ለአደጋ በተጋለጠ ሕዝብ ቁጥር ኢትዮጵያ 2ኛ ናት

ኢትዮጵያ ባገባደድነዉ የጎርጎሪያኑ 2021 ዓመት ከፍተኛ ሰብአዊ አደጋ ከደረሰባቸዉ ሐገራት ሁለተኛ መሆንዋን የዓለም የአደጋ መከላከያ ኮሚቴ (IRC) ማስታወቁን ዘግበን ነበር።ሊጠናቀቅ ሳምንታት በቀሩት በጎርጎሪያኑ 2021 ግጭት፣ጦርነትና የተፈጥሮ መቅሰፍት በደረሰባቸዉ ሐገራት ከ270 ሚሊዮን የሚበልጥ ሕዝብ ላደጋ ተጋልጧል
ባለፈዉ ሮብ የተሰራጨዉን ዜናችንን የሰማችሁ እንደምታስታዉሱት ኢትዮጵያ ባገባደድነዉ የጎርጎሪያኑ 2021 ዓመት ከፍተኛ ሰብአዊ አደጋ ከደረሰባቸዉ ሐገራት ሁለተኛ መሆንዋን የዓለም የአደጋ መከላከያ ኮሚቴ (IRC) ማስታወቁን ዘግበን ነበር።ሊጠናቀቅ ሳምንታት በቀሩት በጎርጎሪያኑ 2021 ግጭት፣ጦርነትና የተፈጥሮ መቅሰፍት በደረሰባቸዉ ሐገራት ከ270 ሚሊዮን የሚበልጥ ሕዝብ ላደጋ ተጋልጧል።በጀርመን የዓለም የአደጋ መከላከያ ኮሚቴ (IRC) የበላይ ኃላፊ ራልፍ አኽንባኽ እንደሚሉት ከ4 እስከ 10ኛ ደረጃ ያለዉን ሥፍራ ከያዙት ሐገራት 4ቱ የአፍሪቃ ሐገራት ናቸዉ።
ይልማ ኃይለሚካኤል
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ