የምጣኔ ሃብት አወጣጥና አሠራር አላዋጣም የሚሉት ዶክተር ጸጋዬ፣ እሱ ዘዴ ቀርቶ አዲስ የሆነ የረጅም ጊዜ ራዕይና ስትራቴጂ መያዝ አለበት በማለት ይሞግታሉ። ለኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብት ዕድገት የተለያዩ አማራጮችን ማማተር ይገባል ሲሉ ዶክተር አክሎግም በበኩላቸው ያስረዳሉ።
ታሪኩ ኃይሉ
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