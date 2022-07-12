ለንደን-የሞ ፋራሕ ማንነት

ሶማሊያዊዉ-ብሪታኒያዊዉ ዕዉቅ የረጅም ርቀት ሯጭ መሐመድ (ሞ) ፋራሕ የእስከ ዛሬ ስምና የልጅነት ታሪኩ የሱ እንዳልሆነ አመነ። አዉቁ አትሌት ነገ-ይሰራጫል በተባለ አዲስ ዶክሜንተሪ ፊልም ላይ እንዳለዉ እዉነተኛ ስሙ ሁሴይን አብዲ ካሒን ነበር።
ሶማሊያዊዉ-ብሪታኒያዊዉ ዕዉቅ የረጅም ርቀት ሯጭ መሐመድ (ሞ) ፋራሕ የእስከ ዛሬ ስምና የልጅነት ታሪኩ የሱ እንዳልሆነ አመነ። አዉቁ አትሌት ነገ-ይሰራጫል በተባለ አዲስ ዶክሜንተሪ ፊልም ላይ እንዳለዉ እዉነተኛ ስሙ ሁሴይን አብዲ ካሒን ነበር። አባቱ በሶማሊያዉ ጦርነት ሲገደሉ ቤተ-ሰቡ ተበተነ እሱም ጀቡቲ ገባ።«ዕዉነቱን እንድናገር ያበረታቱኝ ልጆቼ ናቸዉ» ይላል ብሪታንያን ወክሎ በኦሎምፒክ ጨዋታዎች 4 ወርቅ የተሸለመዉ አትሌት።8 ወይም 9 ዓመት ሲሆነዉ ከዚያ በፊት አይቷት የማያዉቃት አንዲት ሴትዮ፣ መሐመድ ፋራሕ የሚል የሐሰት ስምና የሐሰት ሰነድ አዘጋጅታ ከጅቡቲ ወደ ብሪታንያ ወሰደችዉ።ብሪታንያ ከገባ በኋላ ዋና ስራዉ የሴትዮዋን ልጆች መንከባከብ ነበር። «12 ዓመት እስኪሞላኝ ድረስ ትምሕርት ቤት አልገባሁም፣በቂ ምግብ አይሰጠኝም፣ ሲርበኝ ልጆቹ የሚበሉትን ከማየት ዉጪ ምግብ አላገኝም ነበር» ይላል።ኋላ ግን ከባድ ሥራን፣ መከራን፣ድሕነትንም፣ በሩጫ አመለጣት።አሁን ደግሞ ሐቅን አፈረጣት። የ39 ዓመቱ አትሌት በ10ሺሕ ሜትር፣ በግማሽ ማራቶንና በማራቶን የአዉሮጳ ሻምፒዮን ነዉ።
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ