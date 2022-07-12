 ለንደን-የሞ ፋራሕ ማንነት | ስፖርት | DW | 12.07.2022

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ማስታወቂያ

ስፖርት

ለንደን-የሞ ፋራሕ ማንነት

ሶማሊያዊዉ-ብሪታኒያዊዉ ዕዉቅ የረጅም ርቀት ሯጭ መሐመድ (ሞ) ፋራሕ የእስከ ዛሬ ስምና የልጅነት ታሪኩ የሱ እንዳልሆነ አመነ። አዉቁ አትሌት ነገ-ይሰራጫል በተባለ አዲስ ዶክሜንተሪ ፊልም ላይ እንዳለዉ እዉነተኛ ስሙ ሁሴይን አብዲ ካሒን ነበር።

Britischer Olympiasieger Mo Farah

ሶማሊያዊዉ-ብሪታኒያዊዉ ዕዉቅ የረጅም ርቀት ሯጭ መሐመድ (ሞ) ፋራሕ የእስከ ዛሬ ስምና የልጅነት ታሪኩ የሱ እንዳልሆነ አመነ። አዉቁ አትሌት ነገ-ይሰራጫል በተባለ አዲስ ዶክሜንተሪ ፊልም ላይ እንዳለዉ እዉነተኛ ስሙ ሁሴይን አብዲ ካሒን ነበር። አባቱ በሶማሊያዉ ጦርነት ሲገደሉ ቤተ-ሰቡ ተበተነ እሱም ጀቡቲ ገባ።«ዕዉነቱን እንድናገር ያበረታቱኝ ልጆቼ ናቸዉ» ይላል ብሪታንያን ወክሎ በኦሎምፒክ ጨዋታዎች 4 ወርቅ የተሸለመዉ አትሌት።8 ወይም 9 ዓመት ሲሆነዉ ከዚያ በፊት አይቷት የማያዉቃት አንዲት ሴትዮ፣ መሐመድ ፋራሕ የሚል የሐሰት ስምና የሐሰት ሰነድ አዘጋጅታ ከጅቡቲ ወደ ብሪታንያ ወሰደችዉ።ብሪታንያ ከገባ በኋላ ዋና ስራዉ የሴትዮዋን ልጆች መንከባከብ ነበር። «12 ዓመት እስኪሞላኝ ድረስ ትምሕርት ቤት አልገባሁም፣በቂ ምግብ አይሰጠኝም፣ ሲርበኝ ልጆቹ የሚበሉትን ከማየት ዉጪ ምግብ አላገኝም ነበር» ይላል።ኋላ ግን ከባድ ሥራን፣ መከራን፣ድሕነትንም፣ በሩጫ አመለጣት።አሁን ደግሞ ሐቅን አፈረጣት። የ39 ዓመቱ አትሌት በ10ሺሕ ሜትር፣ በግማሽ ማራቶንና በማራቶን የአዉሮጳ ሻምፒዮን ነዉ።

 

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ 

ተዛማጅ ዘገባዎች

የትግራይ ተወላጆች ፌስቲቫል በሰሜን አሜሪካ

የትግራይ ተወላጆች ፌስቲቫል በሰሜን አሜሪካ 12.07.2022

ሜሪላንድ ውስጥ ትናንት የተጀመረው ፌስቲቫል፣ ለአንድ ሣምንት ያህል የሚዘልቅ እንደሆነ የዝግጅቱ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል አቶ ሙሉ አሰፋ በተለይ ለዶይቸ ቨለ አስታውቀዋል። ከፌስቲቫሉ የሚገኘው ገቢ፣ለትግራይ የሰብዓዊ ዕርዳታ እንደሚውል አቶ ሙሉ ተናግረዋል።

Children collect grain spilt on the field from gunny bags that ruptured upon ground impact following a food drop from a plane at a village in Ayod county, South Sudan, where World Food Programme (WFP) have just carried out a food drop of grain and supplementary aid on February 6, 2020. - The villagers hear the distant roar of jet engines before a cargo plane makes a deafening pass over Mogok, dropping sacks of grain from its hold to the marooned dust bowl below. South Sudan is the last place on earth where food is airdropped, and in Mogok there was little other choice: without the tonnes of grains and cereals, people would have simply perished. (Photo by TONY KARUMBA / AFP) (Photo by TONY KARUMBA/AFP via Getty Images)

የተራበዉ ሰዉ ቁጥር መናር አሳሳቢ ነዉ ተባለ 12.07.2022

በምግብ እጥረትና በረሐብ የሚሰቃየዉ ሕዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ መምጣቱ ሲበዛ እንዳሳሰበዉ ቬልትሁንገር ሒልፈ የተባለዉ የጀርመን ለጋሽ ድርጅት አስታወቀ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣዉ ዓመታዊ ዘገባዉ እንዳለዉ ዓለም ያጋጠመዉ የእሕል እጥረትና የትራንስፖርት አገልግሎት መወደድ የረሐብተኛዉን ቁጥር አሁን ካለዉም እንዲያሻቅብ ያደርገዋል።

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) | Verwendung weltweit

ሙሉ ስርጭት፣ ሐምሌ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 12.07.2022