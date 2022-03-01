ለአፋር ጦርነት የፌዴራል መንግሥት ምላሽ

በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)ና በአፋር ልዩልዩ ኃይላት መካከል የሚደረገዉ ዉጊያ ከቀጠለ የፌደራሉ መንግሥት «ጥብቅ» ያለዉን ዕርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ። በአፋር ክልል ላጭር ጊዜ ጋብ ብሮ የነበረዉ ዉጊያ ከተባባሰ ሁለት ወር ሊሞላዉ ጥቂት ነዉ የቀረዉ።
በአፋር ክልል በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)ና በአፋር ልዩልዩ ኃይላት መካከል የሚደረገዉ ዉጊያ ከቀጠለ የፌደራሉ መንግሥት «ጥብቅ» ያለዉን ዕርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ። በአፋር ክልል ላጭር ጊዜ ጋብ ብሮ የነበረዉ ዉጊያ ከተባባሰ ሁለት ወር ሊሞላዉ ጥቂት ነዉ የቀረዉ።ሕወሓት 5 ወረዳዎችን መቆጣጠሩን የአፋር ክልላዊ መንግሥት አስታዉቋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር የአፋር ኃይላትን እንዲረዳ የክልሉ መንግሥት፣ ተቃዋሚ ፓርቲና የመብት ተሟጋቾች በተደጋጋሚ ቢጠይቁም የፌደራሉ መንግሥት እስካሁን ጥያቄዉን የተቀበለዉ አይመስልም። የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ዛሬ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ግን የፌዴራሉ መንግሥት ጥያቄዉን ችላ ያለዉ «ግጭት ለማርገብ ነዉ።»
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ