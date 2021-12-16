 ለአደጋ በተጋለጠ ሕዝብ ቁጥር ኢትዮጵያ 2ኛ ናት | ዓለም | DW | 17.12.2021

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ዓለም

ለአደጋ በተጋለጠ ሕዝብ ቁጥር ኢትዮጵያ 2ኛ ናት

ኢትዮጵያ ባገባደድነዉ የጎርጎሪያኑ 2021 ዓመት ከፍተኛ ሰብአዊ አደጋ ከደረሰባቸዉ ሐገራት ሁለተኛ መሆንዋን የዓለም የአደጋ መከላከያ ኮሚቴ (IRC) ማስታወቁን ዘግበን ነበር።ሊጠናቀቅ ሳምንታት በቀሩት በጎርጎሪያኑ 2021 ግጭት፣ጦርነትና የተፈጥሮ መቅሰፍት በደረሰባቸዉ ሐገራት ከ270 ሚሊዮን የሚበልጥ ሕዝብ ላደጋ ተጋልጧል

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«ከ270 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ለአደጋ ተጋልጧ» IRC

ባለፈዉ ሮብ የተሰራጨዉን ዜናችንን የሰማችሁ እንደምታስታዉሱት ኢትዮጵያ ባገባደድነዉ የጎርጎሪያኑ 2021 ዓመት ከፍተኛ ሰብአዊ አደጋ ከደረሰባቸዉ ሐገራት ሁለተኛ መሆንዋን የዓለም የአደጋ መከላከያ ኮሚቴ (IRC) ማስታወቁን ዘግበን ነበር።ሊጠናቀቅ ሳምንታት በቀሩት በጎርጎሪያኑ 2021 ግጭት፣ጦርነትና የተፈጥሮ መቅሰፍት በደረሰባቸዉ ሐገራት ከ270 ሚሊዮን የሚበልጥ ሕዝብ ላደጋ ተጋልጧል።በጀርመን የዓለም የአደጋ መከላከያ ኮሚቴ (IRC) የበላይ ኃላፊ ራልፍ አኽንባኽ እንደሚሉት ከ4 እስከ 10ኛ ደረጃ ያለዉን ሥፍራ ከያዙት ሐገራት 4ቱ የአፍሪቃ ሐገራት ናቸዉ።

ይልማ ኃይለሚካኤል 

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ

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«ከ270 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ለአደጋ ተጋልጧ» IRC  