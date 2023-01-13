 ለአንድ በሬ 190 ሺህ ብር ዋጋ ተቆርጦለታል | ኢትዮጵያ | DW | 15.04.2023

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ኢትዮጵያ

ለአንድ በሬ 190 ሺህ ብር ዋጋ ተቆርጦለታል

በደሴ ከተማ የእንስሳቱ ዋጋ ከባለፈው ብዙም ሳይጨምር በውድ ዋጋ እየተሸጠ እንደሆነ የነገሩን አንድ የከተማዋ ነዋሪ፣ በሌሎች የምግብ ፍጆታዎች ዋጋ መጨመርም የመንግስት ሰራተኛው በመማረሩ ከፍየልና ከበግ ገበያ እየወጣ ነው ብለዋል፡፡

ለአንድ በሬ 190 ሺህ ብር ዋጋ ተቆርጦለታል

በአማራ ክልል ከሰሞኑ የከተሞች አለመረጋጋት ጋር በተገናኘ በእርድ እንስሳት አቅርቦት ላይ የተፈጠረ እጥረት ባይኖርም የመሸጫና የመግዣ ዋጋ ካለፈው ዓመት እጥፍ በሚባል ደረጃ መጨመሩን ሻጪና ገዢ አመልክተዋል። ሰባት አሚት በሚባለው የእርድ እንስሳት ገበያ ያገኘናቸው አንድ ሸማች የዋጋ ጭማሪ እንዳለ አስተያየት ሰጥተውናል፡፡ 
በሬ ሊሸጡ የተዘጋጁ አንድ ሻጪ በበኩላቸው ወቅቱ በፈጠረው ችግር የአቅርቦት እጥረት ይፈጠራል ቢባልም የተሟላ ገበያ እንዳለ አመልክተዋል። ዋጋ ግን በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል ነው ያሉት፡፡ 
በግ ለመግዛት በቦታው ያገኘናቸው ሌላ ሸማችም የእንስሳት ዋጋ መጨመሩን አረጋግጠውልናል፡፡ 
በ55 ሺህ ብር በሬ ለመሸጥ በሰባት አሚት የእንስሳት ገበያ ያገኘናቸው አንድ ነጋዴ ዛሬ ለሽያጭ የተዘጋጀው በሬ በአለፈው ዓመት ከ30 ሺህ ብር በላይ ሊሸጥ እንደማይችል ነግረውናል፡፡ 
በባሕርዳር የእንስሳት ገበያ ተዘዋውረን እንደተመለከትነው የአንድ የእርድ ሰንጋ እስከ 190 ሺህ ብር ዋጋ ተቆርጦለት ተመልክተናል፡፡ 
በደሴ ከተማ የእንስሳቱ ዋጋ ከባለፈው ብዙም ሳይጨምር በውድ ዋጋ እየተሸጠ እንደሆነ የነገሩን አንድ የከተማዋ ነዋሪ፣ በሌሎች የምግብ ፍጆታዎች ዋጋ መጨመርም  የመንግስት ሰራተኛው በመማረሩ ከፍየልና ከበግ ገበያ እየወጣ ነው ብለዋል፡፡ 
ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ከፃግብጂ ወረዳ ለተፈናቀሉ ወገኖች መዋያ በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስና በቅዱስ ሰኖዶስ አባል አቡነ ባርናባሰ አስተባባሪነት ለፋሲካ መዋያ 10 በሬዎች መገዛታቸውን አንድ ተፈናቃይ ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡ 
ዓለምነው መኮንን
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር


 

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